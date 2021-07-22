РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13215 посетителей онлайн
Новости
1 491 2

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемую в ограблении банка на Оболони

Суд избрал меру пресечения женщине, которая ограбила отделение Укрсиббанка на столичной Оболони. Суд поддержал ходатайство стороны обвинения и отправил подозреваемую под стражу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

По ходатайству Оболонской окружной прокуратуры Киева 23-летней местной жительнице, которая подозреваются в разбойном нападении на банковское учреждение, захвате заложников и повреждении имущества, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы применения залога.

"Судья постановил: ходатайство .... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Отправить в СИЗО. Сроком на 60 дней до 18 сентября 2021 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", - сказала председательствующая судья.

Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ограбившей столичный банк женщине сообщено о подозрении, ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - прокуратура

Напомним, ранее сообщалось, что женщина с применением "коктейля Молотова" ограбила банк в Киеве.

Автор: 

арест (10465) банки (1937) Киев (25685) Оболонь (28) ограбление (1369) суд (25140)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а чё там с той, что вчера чуть не убила людей на Оболони, когда низко летела по набережной, на своём "Ауди"?
показать весь комментарий
22.07.2021 17:00 Ответить
Не переживайте, с ней все хорошо. Скорее всего выбирает новую машину.
показать весь комментарий
22.07.2021 17:21 Ответить
 
 