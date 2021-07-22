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Потоп в Одесі: Пасажири залишають маршрутку по пояс у воді. ВIДЕО

Водій маршрутки №146 в Одесі спробував проїхати по затопленій дорозі, але автомобіль заглох у воді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди, що виходили з маршрутки, опинилися більш ніж по пояс у воді. На відео, яке очевидці виклали в соціальні мережі, недалеко від цієї маршрутки видно автомобілі, які стоять майже по дах у воді. Люди припускають, що водій мікроавтобуса понадіявся на удачу - думав, що зможе проїхати. Інцидент стався на вулиці Чорноморського Козацтва.

Також дивіться: Одесу накрила потужна злива: вулиці затоплені, людей буквально зносило потоком води, в деяких районах немає світла. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

маршрутки (347) негода (760) Одеса (5499) потоп (85)


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Топ коментарі
+9
Он в детстве мечтал стать подводником...
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22.07.2021 14:41 Відповісти
+7
Патамуша водитель маршрутки это диагноз!
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22.07.2021 14:20 Відповісти
+6
скоро на автоРИА появится много недорогих машин)
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22.07.2021 14:08 Відповісти
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скоро на автоРИА появится много недорогих машин)
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22.07.2021 14:08 Відповісти
Избиратель зеленскага... Сразу видно по интеллекту
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22.07.2021 14:14 Відповісти
Лет 50 тому, все одесситы умели плавать.............отож
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22.07.2021 14:16 Відповісти
чего маршрутчик попёрся дальше? Он не видел плавающий жигуль через 10 метров?
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22.07.2021 14:16 Відповісти
Он в детстве мечтал стать подводником...
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22.07.2021 14:41 Відповісти
камни с неба для одесской ваты
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22.07.2021 14:19 Відповісти
Все равно Труханова выберут! Любят они его!
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22.07.2021 15:02 Відповісти
Патамуша водитель маршрутки это диагноз!
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22.07.2021 14:20 Відповісти
Капитан на подработке водилой
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22.07.2021 14:34 Відповісти
Водій маршрутки ні в чому не винен, то все пожежники позаду маршрутки, вони зливають воду поки люди виходять
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22.07.2021 15:01 Відповісти
Ну, молодцы одесситы, что хоть не толкают.
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22.07.2021 16:09 Відповісти
какая фееричная грязь в єтой жемчужине у моря! даже от фотографии дерьмом тхнє
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22.07.2021 17:38 Відповісти
Думаю, что когда затопило Луизиану при Буше младшем, негры на крышах домов завывали, нюхая свою же вонь, еще больше тебя.
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22.07.2021 21:16 Відповісти
Вода - вода, кругом - вода, где ну очень много, а где ну нет ни фига...
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22.07.2021 18:34 Відповісти
водитель автобуса наверно понятия не имеет где находится в автобусе воздухозаборник.
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22.07.2021 22:01 Відповісти
 
 