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Зеленская собирает в Киеве саммит первых леди и джентльменов

Зеленская собирает в Киеве саммит первых леди и джентльменов

Накануне Дня Независимости супруги первых лиц разных государств обсудят вызовы, возникшие перед миром в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

На саммите будут обсуждать доступ к медицинским услугам, внедрение программ охраны ментального здоровья, будущее системы образования, преодоление дискриминации и обеспечение равных возможностей.

"С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало хорошей традиции и новой платформе для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами", - подчеркнула Елена Зеленская.

Читайте: Бывали случаи, когда Зеленский не хотел готовиться ко встречам. Приходилось просить его супругу, чтобы повлияла на президента, - Данилюк. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что инициатива первой леди Украины позволит регулярно обмениваться опытом и координировать усилия в совместных проектах.

"Жены и мужья лидеров государств играют важную роль в своих странах. В то же время международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не было системным. Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такую общую международную площадку", - отметил Кулеба.

Также читайте: Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди

Автор: 

саммит (1200) Кулеба Дмитрий (2880) Елена Зеленская (224)


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Топ комментарии
+35
Зеленская собирает в Киеве саммит первых леди и джентльменов - Цензор.НЕТ 6626
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23.07.2021 15:54 Ответить
+34
Кабаеву уже пригласила?
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23.07.2021 15:55 Ответить
+28
Зеленський - джентельмен! Карл! Ви не розходьтесь - я під стіл!
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23.07.2021 15:59 Ответить
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О саммите первых леди и т.д.... Разновидность а психического рассройства -неконгруентность. Составляющая неконгруэнтности - Адди́кция (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. addiction - зависимость, пагубная привычка, привыкание), в широком смысле, - ощущаемая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA человеком навязчивая потребность в определённой деятельности.Термин часто употребляется для таких явлений, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C лекарственная зависимость , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F наркомания , но теперь больше применяется не к химическим, а к психологическим зависимостям, например, поведенческим, примерами которых могут служить: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C интернет зависимость , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C) игромания , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC шопоголизм , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 психогенное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 переедание , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC фанатизм , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8 зависимость от порнографии ... Отже причины неконгруентности, как мы выяснили - внутренние конфликты: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85 страхи , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F зависимости ...
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24.07.2021 02:46 Ответить
Люди добрi, прикинте себе: страна в состоянии войны, экономика , из-за тупости мужа , летит в пропасть, муж пытается легализовать канабис... Это весело? Нет !!! но первая леди с невеселым лицом, пытается при помощи шоу "первая леди и джентльмены" а всем показать, как ей весело - пример неконгруентности.
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24.07.2021 02:53 Ответить
Саммит первых леди и ... зентельменов...
Зеленська збирає в Києві саміт перших леді та джентльменів - Цензор.НЕТ 1056
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24.07.2021 03:30 Ответить
понты рояльные
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24.07.2021 14:51 Ответить
Хто у нас леді, а хто, перепрошую, джентльмен? Цій квартальній сімейці будь-що видумати, аби попіаритись. Йди в військові госпіталі, де лежать наші бійці, придбавай їм протези чи ще щось для їх реабілітації (за свій кошт). За рахунок великого крадівництва джентльмен мабуть гарно наповнив рахунки в офшорах Але це їм ледям не підходить.Їм треба світової слави і за державний, читай народний, рахунок.
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18.08.2021 22:14 Ответить
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