" Мы осуждаем милитаризацию оккупированного Крыма, - заявление Евросоюза в ОБСЕ..."

Евросоюз осуждает милитаризацию Россией временно оккупированного Крыма и попытки ограничить свободу судоходства через Керченский пролив.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 июля.

"Мы осуждаем милитаризацию Крымского полуострова, а также дальнейшие попытки ограничить свободу судоходства через Керченский пролив, в том числе к Азовскому морю и из него", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в ЕС выразили обеспокоенность по поводу законодательства, принятого российской оккупационной властью в Крыму, которое позволяет только гражданам России владеть землей в определенных "пограничных районах" полуострова.

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"Это законодательство и все другие нарушения международного права могут дестабилизировать ситуацию с безопасностью не только в Украине, но и в Черном море и регионе в целом", - заявили в Евросоюзе.

Также в ЕС сообщили об обеспокоенности по поводу постоянных нападений на жителей Крыма, в частности на крымских татар, которые выступают против незаконной оккупации.

"В этом контексте мы осуждаем приговор Ремзи Бекирову, крымскому татарину и журналисту платформы "Крымская солидарность", а также девять новых уголовных дел против местных жителей, которые отказались вступать на военную службу Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

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Было указано на то, что члены СММ ОБСЕ, в соответствии со своим мандатом, который охватывает всю Украину, как и другие международные субъекты в сфере защиты прав человека "должны иметь полный, свободный и беспрепятственный доступ к полуострову".

Отдельно в ЕС сообщили, что приветствуют инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о созыве саммита Крымской платформы 23 августа, а также все дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Было сообщено, что по этому случаю в Киеве будут присутствовать президент Европейского совета Шарль Мишель и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, а также лидеры многих стран-членов ЕС.

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