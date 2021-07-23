Застосування санкцій - це насамперед відповідальність держав, - Євросоюз про постачання обладнання в окупований Крим

Застосування санкцій ЄС - це насамперед відповідальність держав-членів Євросоюзу, хоча Єврокомісія може ініціювати розслідування за невиконання ними зобов'язань, передбачених законодавством ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, так у Єврокомісії відповіли на запит Радіо Свобода з проханням прокоментувати, як німецьке фільтраційне устаткування потрапило на дві кримські електростанції, попри санкції ЄС.

Ці дані напередодні були оприлюднені у спільному розслідуванні Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та української служби Радіо Свобода (програма "Схеми").

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Радіо Свобода звернулося до Єврокомісії з проханням прокоментувати викриття і запитало, чи означає це, що санкції ЄС проти поставок товарів у Крим не завжди спрацьовують належним чином, і чи докладають компетентні органи ЄС зусиль для вдосконалення механізму відстеження можливих порушень.