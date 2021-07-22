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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта", - Госпотребслужба

В Киеве уже есть тесты для выявления штамма

Начальник главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужбы) в Киеве Олег Рубан сообщил, что в Украине с 22 июля доступны клинические тесты, которые могут выявить "дельта"-штамм коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

"Сегодня в Киеве появились тесты, поэтому будут проводить диагностику именно на выявления возбудителя "дельта". Что касается пандемии, то действительно, на сегодняшний день Дельта является приоритетным в циркуляции. В Украине он есть уже как два месяца",- сказал Рубан 

Как сообщалось, 14 июля в Украине было впервые зафиксировано два случая заражения "дельта"-штаммом коронавируса, это произошло в Закарпатской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сможет самостоятельно выявлять новые штаммы коронавируса не раньше, чем к концу лета, - Кузин

Также читайте: 6 случаев "дельта"-штамма коронавируса выявлены в Александровской больнице методом первичного тестирования, - Департамент здравоохранения Киева

Автор: 

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Топ комментарии
+3
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта", - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 6291
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22.07.2021 21:33 Ответить
+3
Вже є штам лямбда, в давньогрецькій абеці багато літер, поки дотягнуть до омеги багато людських життів і лярдов грошей утече
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22.07.2021 21:42 Ответить
+2
і є тест на виявлення "совка"...

В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта", - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 91
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22.07.2021 21:33 Ответить
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Тєсти є, нема спісіалістів, щоб їх проводити.
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22.07.2021 21:32 Ответить
і є тест на виявлення "совка"...

В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта", - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 91
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22.07.2021 21:33 Ответить
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта", - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 6291
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22.07.2021 21:33 Ответить
Ніурожай какосов
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма "дельта", - Госпотребслужба - Цензор.НЕТ 2965
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22.07.2021 21:36 Ответить
Вже є штам лямбда, в давньогрецькій абеці багато літер, поки дотягнуть до омеги багато людських життів і лярдов грошей утече
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22.07.2021 21:42 Ответить
Тю всего 24 буквы, лямбда 11-я. Сколько тех букв осталось. Главное чтобы на алфавит кхмеров не перешли
У Києві вже є тести для виявлення штаму "дельта", - Держспоживслужба - Цензор.НЕТ 9567
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22.07.2021 22:23 Ответить
Раз тесты подвезли, скоро начнётся новая волна, так там по сценарию?)
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22.07.2021 22:08 Ответить
Какая "радость". А Киев, это что вся Украина?
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22.07.2021 22:17 Ответить
А мразям срать на остальных
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23.07.2021 01:19 Ответить
Яка ціна?
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22.07.2021 22:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=a4OWI3nxmiM На стене висели в рамках бородатые мужчины
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23.07.2021 02:24 Ответить
Просто нет слов. Спасибо
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23.07.2021 08:43 Ответить
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23.07.2021 09:53 Ответить
 
 