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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ ініціюватиме посилення правил в'їзду в Україну для невакцинованих, - Ляшко

МОЗ ініціюватиме посилення правил в'їзду в Україну для невакцинованих, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я винесе на розгляд уряду пропозицію про встановлення більш жорстких правил перетину кордону для невакцинованих осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі Українського радіо сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Розуміючи, що у нас сьогодні збільшується кількість країн, в яких зростає кількість випадків коронавірусної хвороби саме з "дельта"-штамом, ми будемо ініціювати на найближчому засіданні уряду розгляд постанови, яка передбачатиме більш жорсткі правила до перетину державного кордону людьми, які не вакциновані проти коронавірусної хвороби. Будемо повертатися до тих норм, які були скасовані в червні, зокрема, щодо самоізоляції на визначений період і завершення самоізоляції тільки після проведення тестування і завершення інкубаційного періоду, який потенційно будемо зменшувати до 5 днів", - сказав Ляшко.

Він додав, що ці вимоги не будуть стосуватися осіб, які пройшли повний курс вакцинації - як українців, так і іноземців.

Також дивіться: Захворюваність COVID-19 в Україні починає коливатися на рівні плато, але про спалах говорити поки що рано, - KSE. ВIДЕО

Водночас Ляшко поінформував, що для українських громадян розглядається можливість в'їзду в Україну без проходження самоізоляції після вакцинації однією дозою.

"Ми розуміємо, що є частина куплених путівок, є незаплановані відрядження. Людина в екстреному порядку вимушена буде їхати за межі України. У нас відкритий 5 етап вакцинації, кожен бажаючий може зробити щеплення. В такому випадку людина не встигне пройти повний курс щеплення, тому для українців будемо дозволяти без самоізоляції навіть з одним щепленням. Але щеплення бажано зробити, бо це захищає здоров'я", - наголосив Ляшко.

Міністр нагадав, що наразі в Україні діє вимога обов'язкового тестування на COVID-19 для громадян, які прибувають з Російської Федерації, Португалії, Індії та Великої Британії, де останнім часом фіксується зростання кількості захворілих на "дельта"-штам.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року. З 17 червня в Україні на всій території України встановлений зелений рівень епідемічної небезпеки. У громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.

Читайте: Глава ВООЗ попередив про загрозу появи більш небезпечного штаму коронавірусу, який зможе "ухилитися" від вакцин і доведеться все почати спочатку

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) подорож (92) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Ви ,телпні,кордон з мокшандієй перекрили?Там,за добу,захворює по 25000 мокш.
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22.07.2021 07:09 Відповісти
+2
Минздрав будет инициировать ужесточение правил въезда в Украину для невакцинированных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4626
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22.07.2021 02:23 Відповісти
+2
Коронобесам дай волю обратно парки и скверы закроют , будут за пловцами гоняться, и гулять разрешат только с сабакой и документами. Сейчас выглядит как анекдот но не смешно, они настырные и своего добьются если их не остановить . Не голосовать за тех кто хотя бы заикнется о запретах и заботах ( освоении средств) связаных с короной. У них деньги и дураки в избытке. Их цель загнать в резервации и превратить в стадо.
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22.07.2021 06:36 Відповісти
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Минздрав будет инициировать ужесточение правил въезда в Украину для невакцинированных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4626
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22.07.2021 02:23 Відповісти
Да, бляха, отой Ляшко, що скотиняка - просто взірець адекватності і інтелекту на фоні моносброда!
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22.07.2021 03:19 Відповісти
кто-нибудь из штатов в Украину недавно въезжал? принимают справки от CDC о вакцинации где указано где когда и чем кололи?
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22.07.2021 04:41 Відповісти
питай у фeйсбуцi на вiповiдних сторiнках. тут барани доморощєнi нiчо нe знають дальшe свого болота
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22.07.2021 08:11 Відповісти
Коронобесам дай волю обратно парки и скверы закроют , будут за пловцами гоняться, и гулять разрешат только с сабакой и документами. Сейчас выглядит как анекдот но не смешно, они настырные и своего добьются если их не остановить . Не голосовать за тех кто хотя бы заикнется о запретах и заботах ( освоении средств) связаных с короной. У них деньги и дураки в избытке. Их цель загнать в резервации и превратить в стадо.
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22.07.2021 06:36 Відповісти
Есть альтернатива - ИВЛ. 1х2 земли.
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22.07.2021 07:21 Відповісти
Ви ,телпні,кордон з мокшандієй перекрили?Там,за добу,захворює по 25000 мокш.
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22.07.2021 07:09 Відповісти
Этоженашалюдя! Онаможетобидеться!
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22.07.2021 07:19 Відповісти
Будет? Инициировать? Когда? Когда срани навезут?
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22.07.2021 07:19 Відповісти
З язика зняли
Будєт інніцііровать...

До того часу тут буде, те що у кацапів
Народ зараз з курортів понавозить добра
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22.07.2021 07:38 Відповісти
Європа пeрeгдядає правила кожнi 15 днiв
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22.07.2021 08:13 Відповісти
 
 