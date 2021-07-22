Украина и Венгрия подписали соглашение о признании дипломов

Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. В том числе и научных степеней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, министры подписали соглашение на сегодняшней встрече в здании МИД Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба подарил Сийярто легендарную форму с надписью "Слава Україні", после чего они отправились на Донбасс. ФОТО

Ожидается, что взаимное признание документов об образовании и ученых степеней будет способствовать тому, что граждане Украины смогут продолжить образование или профессиональную деятельность в Венгрии и наоборот.