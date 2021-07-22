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Суд заарештував на 2 місяці підозрювану в пограбуванні банку на Оболоні

Суд обрав запобіжний захід жінці, яка пограбувала відділення Укрсиббанку на столичній Оболоні. Суд підтримав клопотання сторони обвинувачення і відправив підозрювану під варту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

За клопотанням Оболонської окружної прокуратури Києва 23-річній місцевій жительці, яка підозрюються в розбійному нападі на банківську установу, захопленні заручників і пошкодженні майна, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи застосування застави.

"Суддя постановив: клопотання .... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Відправити в СІЗО. Строком на 60 днів до 18 вересня 2021 року включно. Постанова підлягає негайному виконанню", - сказала головуюча суддя.

Вирішується питання про проведення судово-психіатричної експертизи щодо підозрюваної.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінці, яка пограбувала столичний банк, повідомлено про підозру, їй загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна, - прокуратура

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жінка із застосуванням "коктейлю Молотова" пограбувала банк в Києві.

Автор: 

арешт (2537) банки (7783) Київ (19665) Оболонь (32) пограбування (576) суд (11740)


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а чё там с той, что вчера чуть не убила людей на Оболони, когда низко летела по набережной, на своём "Ауди"?
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22.07.2021 17:00 Відповісти
Не переживайте, с ней все хорошо. Скорее всего выбирает новую машину.
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22.07.2021 17:21 Відповісти
 
 