Зеленська збирає в Києві саміт перших леді та джентльменів

Напередодні Дня Незалежності подружжя перших осіб різних держав обговорять виклики, що постали перед світом у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

На саміті обговорюватимуть доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

"З нетерпінням чекаю на зустріч. Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами", – наголосила Олена Зеленська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бували випадки, коли Зеленський не хотів готуватися до зустрічей. Доводилося просити його дружину, щоб вплинула на президента, - Данилюк. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива першої леді України дасть змогу регулярно обмінюватися досвідом, а також координувати зусилля у втіленні спільних проектів.

"Дружини лідерів і чоловіки лідерок держав відіграють важливу роль у своїх країнах. Водночас міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик", – зауважив Дмитро Кулеба.