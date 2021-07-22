Минздрав будет инициировать ужесточение правил въезда в Украину для невакцинированных, - Ляшко

Министерство здравоохранения вынесет на рассмотрение правительства предложение об установлении более жестких правил пересечения границы для невакцинированных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире Украинского радио сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Понимая, что у нас сегодня увеличивается количество стран, в которых растет число случаев коронавирусной болезни именно с "Дельта"-штамом, мы будем инициировать на ближайшем заседании правительства рассмотрение постановления, которое будет предусматривать более жесткие правила для пересечения государственной границы людьми, невакцинированными против коронавирусной болезни. Будем возвращаться к тем нормам, которые были отменены в июне, в частности, относительно самоизоляции на определенный период и завершения самоизоляции только после проведения тестирования и завершения инкубационного периода, который потенциально будем уменьшать до 5 дней", - сказал Ляшко.

Он добавил, что эти требования не будут касаться лиц, прошедших полный курс вакцинации - как украинцев, так и иностранцев.

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В то же время, Ляшко сообщил, что для украинских граждан рассматривается возможность въезда в Украину без прохождения самоизоляции после вакцинации одной дозой.

"Мы понимаем, что есть часть купленных путевок, есть незапланированные командировки. Человек в экстренном порядке вынужден будет ехать за пределы Украины. У нас открыт 5 этап вакцинации, каждый желающий может сделать прививку. В таком случае человек не успеет пройти полный курс прививок, поэтому для украинцев будем разрешать без самоизоляции даже с одной прививкой. Но прививки желательно сделать, потому что это защищает здоровье", - подчеркнул Ляшко.

Министр напомнил, что сейчас в Украине действует требование обязательного тестирования на COVID-19 для граждан, прибывающих из Российской Федерации, Португалии, Индии и Великобритании, где в последнее время фиксируется рост числа заболевших "Дельта"-штамом.

Напомним, Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. С 17 июня в Украине на всей территории Украины установлен зеленый уровень эпидемической опасности. В общественном транспорте и во время массовых мероприятий или пребывания в помещении все участники должны соблюдать масочный режим. Соответственно работа заведений общественного питания, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношения масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.

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