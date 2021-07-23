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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мы осуждаем милитаризацию оккупированного Крыма, - заявление Евросоюза в ОБСЕ

Мы осуждаем милитаризацию оккупированного Крыма, - заявление Евросоюза в ОБСЕ

Евросоюз осуждает милитаризацию Россией временно оккупированного Крыма и попытки ограничить свободу судоходства через Керченский пролив.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 июля.

"Мы осуждаем милитаризацию Крымского полуострова, а также дальнейшие попытки ограничить свободу судоходства через Керченский пролив, в том числе к Азовскому морю и из него", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в ЕС выразили обеспокоенность по поводу законодательства, принятого российской оккупационной властью в Крыму, которое позволяет только гражданам России владеть землей в определенных "пограничных районах" полуострова.

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"Это законодательство и все другие нарушения международного права могут дестабилизировать ситуацию с безопасностью не только в Украине, но и в Черном море и регионе в целом", - заявили в Евросоюзе.

Также в ЕС сообщили об обеспокоенности по поводу постоянных нападений на жителей Крыма, в частности на крымских татар, которые выступают против незаконной оккупации.

"В этом контексте мы осуждаем приговор Ремзи Бекирову, крымскому татарину и журналисту платформы "Крымская солидарность", а также девять новых уголовных дел против местных жителей, которые отказались вступать на военную службу Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

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Было указано на то, что члены СММ ОБСЕ, в соответствии со своим мандатом, который охватывает всю Украину, как и другие международные субъекты в сфере защиты прав человека "должны иметь полный, свободный и беспрепятственный доступ к полуострову".

Отдельно в ЕС сообщили, что приветствуют инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о созыве саммита Крымской платформы 23 августа, а также все дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Было сообщено, что по этому случаю в Киеве будут присутствовать президент Европейского совета Шарль Мишель и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, а также лидеры многих стран-членов ЕС.

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Автор: 

Крым (26425) ОБСЕ (4885) Евросоюз (17274)


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Топ комментарии
+7
знову обеспокоеньі ... ви не задовбались ?
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23.07.2021 00:57 Ответить
+7
от как то сразу отлегло и полегчало...
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23.07.2021 01:04 Ответить
+4
Да, и еще степень обеспокоенности периодически меняют - крайняя, глубокая, всесторонняя и т.д.
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23.07.2021 01:05 Ответить
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ваууууууууууууууууууууу
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23.07.2021 00:51 Ответить
знову обеспокоеньі ... ви не задовбались ?
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23.07.2021 00:57 Ответить
У них есть заготовленный шаблон с обеспокоенностью. Только название страны меняют, по поводу которой они обеспокоены.
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23.07.2021 01:02 Ответить
Да, и еще степень обеспокоенности периодически меняют - крайняя, глубокая, всесторонняя и т.д.
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23.07.2021 01:05 Ответить
людям які сидять в в'язниці від їхньої обеспокоенности не легше !
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23.07.2021 01:11 Ответить
" Мы осуждаем милитаризацию оккупированного Крыма, - заявление Евросоюза в ОБСЕ..."

А дальше що? Які кроки наступні?
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23.07.2021 01:02 Ответить
_А это дежурное заявление, призванное избавить пустозвонов от необходимости что-либо существенное предпринимать против фашсии на деле. А так отбыли номер - и айда на пир Валтас с людоедами.
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23.07.2021 01:54 Ответить
от как то сразу отлегло и полегчало...
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23.07.2021 01:04 Ответить
Ес обсе лгбт бдсм вже мало чим відрізняється
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23.07.2021 01:07 Ответить
"Мы осуждаем милитаризацию оккупированного Крыма, - заявление Евросоюза в ОБСЕ"
_А, да? Ну-ну... Сименс... помощь европейцев в проектировании и строительстве керченского моста... А так, канешна, осуждаем словами изо рта - не убудет.
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23.07.2021 01:17 Ответить
тебе гонорар выплачивают по нижнему подчеркиванию в начале строки?
бросается в глаза шокапец
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23.07.2021 02:17 Ответить
_Не истери, все болезни... сам понимаешь. Форматирование до ума не довели на Цензоре. Абзацы отделяю.
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23.07.2021 02:26 Ответить
мы - осуждали, осуждаем и будем осуждать !!! - кого !? - та всех !!!!

Внатуре ***** еврогеи !!!
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23.07.2021 01:21 Ответить
На самом деле "путин" проблема не локальная, нужна революция во всем мире, чтобы очистится от уродов, которые захватили почти все высокие политические посты на планете !!! (с)
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23.07.2021 01:26 Ответить
утилизировав ***** ты чудесным образом обнаружишь что весь мир очистился от уродов, им финансируемыx!
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23.07.2021 02:19 Ответить
Ну что, наши основные "стратегические союзники" СП 2 глотнули, теперь плешивому Куйлу осталось только особый статус для сепаров пропихнуть и, и - Анаконда сожрет сама себя !!! ......И заметьте про Крым вообще гробовая тишина...Все пучком как так и было !!!
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23.07.2021 01:44 Ответить
_Евромещане за эти танцы с людоедом заплатят жизнями своими и своих детей. Просто пока что они по своей тупости и ограниченности этого ещё не понимают. Тому кто запрятал дурную, легкомысленную голову в песок, не разглядеть надвигающееся цунами.
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23.07.2021 02:01 Ответить
Евроимпотенты. Платите Путлеру за газ и дальше. Покупайте у Рашки нефть. А он вам, за ваши бабки, на голову таки высрется и вами же подотрется
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23.07.2021 04:15 Ответить
Новина із розряду - нема чого коментувати . .
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23.07.2021 06:39 Ответить
В сраку засуньте свої "осуждения".
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23.07.2021 07:35 Ответить
Вам не важко ходити постійно "озабоченими"?
Зробили б раз санкції реальними і не довелось би ходити такими "озабоченками".
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23.07.2021 07:37 Ответить
"12 друзів Рібентропа"

P.s.
"Дякуємо" за Північний потік-2.
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23.07.2021 07:38 Ответить
И очень, очень, очень (еще 300 раз очень) ... озабочены уже восьмой год подряд. ЕС становится лживым и лицемерным, не даром Великобритания сделала от-туда ноги.
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23.07.2021 08:00 Ответить
Решительно осуждаете или просто, а то мы тут разволновались прям, вдруг не решительно?
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23.07.2021 08:13 Ответить
эти евро-поцы, еще 20 лет будут осуждать......
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23.07.2021 10:56 Ответить
 
 