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США відправлять на саміт "Кримської платформи" члена уряду, - Кент

США відправлять на саміт

Делегацію США під час саміту "Кримської платформи" 23 серпня представлятиме урядовець. Про це повідомив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "радіо Свобода".

"Від нас буде член кабінету. Не президент і не віцепрезидент", - сказав Кент.

Кент сказав, що в Вашингтоні розуміють важливість "Кримської платформи". Він розповів, що нацього тижня зустрівся з представниками кримських татар. Зокрема, з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і головою меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим.

Кент додав, що мйдеться не тільки про саміт.

"Це повинен бути тривалий процес. Це тільки початок. Багато людей вважають себе громадянами України в окупованому Криму. Нам необхідно їм допомогти", - додав дипломат.

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США (23449) Кент Джордж (49) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+6
Схоже, з цієї "Кримської платформи" вийде такий собі аналог "ТКГ по Донбасу". Зберуться якісь "члени кабінетів", які реально нічого не вирішують і впливу ні на що не мають, переллють з пустого в порожнє, та й по всьому. А Крим як є під кацапами, так і залишиться на довгі роки...
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24.07.2021 02:02 Відповісти
+5
приобретайте, дорогие мои киевляне, бронежилеты....
ета зеленая тварь, если вы возбухнете, - начнет палить сразу.
самый хреновый бронежилет ето все равно лучше когда его нет.
вам еще страну ремонтировать после всего етого зеленого срача....
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24.07.2021 03:27 Відповісти
+4
"Хрен вам на воротник"!!! Твої кацапи "упиралися рогом" - не хотіли пускать США в склад ТКГ по "Мінську" - тепер їх власними стараннями "Мінська платформа" "деномінована" (а вона більше стосувалася Донбасу) А тепер у "Кримській платформі" сконцентруються майже всі країни Чорноморського регіону і США (крім твого дурнуватого "Лаптєстану") і будуть бить саме по "епіцентру напруги" - по Криму
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24.07.2021 06:10 Відповісти
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Схоже, з цієї "Кримської платформи" вийде такий собі аналог "ТКГ по Донбасу". Зберуться якісь "члени кабінетів", які реально нічого не вирішують і впливу ні на що не мають, переллють з пустого в порожнє, та й по всьому. А Крим як є під кацапами, так і залишиться на довгі роки...
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24.07.2021 02:02 Відповісти
если не хотят американцы серьезного чиновника присылать - так пришлют турки
вот и смотрите, кто настоящий союзник Украины, а кто - балабол
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24.07.2021 02:31 Відповісти
Невже буде "члэн правительства"?? Даже потужне представництво.
Втім, з цього проекту, вийде черговий зелений пук. Як завжди.
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24.07.2021 04:17 Відповісти
"Хрен вам на воротник"!!! Твої кацапи "упиралися рогом" - не хотіли пускать США в склад ТКГ по "Мінську" - тепер їх власними стараннями "Мінська платформа" "деномінована" (а вона більше стосувалася Донбасу) А тепер у "Кримській платформі" сконцентруються майже всі країни Чорноморського регіону і США (крім твого дурнуватого "Лаптєстану") і будуть бить саме по "епіцентру напруги" - по Криму
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24.07.2021 06:10 Відповісти
Все благодаря бубочке, при порохе приехал бы сам Байден
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24.07.2021 07:04 Відповісти
"Теракты против ГТС Украины прогнозирует британские аналитики"... - Вопросы еще есть или вам все понятно и так !?
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24.07.2021 02:14 Відповісти
Так такі самі теракти можна здійснить і проти СП! Ще й зручніше! Нейтральні води! А на дні - купа *********** часів ІІ Світової І - є на що "списать: "А вы докажите что это диверсия, а не случайный удар снаряда или торпеды немецкой или советской, принесённой течением! Ваши "доказательства - не доказательства!" Та й наслідки диверсії ліквідовувать важче - на землі лише підвезти і замінить труби , а в морі кінці розірвані, під водою не заміниш!!!
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24.07.2021 06:17 Відповісти
ага, именно поэтому у паРаши подгорает
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24.07.2021 02:32 Відповісти
научитесь сами себя любить и прикацапленую сволочь не выбирать.
будет другой разговор....
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24.07.2021 02:25 Відповісти
Коломойский и Кучма поедут от Украины...
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24.07.2021 02:52 Відповісти
ихние представители, но да - вы смотрите в корень.
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24.07.2021 03:12 Відповісти
от Украины будет такой член, шо американцу станет невдобно....
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24.07.2021 03:10 Відповісти
Мир Дружба Водка и Боярышщник
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24.07.2021 03:17 Відповісти
приобретайте, дорогие мои киевляне, бронежилеты....
ета зеленая тварь, если вы возбухнете, - начнет палить сразу.
самый хреновый бронежилет ето все равно лучше когда его нет.
вам еще страну ремонтировать после всего етого зеленого срача....
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24.07.2021 03:27 Відповісти
Отправили член факсом.
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24.07.2021 04:09 Відповісти
Наполеон напал на Мацковию в 1812 году совсем не случайно... там его ждал Капкан...45 градусный мороз,ну типа Гитлера в 1941 году...но победила Тушонка Рузвельта
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24.07.2021 04:55 Відповісти
Рашка объявила войну Франции, сконцентрировав войска на границе Польши (тогда часть рос.империи) и заявила что идет на Париж!
Но напал на мацковию Наполеон, ага
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24.07.2021 10:31 Відповісти
США отправят на саммит "Крымской платформы" члена правительства, - Кент - Цензор.НЕТ 732836 дней Наполеона на Мацковии
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24.07.2021 05:16 Відповісти
Москва спаленная пожаром французу отдана...,где вы видите на картине пожар?
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24.07.2021 05:18 Відповісти
Подожгли мацкву расейские крестьяне, которые перед этим ее хорошенько пограбили после отступления расейских войск! И только на третий день пришли французы и навели в городе порядок
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24.07.2021 10:33 Відповісти
Свммит крымской платформы 23 августа... знаменитый день...,молотов-Риббентроп тоже заседали в Москве в этот день...,а братский договор на 10 лет нацистской Германии и дохлого краснопузого СССра то Миф и Шутка...Ысториков типа Марк Солонин и Дмитрий Хмельницкий...
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24.07.2021 05:27 Відповісти
Зеля летит в Вашингтон 30 августа к Байдену....,Сенаторы США уже будут в отпуске,так выступления Зели в Конгрессе США не будет... Президент Порошенко выступил с речью в Конгрессе США перед обоими Палатами Конгресса 18 сентября 2014 года...,Ютьюб...
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24.07.2021 05:32 Відповісти
...ещё, чуть "бунтарства" нонешних рулевых и таки приедет "член" между указательным и безымянным
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24.07.2021 05:35 Відповісти
Вспомнился совковая шутка: Что длиннее - член правительства или конец императора тайги. Фильмы такие были.)
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24.07.2021 06:25 Відповісти
Короче, пришлют член.
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24.07.2021 07:26 Відповісти
Кароч отправят Зеленскому на платформу член, я б ещё и в зелёный его покрасил
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24.07.2021 07:26 Відповісти
отправят член от правительства....
https://masterdl.livejournal.com/569919.html
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24.07.2021 07:49 Відповісти
членом по платформе
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24.07.2021 07:53 Відповісти
Член уряду це ніщо і вирок кримській платформі.
Чому досвідчений дипломат Порошенко не організовував таких ініціатив , бо ніхто б не приїхав, тим самим звівши нанівець наші зусилля і виставивши на сміх перед рашкою. Уявляю як будуть розпинати ту платформу скабєєва і ко.
А чмо розпіарило свої дії, мовляв попередник не зробив. Чому не зробив до дибіла не дійшло.
Жах...жах....лишиться після цього недоробка.
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24.07.2021 07:53 Відповісти
Для Зелі піар юбер аллєс. Це сенс його нікчемного життя.
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24.07.2021 08:55 Відповісти
Хай випустить з тюрем 6800 "добробатівців", яких "посадив" Порошенко! І "піару" у нього будуть повні штани!
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24.07.2021 17:06 Відповісти
Та в них немає жодної сексогеничної кандидатури щоб відправити
Псакі з фільмів жаху та Камали з жорского порнов
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24.07.2021 07:53 Відповісти
Причем не какого-нибудь члена, а сразу голову члена.
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24.07.2021 08:42 Відповісти
какая разница чей член,немецкий ,французский или рашистский."Крымская платформа"- это рашистская куйня.которая преследует одну цель- увести мировое сообщество от ответственности рашистского оккупанта Украины за невыполнение им Будапештской бумаги и Хельсинского акта.Именно этими бумажками рашист обтер свою ,,,опу и после этого этим же обтер нос и США и фрицам и жабоедам и бритам и всем остальным подписантам этих туалетных бумажек
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24.07.2021 09:47 Відповісти
шо за члєн?
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24.07.2021 10:31 Відповісти
А всеж-таки на самміт треба направляти не члена, а мозок.
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24.07.2021 11:07 Відповісти
 
 