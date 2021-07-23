До особого распоряжения: на пляжах Одессы временно не рекомендуют купаться

На городских пляжах Одессы временно не рекомендуют купаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"В связи с ливневыми осадками, которые прошли в Одессе 22 июля 2021 г., большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Гспродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - сказано в сообщении.

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Напомним, сильнейший ливень накрыл Одессу в ночь на 22 июля, горожане не видели такого с 2013 года. Улицы города превратились в реки, в ряде районов был отключен свет. Последствия непогоды ликвидируют до сих пор.