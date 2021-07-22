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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві вже є тести для виявлення штаму "дельта", - Держспоживслужба

У Києві вже є тести для виявлення штаму

Начальник головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держспоживслужби) в Києві Олег Рубан повідомив, що в Україні з 22 липня доступні клінічні тести, які можуть виявити "дельта" -штам коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер.

"Сьогодні в Києві з'явилися тести, тому будуть проводити діагностику саме на виявлення збудника "дельта". Що стосується пандемії, то дійсно, на сьогодні Дельта є пріоритетним у циркуляції. В Україні він є вже два місяці", - сказав Рубан

Як повідомлялося, 14 липня в Україні було вперше зафіксовано два випадки зараження "дельта"-штамом коронавірусу, це сталося в Закарпатській області.

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карантин (18172) тестування (457) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта", - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 6291
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22.07.2021 21:33 Відповісти
+3
Вже є штам лямбда, в давньогрецькій абеці багато літер, поки дотягнуть до омеги багато людських життів і лярдов грошей утече
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22.07.2021 21:42 Відповісти
+2
і є тест на виявлення "совка"...

В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта", - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 91
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22.07.2021 21:33 Відповісти
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Тєсти є, нема спісіалістів, щоб їх проводити.
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22.07.2021 21:32 Відповісти
і є тест на виявлення "совка"...

В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта", - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 91
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22.07.2021 21:33 Відповісти
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта", - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 6291
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22.07.2021 21:33 Відповісти
Ніурожай какосов
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта", - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 2965
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22.07.2021 21:36 Відповісти
Вже є штам лямбда, в давньогрецькій абеці багато літер, поки дотягнуть до омеги багато людських життів і лярдов грошей утече
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22.07.2021 21:42 Відповісти
Тю всего 24 буквы, лямбда 11-я. Сколько тех букв осталось. Главное чтобы на алфавит кхмеров не перешли
У Києві вже є тести для виявлення штаму "дельта", - Держспоживслужба - Цензор.НЕТ 9567
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22.07.2021 22:23 Відповісти
Раз тесты подвезли, скоро начнётся новая волна, так там по сценарию?)
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22.07.2021 22:08 Відповісти
Какая "радость". А Киев, это что вся Украина?
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22.07.2021 22:17 Відповісти
А мразям срать на остальных
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23.07.2021 01:19 Відповісти
Яка ціна?
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22.07.2021 22:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=a4OWI3nxmiM На стене висели в рамках бородатые мужчины
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23.07.2021 02:24 Відповісти
Просто нет слов. Спасибо
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23.07.2021 08:43 Відповісти
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23.07.2021 09:53 Відповісти
 
 