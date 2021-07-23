Мы осуждаем милитаризацию оккупированного Крыма, - заявление Евросоюза в ОБСЕ
Евросоюз осуждает милитаризацию Россией временно оккупированного Крыма и попытки ограничить свободу судоходства через Керченский пролив.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 июля.
"Мы осуждаем милитаризацию Крымского полуострова, а также дальнейшие попытки ограничить свободу судоходства через Керченский пролив, в том числе к Азовскому морю и из него", - отмечается в заявлении.
Кроме того, в ЕС выразили обеспокоенность по поводу законодательства, принятого российской оккупационной властью в Крыму, которое позволяет только гражданам России владеть землей в определенных "пограничных районах" полуострова.
"Это законодательство и все другие нарушения международного права могут дестабилизировать ситуацию с безопасностью не только в Украине, но и в Черном море и регионе в целом", - заявили в Евросоюзе.
Также в ЕС сообщили об обеспокоенности по поводу постоянных нападений на жителей Крыма, в частности на крымских татар, которые выступают против незаконной оккупации.
"В этом контексте мы осуждаем приговор Ремзи Бекирову, крымскому татарину и журналисту платформы "Крымская солидарность", а также девять новых уголовных дел против местных жителей, которые отказались вступать на военную службу Российской Федерации", - отмечается в заявлении.
Было указано на то, что члены СММ ОБСЕ, в соответствии со своим мандатом, который охватывает всю Украину, как и другие международные субъекты в сфере защиты прав человека "должны иметь полный, свободный и беспрепятственный доступ к полуострову".
Отдельно в ЕС сообщили, что приветствуют инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о созыве саммита Крымской платформы 23 августа, а также все дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Было сообщено, что по этому случаю в Киеве будут присутствовать президент Европейского совета Шарль Мишель и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, а также лидеры многих стран-членов ЕС.
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А дальше що? Які кроки наступні?
Валтасс людоедами.
_А, да? Ну-ну... Сименс... помощь европейцев в проектировании и строительстве керченского моста... А так, канешна, осуждаем словами изо рта - не убудет.
бросается в глаза шокапец
Внатуре ***** еврогеи !!!
Зробили б раз санкції реальними і не довелось би ходити такими "озабоченками".
P.s.
"Дякуємо" за Північний потік-2.