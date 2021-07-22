РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8493 посетителя онлайн
Новости Видео
13 108 15

Потоп в Одессе: Пассажиры покидают маршрутку по пояс в воде. ВИДЕО

Водитель маршрутки №146 в Одессе попытался проехать по затопленной дороге, но автомобиль заглох в воде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, люди, выходившие из маршрутки, оказались более чем по пояс в воде. На видео, которое очевидцы выложили в социальные сети, недалеко от этой маршрутки видны автомобили, которые стоят почти по крышу в воде. Люди предполагают, что водитель микроавтобуса понадеялся на удачу – думал, что сможет проехать. Инцидент произошел на улице Черноморского Казачества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Одессу накрыл мощный ливень: улицы затоплены, людей буквально сносило потоком воды, в некоторых районах нет света. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

маршрутки (546) непогода (817) Одесса (7921) потоп (336)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Он в детстве мечтал стать подводником...
показать весь комментарий
22.07.2021 14:41 Ответить
+7
Патамуша водитель маршрутки это диагноз!
показать весь комментарий
22.07.2021 14:20 Ответить
+6
скоро на автоРИА появится много недорогих машин)
показать весь комментарий
22.07.2021 14:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скоро на автоРИА появится много недорогих машин)
показать весь комментарий
22.07.2021 14:08 Ответить
Избиратель зеленскага... Сразу видно по интеллекту
показать весь комментарий
22.07.2021 14:14 Ответить
Лет 50 тому, все одесситы умели плавать.............отож
показать весь комментарий
22.07.2021 14:16 Ответить
чего маршрутчик попёрся дальше? Он не видел плавающий жигуль через 10 метров?
показать весь комментарий
22.07.2021 14:16 Ответить
Он в детстве мечтал стать подводником...
показать весь комментарий
22.07.2021 14:41 Ответить
камни с неба для одесской ваты
показать весь комментарий
22.07.2021 14:19 Ответить
Все равно Труханова выберут! Любят они его!
показать весь комментарий
22.07.2021 15:02 Ответить
Патамуша водитель маршрутки это диагноз!
показать весь комментарий
22.07.2021 14:20 Ответить
Капитан на подработке водилой
показать весь комментарий
22.07.2021 14:34 Ответить
Водій маршрутки ні в чому не винен, то все пожежники позаду маршрутки, вони зливають воду поки люди виходять
показать весь комментарий
22.07.2021 15:01 Ответить
Ну, молодцы одесситы, что хоть не толкают.
показать весь комментарий
22.07.2021 16:09 Ответить
какая фееричная грязь в єтой жемчужине у моря! даже от фотографии дерьмом тхнє
показать весь комментарий
22.07.2021 17:38 Ответить
Думаю, что когда затопило Луизиану при Буше младшем, негры на крышах домов завывали, нюхая свою же вонь, еще больше тебя.
показать весь комментарий
22.07.2021 21:16 Ответить
Вода - вода, кругом - вода, где ну очень много, а где ну нет ни фига...
показать весь комментарий
22.07.2021 18:34 Ответить
водитель автобуса наверно понятия не имеет где находится в автобусе воздухозаборник.
показать весь комментарий
22.07.2021 22:01 Ответить
 
 