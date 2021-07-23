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Застосування санкцій - це насамперед відповідальність держав, - Євросоюз про постачання обладнання в окупований Крим

Застосування санкцій - це насамперед відповідальність держав, - Євросоюз про постачання обладнання в окупований Крим

Застосування санкцій ЄС - це насамперед відповідальність держав-членів Євросоюзу, хоча Єврокомісія може ініціювати розслідування за невиконання ними зобов'язань, передбачених законодавством ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, так у Єврокомісії відповіли на запит Радіо Свобода з проханням прокоментувати, як німецьке фільтраційне устаткування потрапило на дві кримські електростанції, попри санкції ЄС.

Ці дані напередодні були оприлюднені у спільному розслідуванні Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та української служби Радіо Свобода (програма "Схеми").

Також дивіться: Німецькі фільтри для ТЕС потрапили в окупований Крим в обхід санкцій Євросоюзу, - розслідування

Радіо Свобода звернулося до Єврокомісії з проханням прокоментувати викриття і запитало, чи означає це, що санкції ЄС проти поставок товарів у Крим не завжди спрацьовують належним чином, і чи докладають компетентні органи ЄС зусиль для вдосконалення механізму відстеження можливих порушень.

Автор: 

Німеччина (7487) Крим (14192) санкції (12131)


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Топ коментарі
+19
лицемерные ублюдки
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23.07.2021 19:15 Відповісти
+15
Демократичні цінності - це гарно на словах та папері, але гроші перемагають, не залежно від того, чи вони йдуть з мордору, чи від терористів, чи від вбивць.
Це все, що потрібно знати, про ******* демократію.
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23.07.2021 19:13 Відповісти
+15
За дії Сіменса хтось відповів???)))
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23.07.2021 19:17 Відповісти
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Демократичні цінності - це гарно на словах та папері, але гроші перемагають, не залежно від того, чи вони йдуть з мордору, чи від терористів, чи від вбивць.
Це все, що потрібно знати, про ******* демократію.
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23.07.2021 19:13 Відповісти
мордар, терористи і вбивці - це одне і те саме
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23.07.2021 21:07 Відповісти
лицемерные ублюдки
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23.07.2021 19:15 Відповісти
Деньги не пахнут
К сожалению
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23.07.2021 19:17 Відповісти
За дії Сіменса хтось відповів???)))
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23.07.2021 19:17 Відповісти
Нахлєбалі!!
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23.07.2021 19:18 Відповісти
Мы все здесь не дети (по крайней мере я) и понимаем, что санкции хотя и создают некоторые сложности, но эти сложности вполне решаемы.
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23.07.2021 19:23 Відповісти
Pecunia non olet..
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23.07.2021 19:25 Відповісти
ЕС - вы просто латентные пид*ры. Было бы пол беды, если бы вы ни хрена ни делали. Но вы суки помогаете им дырявым ( рф ).
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23.07.2021 19:28 Відповісти
Застосування санкцій - це насамперед відповідальність держав, - Євросоюз про постачання обладнання в окупований Крим - Цензор.НЕТ 3448
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23.07.2021 19:29 Відповісти
Кто завтракает с людоедами - попадает в меню на ужин.
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23.07.2021 19:31 Відповісти
КОРМИТЬ крокодила в надежде, что его сожрут последним..©
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23.07.2021 19:47 Відповісти
еврейские немчюги любят бабло.....им покуй на всё
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23.07.2021 19:49 Відповісти
Такие же аферисты как и кацапы, отношение к ним должно быть соответствующее...
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23.07.2021 19:52 Відповісти
После 22 июня 1941 года Советский Союз еще две недели тоже целыми железничными эшалонами сотнями тонн поставлял Гитлеру в Германию металл, пшеницу, кукурузу и прочее и тд. и тп.
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23.07.2021 20:04 Відповісти
Украина, находящаяся в состоянии войны с 2014 года и из-за трубопровода лишаемая даже минимального контроля над россией, который у нее когда-то был, теперь обречена…(с)
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23.07.2021 20:17 Відповісти
Застосування санкцій - це насамперед відповідальність держав, - Євросоюз про постачання обладнання в окупований Крим - Цензор.НЕТ 4242
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23.07.2021 20:17 Відповісти
 
 