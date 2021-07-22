МОЗ ініціюватиме посилення правил в'їзду в Україну для невакцинованих, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я винесе на розгляд уряду пропозицію про встановлення більш жорстких правил перетину кордону для невакцинованих осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі Українського радіо сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Розуміючи, що у нас сьогодні збільшується кількість країн, в яких зростає кількість випадків коронавірусної хвороби саме з "дельта"-штамом, ми будемо ініціювати на найближчому засіданні уряду розгляд постанови, яка передбачатиме більш жорсткі правила до перетину державного кордону людьми, які не вакциновані проти коронавірусної хвороби. Будемо повертатися до тих норм, які були скасовані в червні, зокрема, щодо самоізоляції на визначений період і завершення самоізоляції тільки після проведення тестування і завершення інкубаційного періоду, який потенційно будемо зменшувати до 5 днів", - сказав Ляшко.

Він додав, що ці вимоги не будуть стосуватися осіб, які пройшли повний курс вакцинації - як українців, так і іноземців.

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Водночас Ляшко поінформував, що для українських громадян розглядається можливість в'їзду в Україну без проходження самоізоляції після вакцинації однією дозою.

"Ми розуміємо, що є частина куплених путівок, є незаплановані відрядження. Людина в екстреному порядку вимушена буде їхати за межі України. У нас відкритий 5 етап вакцинації, кожен бажаючий може зробити щеплення. В такому випадку людина не встигне пройти повний курс щеплення, тому для українців будемо дозволяти без самоізоляції навіть з одним щепленням. Але щеплення бажано зробити, бо це захищає здоров'я", - наголосив Ляшко.

Міністр нагадав, що наразі в Україні діє вимога обов'язкового тестування на COVID-19 для громадян, які прибувають з Російської Федерації, Португалії, Індії та Великої Британії, де останнім часом фіксується зростання кількості захворілих на "дельта"-штам.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року. З 17 червня в Україні на всій території України встановлений зелений рівень епідемічної небезпеки. У громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.

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