Зеленская собирает в Киеве саммит первых леди и джентльменов
Накануне Дня Независимости супруги первых лиц разных государств обсудят вызовы, возникшие перед миром в связи с пандемией COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
На саммите будут обсуждать доступ к медицинским услугам, внедрение программ охраны ментального здоровья, будущее системы образования, преодоление дискриминации и обеспечение равных возможностей.
"С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало хорошей традиции и новой платформе для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами", - подчеркнула Елена Зеленская.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что инициатива первой леди Украины позволит регулярно обмениваться опытом и координировать усилия в совместных проектах.
"Жены и мужья лидеров государств играют важную роль в своих странах. В то же время международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не было системным. Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такую общую международную площадку", - отметил Кулеба.
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