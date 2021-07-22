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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав будет инициировать ужесточение правил въезда в Украину для невакцинированных, - Ляшко

Минздрав будет инициировать ужесточение правил въезда в Украину для невакцинированных, - Ляшко

Министерство здравоохранения вынесет на рассмотрение правительства предложение об установлении более жестких правил пересечения границы для невакцинированных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире Украинского радио сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Понимая, что у нас сегодня увеличивается количество стран, в которых растет число случаев коронавирусной болезни именно с "Дельта"-штамом, мы будем инициировать на ближайшем заседании правительства рассмотрение постановления, которое будет предусматривать более жесткие правила для пересечения государственной границы людьми, невакцинированными против коронавирусной болезни. Будем возвращаться к тем нормам, которые были отменены в июне, в частности, относительно самоизоляции на определенный период и завершения самоизоляции только после проведения тестирования и завершения инкубационного периода, который потенциально будем уменьшать до 5 дней", - сказал Ляшко.

Он добавил, что эти требования не будут касаться лиц, прошедших полный курс вакцинации - как украинцев, так и иностранцев.

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В то же время, Ляшко сообщил, что для украинских граждан рассматривается возможность въезда в Украину без прохождения самоизоляции после вакцинации одной дозой.

"Мы понимаем, что есть часть купленных путевок, есть незапланированные командировки. Человек в экстренном порядке вынужден будет ехать за пределы Украины. У нас открыт 5 этап вакцинации, каждый желающий может сделать прививку. В таком случае человек не успеет пройти полный курс прививок, поэтому для украинцев будем разрешать без самоизоляции даже с одной прививкой. Но прививки желательно сделать, потому что это защищает здоровье", - подчеркнул Ляшко.

Министр напомнил, что сейчас в Украине действует требование обязательного тестирования на COVID-19 для граждан, прибывающих из Российской Федерации, Португалии, Индии и Великобритании, где в последнее время фиксируется рост числа заболевших "Дельта"-штамом.

Напомним, Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. С 17 июня в Украине на всей территории Украины установлен зеленый уровень эпидемической опасности. В общественном транспорте и во время массовых мероприятий или пребывания в помещении все участники должны соблюдать масочный режим. Соответственно работа заведений общественного питания, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношения масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.

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Автор: 

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Топ комментарии
+3
Ви ,телпні,кордон з мокшандієй перекрили?Там,за добу,захворює по 25000 мокш.
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22.07.2021 07:09 Ответить
+2
Минздрав будет инициировать ужесточение правил въезда в Украину для невакцинированных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4626
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22.07.2021 02:23 Ответить
+2
Коронобесам дай волю обратно парки и скверы закроют , будут за пловцами гоняться, и гулять разрешат только с сабакой и документами. Сейчас выглядит как анекдот но не смешно, они настырные и своего добьются если их не остановить . Не голосовать за тех кто хотя бы заикнется о запретах и заботах ( освоении средств) связаных с короной. У них деньги и дураки в избытке. Их цель загнать в резервации и превратить в стадо.
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22.07.2021 06:36 Ответить
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Минздрав будет инициировать ужесточение правил въезда в Украину для невакцинированных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4626
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22.07.2021 02:23 Ответить
Да, бляха, отой Ляшко, що скотиняка - просто взірець адекватності і інтелекту на фоні моносброда!
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22.07.2021 03:19 Ответить
кто-нибудь из штатов в Украину недавно въезжал? принимают справки от CDC о вакцинации где указано где когда и чем кололи?
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22.07.2021 04:41 Ответить
питай у фeйсбуцi на вiповiдних сторiнках. тут барани доморощєнi нiчо нe знають дальшe свого болота
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22.07.2021 08:11 Ответить
Коронобесам дай волю обратно парки и скверы закроют , будут за пловцами гоняться, и гулять разрешат только с сабакой и документами. Сейчас выглядит как анекдот но не смешно, они настырные и своего добьются если их не остановить . Не голосовать за тех кто хотя бы заикнется о запретах и заботах ( освоении средств) связаных с короной. У них деньги и дураки в избытке. Их цель загнать в резервации и превратить в стадо.
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22.07.2021 06:36 Ответить
Есть альтернатива - ИВЛ. 1х2 земли.
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22.07.2021 07:21 Ответить
Ви ,телпні,кордон з мокшандієй перекрили?Там,за добу,захворює по 25000 мокш.
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22.07.2021 07:09 Ответить
Этоженашалюдя! Онаможетобидеться!
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22.07.2021 07:19 Ответить
Будет? Инициировать? Когда? Когда срани навезут?
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22.07.2021 07:19 Ответить
З язика зняли
Будєт інніцііровать...

До того часу тут буде, те що у кацапів
Народ зараз з курортів понавозить добра
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22.07.2021 07:38 Ответить
Європа пeрeгдядає правила кожнi 15 днiв
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22.07.2021 08:13 Ответить
 
 