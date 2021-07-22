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Україна та Угорщина підписали угоду про визнання дипломів

Україна та Угорщина підписали угоду про визнання дипломів

Україна та Угорщина підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. У тому числі й наукових ступенів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, міністри підписали угоду на сьогоднішній зустрічі в будівлі МЗС України.

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Очікується, що взаємне визнання документів про освіту і вчені ступені буде сприяти тому, що громадяни України зможуть продовжити освіту або професійну діяльність в Угорщині й навпаки.

Угорщина (2337) диплом (41) освіта (1314) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+2
Это первый шаг к организации венгерской народной республики в Закарпатье. И только зебилы об этом не парятся, потому что "какая разница".
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22.07.2021 16:21 Відповісти
+1
признание с подвохом
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22.07.2021 16:08 Відповісти
+1
Таким образом путь к тому, чтобы чиновниками в приграничных с Венгрией областях становились выпускники венгерских ВУЗов открыт. Поздравляю, зебилы.
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22.07.2021 16:13 Відповісти
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****** будут принимать в управление трускавецких выпускников?
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22.07.2021 16:02 Відповісти
признание с подвохом
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22.07.2021 16:08 Відповісти
Таким образом путь к тому, чтобы чиновниками в приграничных с Венгрией областях становились выпускники венгерских ВУЗов открыт. Поздравляю, зебилы.
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22.07.2021 16:13 Відповісти
И тут виноват Зе?
Нигде до этого Украинские дипломы не котировались..может это первый шаг к тому что наше образование начнет работать в Европе?
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22.07.2021 16:17 Відповісти
Это первый шаг к организации венгерской народной республики в Закарпатье. И только зебилы об этом не парятся, потому что "какая разница".
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22.07.2021 16:21 Відповісти
Тогда по вашим мыслям, получается что вся Украина уже попала в венгерскую народную республику...Ведь дипломы ВСЕЙ Украины будут котироваться в Венгрии...Даже из Сум или Харькова)))
Так в чем проблема если Украинские дипломы будут котироваться в Европе? Сегодня Венгрия..завтра Польша и тд...
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22.07.2021 16:29 Відповісти
Не будет "завтра Германии", "завтра Франции" и "завтра Италии", потому что наш нынешний уровень образования сильно ниде стандартов ЕС. А что касается Венгрии, сомневаюсь, что команда клоуна понимает важность, а главное имеет возможность поддерживать экспансию Украины в Венгрии, скорее наоборот, граждане Украины будут получать образование в Венгрии, учить венгерский язык и улучшать демографию Венгрии, тогда как в Украину начнут приезжать "миссионеры" венгерского языка и культуры, работая здесь за неплохие деньги венгерского правительства на его интересы. Так понятно или еще тщательнее разжевать?
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22.07.2021 16:50 Відповісти
Никто не говорит о "завтра", пишется о будущем..
Стремление молодых получать высшее образование - похвально,но это перспектива признания- для них.
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22.07.2021 17:59 Відповісти
Україськи диломи Вже Визнаються в Польщі, Болгарії, Румії, Естонії; загалом в 20 країнах
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22.07.2021 20:38 Відповісти
Наши дипломы котируются редко в какой стране. Обычно миграция из Украины и стран СНГ, сильнее в те страны где наши дипломы признаются. Это страны Африки, некоторые страны Ю.Америки.
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22.07.2021 17:19 Відповісти
 
 