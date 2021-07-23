Ми засуджуємо мілітаризацію окупованого Криму, - заява Євросоюзу в ОБСЄ
Євросоюз засуджує мілітаризацію Росією тимчасово окупованого Криму та спроби обмежити свободу судноплавства через Керченську протоку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві Європейського Союзу, сказаному на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 липня.
"Ми засуджуємо мілітаризацію Кримського півострова, а також подальші спроби обмежити свободу судноплавства через Керченську протоку, у тому числі до Азовського моря та з нього", - зазначається у заяві.
Крім того, в ЄС висловили занепокоєння з приводу законодавства, прийнятого російською окупаційною владою у Криму, яке дозволяє лише громадянам Росії володіти землею у визначених "прикордонних районах" півострова.
"Це законодавство та всі інші порушення міжнародного права можуть дестабілізувати ситуацію з безпекою не лише в Україні, але й у Чорному морі та регіоні загалом", - заявили у Євросоюзі.
Також у ЄС повідомили про стурбованість із приводу постійних нападів на жителів Криму, зокрема на кримських татар, які виступають проти незаконної окупації.
"У цьому контексті ми засуджуємо вирок Ремзі Бекірову, кримському татарину та журналісту платформи "Кримська солідарність", а також дев'ять нових кримінальних справ проти місцевих жителів, які відмовились вступати на військову службу Російській Федерації", - зазначається у заяві.
Було вказано на те, що члени СММ ОБСЄ, відповідно до свого мандату, який охоплює всю Україну, як і інші міжнародні суб'єкти у сфері захисту прав людини "повинні мати повний, вільний та безперешкодний доступ до півострова".
Окремо в ЄС повідомили, що вітають ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо скликання саміту Кримської платформи 23 серпня, а також усі дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Було повідомлено, що з цієї нагоди у Києві будуть присутні президент Європейської ради Шарль Мішель та віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, а також лідери багатьох країн-членів ЄС.
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Валтасс людоедами.
_А, да? Ну-ну... Сименс... помощь европейцев в проектировании и строительстве керченского моста... А так, канешна, осуждаем словами изо рта - не убудет.
бросается в глаза шокапец
Внатуре ***** еврогеи !!!
Зробили б раз санкції реальними і не довелось би ходити такими "озабоченками".
P.s.
"Дякуємо" за Північний потік-2.