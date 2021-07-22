У Києві вже є тести для виявлення штаму "дельта", - Держспоживслужба

Начальник головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держспоживслужби) в Києві Олег Рубан повідомив, що в Україні з 22 липня доступні клінічні тести, які можуть виявити "дельта" -штам коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер.

"Сьогодні в Києві з'явилися тести, тому будуть проводити діагностику саме на виявлення збудника "дельта". Що стосується пандемії, то дійсно, на сьогодні Дельта є пріоритетним у циркуляції. В Україні він є вже два місяці", - сказав Рубан

Як повідомлялося, 14 липня в Україні було вперше зафіксовано два випадки зараження "дельта"-штамом коронавірусу, це сталося в Закарпатській області.

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