Потоп в Одессе: Пассажиры покидают маршрутку по пояс в воде. ВИДЕО
Водитель маршрутки №146 в Одессе попытался проехать по затопленной дороге, но автомобиль заглох в воде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, люди, выходившие из маршрутки, оказались более чем по пояс в воде. На видео, которое очевидцы выложили в социальные сети, недалеко от этой маршрутки видны автомобили, которые стоят почти по крышу в воде. Люди предполагают, что водитель микроавтобуса понадеялся на удачу – думал, что сможет проехать. Инцидент произошел на улице Черноморского Казачества.
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