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Украина и Венгрия подписали соглашение о признании дипломов

Украина и Венгрия подписали соглашение о признании дипломов

Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. В том числе и научных степеней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, министры подписали соглашение на сегодняшней встрече в здании МИД Украины.

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Ожидается, что взаимное признание документов об образовании и ученых степеней будет способствовать тому, что граждане Украины смогут продолжить образование или профессиональную деятельность в Венгрии и наоборот.

Автор: 

Венгрия (2002) диплом (125) образование (2271) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто Петер (329)


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Топ комментарии
+2
Это первый шаг к организации венгерской народной республики в Закарпатье. И только зебилы об этом не парятся, потому что "какая разница".
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22.07.2021 16:21 Ответить
+1
признание с подвохом
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22.07.2021 16:08 Ответить
+1
Таким образом путь к тому, чтобы чиновниками в приграничных с Венгрией областях становились выпускники венгерских ВУЗов открыт. Поздравляю, зебилы.
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22.07.2021 16:13 Ответить
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****** будут принимать в управление трускавецких выпускников?
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22.07.2021 16:02 Ответить
признание с подвохом
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22.07.2021 16:08 Ответить
Таким образом путь к тому, чтобы чиновниками в приграничных с Венгрией областях становились выпускники венгерских ВУЗов открыт. Поздравляю, зебилы.
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22.07.2021 16:13 Ответить
И тут виноват Зе?
Нигде до этого Украинские дипломы не котировались..может это первый шаг к тому что наше образование начнет работать в Европе?
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22.07.2021 16:17 Ответить
Это первый шаг к организации венгерской народной республики в Закарпатье. И только зебилы об этом не парятся, потому что "какая разница".
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22.07.2021 16:21 Ответить
Тогда по вашим мыслям, получается что вся Украина уже попала в венгерскую народную республику...Ведь дипломы ВСЕЙ Украины будут котироваться в Венгрии...Даже из Сум или Харькова)))
Так в чем проблема если Украинские дипломы будут котироваться в Европе? Сегодня Венгрия..завтра Польша и тд...
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22.07.2021 16:29 Ответить
Не будет "завтра Германии", "завтра Франции" и "завтра Италии", потому что наш нынешний уровень образования сильно ниде стандартов ЕС. А что касается Венгрии, сомневаюсь, что команда клоуна понимает важность, а главное имеет возможность поддерживать экспансию Украины в Венгрии, скорее наоборот, граждане Украины будут получать образование в Венгрии, учить венгерский язык и улучшать демографию Венгрии, тогда как в Украину начнут приезжать "миссионеры" венгерского языка и культуры, работая здесь за неплохие деньги венгерского правительства на его интересы. Так понятно или еще тщательнее разжевать?
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22.07.2021 16:50 Ответить
Никто не говорит о "завтра", пишется о будущем..
Стремление молодых получать высшее образование - похвально,но это перспектива признания- для них.
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22.07.2021 17:59 Ответить
Україськи диломи Вже Визнаються в Польщі, Болгарії, Румії, Естонії; загалом в 20 країнах
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22.07.2021 20:38 Ответить
Наши дипломы котируются редко в какой стране. Обычно миграция из Украины и стран СНГ, сильнее в те страны где наши дипломы признаются. Это страны Африки, некоторые страны Ю.Америки.
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22.07.2021 17:19 Ответить
 
 