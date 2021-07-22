Украина и Венгрия подписали соглашение о признании дипломов
Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. В том числе и научных степеней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, министры подписали соглашение на сегодняшней встрече в здании МИД Украины.
Ожидается, что взаимное признание документов об образовании и ученых степеней будет способствовать тому, что граждане Украины смогут продолжить образование или профессиональную деятельность в Венгрии и наоборот.
Топ комментарии
+2 Pacersoft Assa
показать весь комментарий22.07.2021 16:21 Ответить Ссылка
+1 Болунгарвік Віталій
показать весь комментарий22.07.2021 16:08 Ответить Ссылка
+1 Pacersoft Assa
показать весь комментарий22.07.2021 16:13 Ответить Ссылка
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Нигде до этого Украинские дипломы не котировались..может это первый шаг к тому что наше образование начнет работать в Европе?
Так в чем проблема если Украинские дипломы будут котироваться в Европе? Сегодня Венгрия..завтра Польша и тд...
Стремление молодых получать высшее образование - похвально,но это перспектива признания- для них.