Депутат горсовета задержан на Луганщине при получении "отката", - прокуратура. ФОТО
Депутат одного из городских советов Луганской области, который занимает должность директора коммунального предприятия, задержали при получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия,депутат организовал коррупционную схему при закупке древесины. За заключение договора поставки товара и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов чиновник требовал от представителя коммерческого предприятия 19 тыс грн "отката". Размер неправомерной выгоды составлял 10% от общей суммы договора. Денежные средства передавались двумя траншами.
Правоохранители задержали депутата горсовета в порядке ст. 208 УПК Украины при получении второй части средств.
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