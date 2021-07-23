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Зеленська збирає в Києві саміт перших леді та джентльменів

Зеленська збирає в Києві саміт перших леді та джентльменів

Напередодні Дня Незалежності подружжя перших осіб різних держав обговорять виклики, що постали перед світом у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

На саміті обговорюватимуть доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

"З нетерпінням чекаю на зустріч. Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами", – наголосила Олена Зеленська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бували випадки, коли Зеленський не хотів готуватися до зустрічей. Доводилося просити його дружину, щоб вплинула на президента, - Данилюк. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива першої леді України дасть змогу регулярно обмінюватися досвідом, а також координувати зусилля у втіленні спільних проектів.

"Дружини лідерів і чоловіки лідерок держав відіграють важливу роль у своїх країнах. Водночас міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик", – зауважив Дмитро Кулеба.

Автор: 

саміт (794) Кулеба Дмитро (3604) Олена Зеленська (254)


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Топ коментарі
+35
Зеленская собирает в Киеве саммит первых леди и джентльменов - Цензор.НЕТ 6626
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23.07.2021 15:54 Відповісти
+34
Кабаеву уже пригласила?
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23.07.2021 15:55 Відповісти
+28
Зеленський - джентельмен! Карл! Ви не розходьтесь - я під стіл!
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23.07.2021 15:59 Відповісти
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О саммите первых леди и т.д.... Разновидность а психического рассройства -неконгруентность. Составляющая неконгруэнтности - Адди́кция (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. addiction - зависимость, пагубная привычка, привыкание), в широком смысле, - ощущаемая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA человеком навязчивая потребность в определённой деятельности.Термин часто употребляется для таких явлений, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C лекарственная зависимость , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F наркомания , но теперь больше применяется не к химическим, а к психологическим зависимостям, например, поведенческим, примерами которых могут служить: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C интернет зависимость , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C) игромания , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC шопоголизм , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 психогенное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 переедание , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC фанатизм , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8 зависимость от порнографии ... Отже причины неконгруентности, как мы выяснили - внутренние конфликты: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85 страхи , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F зависимости ...
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24.07.2021 02:46 Відповісти
Люди добрi, прикинте себе: страна в состоянии войны, экономика , из-за тупости мужа , летит в пропасть, муж пытается легализовать канабис... Это весело? Нет !!! но первая леди с невеселым лицом, пытается при помощи шоу "первая леди и джентльмены" а всем показать, как ей весело - пример неконгруентности.
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24.07.2021 02:53 Відповісти
Саммит первых леди и ... зентельменов...
Зеленська збирає в Києві саміт перших леді та джентльменів - Цензор.НЕТ 1056
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24.07.2021 03:30 Відповісти
понты рояльные
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24.07.2021 14:51 Відповісти
Хто у нас леді, а хто, перепрошую, джентльмен? Цій квартальній сімейці будь-що видумати, аби попіаритись. Йди в військові госпіталі, де лежать наші бійці, придбавай їм протези чи ще щось для їх реабілітації (за свій кошт). За рахунок великого крадівництва джентльмен мабуть гарно наповнив рахунки в офшорах Але це їм ледям не підходить.Їм треба світової слави і за державний, читай народний, рахунок.
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18.08.2021 22:14 Відповісти
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