Ми засуджуємо мілітаризацію окупованого Криму, - заява Євросоюзу в ОБСЄ

Євросоюз засуджує мілітаризацію Росією тимчасово окупованого Криму та спроби обмежити свободу судноплавства через Керченську протоку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві Європейського Союзу, сказаному на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 липня.

"Ми засуджуємо мілітаризацію Кримського півострова, а також подальші спроби обмежити свободу судноплавства через Керченську протоку, у тому числі до Азовського моря та з нього", - зазначається у заяві.

Крім того, в ЄС висловили занепокоєння з приводу законодавства, прийнятого російською окупаційною владою у Криму, яке дозволяє лише громадянам Росії володіти землею у визначених "прикордонних районах" півострова.

"Це законодавство та всі інші порушення міжнародного права можуть дестабілізувати ситуацію з безпекою не лише в Україні, але й у Чорному морі та регіоні загалом", - заявили у Євросоюзі.

Також у ЄС повідомили про стурбованість із приводу постійних нападів на жителів Криму, зокрема на кримських татар, які виступають проти незаконної окупації.

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"У цьому контексті ми засуджуємо вирок Ремзі Бекірову, кримському татарину та журналісту платформи "Кримська солідарність", а також дев'ять нових кримінальних справ проти місцевих жителів, які відмовились вступати на військову службу Російській Федерації", - зазначається у заяві.

Було вказано на те, що члени СММ ОБСЄ, відповідно до свого мандату, який охоплює всю Україну, як і інші міжнародні суб'єкти у сфері захисту прав людини "повинні мати повний, вільний та безперешкодний доступ до півострова".

Окремо в ЄС повідомили, що вітають ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо скликання саміту Кримської платформи 23 серпня, а також усі дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Було повідомлено, що з цієї нагоди у Києві будуть присутні президент Європейської ради Шарль Мішель та віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, а також лідери багатьох країн-членів ЄС.