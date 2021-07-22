Суд заарештував на 2 місяці підозрювану в пограбуванні банку на Оболоні

Суд обрав запобіжний захід жінці, яка пограбувала відділення Укрсиббанку на столичній Оболоні. Суд підтримав клопотання сторони обвинувачення і відправив підозрювану під варту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

За клопотанням Оболонської окружної прокуратури Києва 23-річній місцевій жительці, яка підозрюються в розбійному нападі на банківську установу, захопленні заручників і пошкодженні майна, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи застосування застави.

"Суддя постановив: клопотання .... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Відправити в СІЗО. Строком на 60 днів до 18 вересня 2021 року включно. Постанова підлягає негайному виконанню", - сказала головуюча суддя.

Вирішується питання про проведення судово-психіатричної експертизи щодо підозрюваної.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жінка із застосуванням "коктейлю Молотова" пограбувала банк в Києві.