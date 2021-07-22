Потоп в Одессе: Пассажиры покидают маршрутку по пояс в воде. ВИДЕО

Водитель маршрутки №146 в Одессе попытался проехать по затопленной дороге, но автомобиль заглох в воде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, люди, выходившие из маршрутки, оказались более чем по пояс в воде. На видео, которое очевидцы выложили в социальные сети, недалеко от этой маршрутки видны автомобили, которые стоят почти по крышу в воде. Люди предполагают, что водитель микроавтобуса понадеялся на удачу – думал, что сможет проехать. Инцидент произошел на улице Черноморского Казачества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Одессу накрыл мощный ливень: улицы затоплены, людей буквально сносило потоком воды, в некоторых районах нет света. ВИДЕО+ФОТОрепортаж