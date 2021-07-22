Потоп в Одесі: Пасажири залишають маршрутку по пояс у воді. ВIДЕО
Водій маршрутки №146 в Одесі спробував проїхати по затопленій дорозі, але автомобіль заглох у воді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди, що виходили з маршрутки, опинилися більш ніж по пояс у воді. На відео, яке очевидці виклали в соціальні мережі, недалеко від цієї маршрутки видно автомобілі, які стоять майже по дах у воді. Люди припускають, що водій мікроавтобуса понадіявся на удачу - думав, що зможе проїхати. Інцидент стався на вулиці Чорноморського Козацтва.
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