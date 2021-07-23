До особливого розпорядження: на пляжах Одеси тимчасово не рекомендують купатися

На міських пляжах Одеси тимчасово не рекомендують купатися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"У зв`язку зі зливовими опадами, які пройшли в Одесі 22 липня 2021 року, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.

З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, сильна злива накрила Одесу в ніч на 22 липня, городяни не бачили такого з 2013 року. Вулиці міста перетворилися на річки, в ряді районів було відключено світло. Наслідки негоди ліквідовують досі.