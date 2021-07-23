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Депутат горсовета задержан на Луганщине при получении "отката", - прокуратура. ФОТО

Депутат горсовета задержан на Луганщине при получении

Депутат одного из городских советов Луганской области, который занимает должность директора коммунального предприятия, задержали при получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия,депутат организовал коррупционную схему при закупке древесины. За заключение договора поставки товара и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов чиновник требовал от представителя коммерческого предприятия 19 тыс грн "отката". Размер неправомерной выгоды составлял 10% от общей суммы договора. Денежные средства передавались двумя траншами.

Правоохранители задержали депутата горсовета в порядке ст. 208 УПК Украины при получении второй части средств.

Депутат горсовета задержан на Луганщине при получении отката, - прокуратура 01
Депутат горсовета задержан на Луганщине при получении отката, - прокуратура 02

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Депутат горсовета задержан на Луганщине при получении отката, - прокуратура 03

Автор: 

взятка (6187) депутат (3320) откат (81) Луганская область (6510)


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та тут ще одна брехуха та корупціонерка намалювалась. і до речі її потрібно перевірити на кількість громадянств.

Депутат горсовета задержан на Луганщине при получении "отката", - прокуратура - Цензор.НЕТ 2890
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23.07.2021 23:32 Ответить
Та такої дрібноти в Україні сотні тисяч !!! Іх мають по сотні за добу пакувати !!!)))
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23.07.2021 23:35 Ответить
Вау пане Дмитре! Вам лайкають навіть упороті зєбіли! і це добре!
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23.07.2021 23:43 Ответить
не может быть!
это народный избранник
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24.07.2021 07:12 Ответить
А чому нема жодної інформаціі про"патріотичнупартію" яка привела його до влади?
Невже людина петіка,або вовіка?
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24.07.2021 13:55 Ответить
 
 