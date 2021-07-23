Депутата міськради затримано на Луганщині під час одержання "відкату", - прокуратура. ФОТО

Депутата однієї з міських рад Луганської області, який обіймає посаду директора комунального підприємства, затримали під час одержання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, депутат організував корупційну схему під час закупівлі деревини. За укладання договору постачання товару та безперешкодне проведення відповідних розрахунків посадовець вимагав від представника комерційного підприємства 19 тис. грн "відкату". Розмір неправомірної вигоди становив 10% від загальної суми договору. Грошові кошти передавалися двома траншами.

Правоохоронці затримали депутата у порядку ст. 208 КПК України. Під час одержання другої частини коштів.





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