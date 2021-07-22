Суд арестовал на 2 месяца подозреваемую в ограблении банка на Оболони

Суд избрал меру пресечения женщине, которая ограбила отделение Укрсиббанка на столичной Оболони. Суд поддержал ходатайство стороны обвинения и отправил подозреваемую под стражу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

По ходатайству Оболонской окружной прокуратуры Киева 23-летней местной жительнице, которая подозреваются в разбойном нападении на банковское учреждение, захвате заложников и повреждении имущества, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы применения залога.

"Судья постановил: ходатайство .... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Отправить в СИЗО. Сроком на 60 дней до 18 сентября 2021 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", - сказала председательствующая судья.

Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемой.

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Напомним, ранее сообщалось, что женщина с применением "коктейля Молотова" ограбила банк в Киеве.