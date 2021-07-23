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Новини Хабарники
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Депутата міськради затримано на Луганщині під час одержання "відкату", - прокуратура. ФОТО

Депутата міськради затримано на Луганщині під час одержання

Депутата однієї з міських рад Луганської області, який обіймає посаду директора комунального підприємства, затримали під час одержання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, депутат організував корупційну схему під час закупівлі деревини. За укладання договору постачання товару та безперешкодне проведення відповідних розрахунків посадовець вимагав від представника комерційного підприємства 19 тис. грн "відкату". Розмір неправомірної вигоди становив 10% від загальної суми договору. Грошові кошти передавалися двома траншами.

Правоохоронці затримали депутата у порядку ст. 208 КПК України. Під час одержання другої частини коштів.

Депутата міськради затримано на Луганщині під час одержання відкату, - прокуратура 01
Депутата міськради затримано на Луганщині під час одержання відкату, - прокуратура 02

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Депутата міськради затримано на Луганщині під час одержання відкату, - прокуратура 03

Автор: 

хабар (4738) депутат (1781) відкат (69) Луганська область (4892)


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та тут ще одна брехуха та корупціонерка намалювалась. і до речі її потрібно перевірити на кількість громадянств.

Депутат горсовета задержан на Луганщине при получении "отката", - прокуратура - Цензор.НЕТ 2890
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23.07.2021 23:32 Відповісти
Та такої дрібноти в Україні сотні тисяч !!! Іх мають по сотні за добу пакувати !!!)))
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23.07.2021 23:35 Відповісти
Вау пане Дмитре! Вам лайкають навіть упороті зєбіли! і це добре!
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23.07.2021 23:43 Відповісти
не может быть!
это народный избранник
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24.07.2021 07:12 Відповісти
А чому нема жодної інформаціі про"патріотичнупартію" яка привела його до влади?
Невже людина петіка,або вовіка?
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24.07.2021 13:55 Відповісти
 
 