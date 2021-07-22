Україна та Угорщина підписали угоду про визнання дипломів
Україна та Угорщина підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. У тому числі й наукових ступенів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, міністри підписали угоду на сьогоднішній зустрічі в будівлі МЗС України.
Очікується, що взаємне визнання документів про освіту і вчені ступені буде сприяти тому, що громадяни України зможуть продовжити освіту або професійну діяльність в Угорщині й навпаки.
Топ коментарі
+2 Pacersoft Assa
показати весь коментар22.07.2021 16:21 Відповісти Посилання
+1 Болунгарвік Віталій
показати весь коментар22.07.2021 16:08 Відповісти Посилання
+1 Pacersoft Assa
показати весь коментар22.07.2021 16:13 Відповісти Посилання
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Нигде до этого Украинские дипломы не котировались..может это первый шаг к тому что наше образование начнет работать в Европе?
Так в чем проблема если Украинские дипломы будут котироваться в Европе? Сегодня Венгрия..завтра Польша и тд...
Стремление молодых получать высшее образование - похвально,но это перспектива признания- для них.