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До особливого розпорядження: на пляжах Одеси тимчасово не рекомендують купатися

До особливого розпорядження: на пляжах Одеси тимчасово не рекомендують купатися

На міських пляжах Одеси тимчасово не рекомендують купатися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"У зв`язку зі зливовими опадами, які пройшли в Одесі 22 липня 2021 року, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.

З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, сильна злива накрила Одесу в ніч на 22 липня, городяни не бачили такого з 2013 року. Вулиці міста перетворилися на річки, в ряді районів було відключено світло. Наслідки негоди ліквідовують досі.

Автор: 

дощі (108) море (223) Одеса (5500) Держпродспоживслужба1 (577)


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не рекомендуют ...... классная отмазка .....
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23.07.2021 14:57 Відповісти
И кто в эти помойки ездит? В Черногории, Албании и Турции дешевле и чище.
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23.07.2021 15:07 Відповісти
говорят вчера пляжам и не только Турции досталось...
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23.07.2021 15:18 Відповісти
 
 