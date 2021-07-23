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Новини Окуповані території
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Ми засуджуємо мілітаризацію окупованого Криму, - заява Євросоюзу в ОБСЄ

Ми засуджуємо мілітаризацію окупованого Криму, - заява Євросоюзу в ОБСЄ

Євросоюз засуджує мілітаризацію Росією тимчасово окупованого Криму та спроби обмежити свободу судноплавства через Керченську протоку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві Європейського Союзу, сказаному на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 липня.

"Ми засуджуємо мілітаризацію Кримського півострова, а також подальші спроби обмежити свободу судноплавства через Керченську протоку, у тому числі до Азовського моря та з нього", - зазначається у заяві.

Крім того, в ЄС висловили занепокоєння з приводу законодавства, прийнятого російською окупаційною владою у Криму, яке дозволяє лише громадянам Росії володіти землею у визначених "прикордонних районах" півострова.

"Це законодавство та всі інші порушення міжнародного права можуть дестабілізувати ситуацію з безпекою не лише в Україні, але й у Чорному морі та регіоні загалом", - заявили у Євросоюзі.

Також у ЄС повідомили про стурбованість із приводу постійних нападів на жителів Криму, зокрема на кримських татар, які виступають проти незаконної окупації.

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"У цьому контексті ми засуджуємо вирок Ремзі Бекірову, кримському татарину та журналісту платформи "Кримська солідарність", а також дев'ять нових кримінальних справ проти місцевих жителів, які відмовились вступати на військову службу Російській Федерації", - зазначається у заяві.

Було вказано на те, що члени СММ ОБСЄ, відповідно до свого мандату, який охоплює всю Україну, як і інші міжнародні суб'єкти у сфері захисту прав людини "повинні мати повний, вільний та безперешкодний доступ до півострова".

Окремо в ЄС повідомили, що вітають ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо скликання саміту Кримської платформи 23 серпня, а також усі дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Було повідомлено, що з цієї нагоди у Києві будуть присутні президент Європейської ради Шарль Мішель та віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, а також лідери багатьох країн-членів ЄС.

Автор: 

Крим (14190) ОБСЄ (3512) Євросоюз (13666)


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Топ коментарі
+7
знову обеспокоеньі ... ви не задовбались ?
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23.07.2021 00:57 Відповісти
+7
от как то сразу отлегло и полегчало...
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23.07.2021 01:04 Відповісти
+4
Да, и еще степень обеспокоенности периодически меняют - крайняя, глубокая, всесторонняя и т.д.
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23.07.2021 01:05 Відповісти
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ваууууууууууууууууууууу
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23.07.2021 00:51 Відповісти
знову обеспокоеньі ... ви не задовбались ?
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23.07.2021 00:57 Відповісти
У них есть заготовленный шаблон с обеспокоенностью. Только название страны меняют, по поводу которой они обеспокоены.
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23.07.2021 01:02 Відповісти
Да, и еще степень обеспокоенности периодически меняют - крайняя, глубокая, всесторонняя и т.д.
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23.07.2021 01:05 Відповісти
людям які сидять в в'язниці від їхньої обеспокоенности не легше !
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23.07.2021 01:11 Відповісти
" Мы осуждаем милитаризацию оккупированного Крыма, - заявление Евросоюза в ОБСЕ..."

А дальше що? Які кроки наступні?
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23.07.2021 01:02 Відповісти
_А это дежурное заявление, призванное избавить пустозвонов от необходимости что-либо существенное предпринимать против фашсии на деле. А так отбыли номер - и айда на пир Валтас с людоедами.
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23.07.2021 01:54 Відповісти
от как то сразу отлегло и полегчало...
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23.07.2021 01:04 Відповісти
Ес обсе лгбт бдсм вже мало чим відрізняється
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23.07.2021 01:07 Відповісти
"Мы осуждаем милитаризацию оккупированного Крыма, - заявление Евросоюза в ОБСЕ"
_А, да? Ну-ну... Сименс... помощь европейцев в проектировании и строительстве керченского моста... А так, канешна, осуждаем словами изо рта - не убудет.
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23.07.2021 01:17 Відповісти
тебе гонорар выплачивают по нижнему подчеркиванию в начале строки?
бросается в глаза шокапец
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23.07.2021 02:17 Відповісти
_Не истери, все болезни... сам понимаешь. Форматирование до ума не довели на Цензоре. Абзацы отделяю.
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23.07.2021 02:26 Відповісти
мы - осуждали, осуждаем и будем осуждать !!! - кого !? - та всех !!!!

Внатуре ***** еврогеи !!!
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23.07.2021 01:21 Відповісти
На самом деле "путин" проблема не локальная, нужна революция во всем мире, чтобы очистится от уродов, которые захватили почти все высокие политические посты на планете !!! (с)
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23.07.2021 01:26 Відповісти
утилизировав ***** ты чудесным образом обнаружишь что весь мир очистился от уродов, им финансируемыx!
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23.07.2021 02:19 Відповісти
Ну что, наши основные "стратегические союзники" СП 2 глотнули, теперь плешивому Куйлу осталось только особый статус для сепаров пропихнуть и, и - Анаконда сожрет сама себя !!! ......И заметьте про Крым вообще гробовая тишина...Все пучком как так и было !!!
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23.07.2021 01:44 Відповісти
_Евромещане за эти танцы с людоедом заплатят жизнями своими и своих детей. Просто пока что они по своей тупости и ограниченности этого ещё не понимают. Тому кто запрятал дурную, легкомысленную голову в песок, не разглядеть надвигающееся цунами.
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23.07.2021 02:01 Відповісти
Евроимпотенты. Платите Путлеру за газ и дальше. Покупайте у Рашки нефть. А он вам, за ваши бабки, на голову таки высрется и вами же подотрется
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23.07.2021 04:15 Відповісти
Новина із розряду - нема чого коментувати . .
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23.07.2021 06:39 Відповісти
В сраку засуньте свої "осуждения".
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23.07.2021 07:35 Відповісти
Вам не важко ходити постійно "озабоченими"?
Зробили б раз санкції реальними і не довелось би ходити такими "озабоченками".
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23.07.2021 07:37 Відповісти
"12 друзів Рібентропа"

P.s.
"Дякуємо" за Північний потік-2.
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23.07.2021 07:38 Відповісти
И очень, очень, очень (еще 300 раз очень) ... озабочены уже восьмой год подряд. ЕС становится лживым и лицемерным, не даром Великобритания сделала от-туда ноги.
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23.07.2021 08:00 Відповісти
Решительно осуждаете или просто, а то мы тут разволновались прям, вдруг не решительно?
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23.07.2021 08:13 Відповісти
эти евро-поцы, еще 20 лет будут осуждать......
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23.07.2021 10:56 Відповісти
 
 