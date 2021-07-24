США відправлять на саміт "Кримської платформи" члена уряду, - Кент

Делегацію США під час саміту "Кримської платформи" 23 серпня представлятиме урядовець. Про це повідомив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "радіо Свобода".

"Від нас буде член кабінету. Не президент і не віцепрезидент", - сказав Кент.

Кент сказав, що в Вашингтоні розуміють важливість "Кримської платформи". Він розповів, що нацього тижня зустрівся з представниками кримських татар. Зокрема, з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і головою меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим.

Кент додав, що мйдеться не тільки про саміт.

"Це повинен бути тривалий процес. Це тільки початок. Багато людей вважають себе громадянами України в окупованому Криму. Нам необхідно їм допомогти", - додав дипломат.

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