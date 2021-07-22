Україна та Угорщина підписали угоду про визнання дипломів

Україна та Угорщина підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. У тому числі й наукових ступенів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, міністри підписали угоду на сьогоднішній зустрічі в будівлі МЗС України.

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Очікується, що взаємне визнання документів про освіту і вчені ступені буде сприяти тому, що громадяни України зможуть продовжити освіту або професійну діяльність в Угорщині й навпаки.