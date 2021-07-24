США відправлять на саміт "Кримської платформи" члена уряду, - Кент
Делегацію США під час саміту "Кримської платформи" 23 серпня представлятиме урядовець. Про це повідомив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "радіо Свобода".
"Від нас буде член кабінету. Не президент і не віцепрезидент", - сказав Кент.
Кент сказав, що в Вашингтоні розуміють важливість "Кримської платформи". Він розповів, що нацього тижня зустрівся з представниками кримських татар. Зокрема, з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і головою меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим.
Кент додав, що мйдеться не тільки про саміт.
"Це повинен бути тривалий процес. Це тільки початок. Багато людей вважають себе громадянами України в окупованому Криму. Нам необхідно їм допомогти", - додав дипломат.
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вот и смотрите, кто настоящий союзник Украины, а кто - балабол
Втім, з цього проекту, вийде черговий зелений пук. Як завжди.
будет другой разговор....
ета зеленая тварь, если вы возбухнете, - начнет палить сразу.
самый хреновый бронежилет ето все равно лучше когда его нет.
вам еще страну ремонтировать после всего етого зеленого срача....
Но напал на мацковию Наполеон, ага
https://masterdl.livejournal.com/569919.html
Чому досвідчений дипломат Порошенко не організовував таких ініціатив , бо ніхто б не приїхав, тим самим звівши нанівець наші зусилля і виставивши на сміх перед рашкою. Уявляю як будуть розпинати ту платформу скабєєва і ко.
А чмо розпіарило свої дії, мовляв попередник не зробив. Чому не зробив до дибіла не дійшло.
Жах...жах....лишиться після цього недоробка.
Псакі з фільмів жаху та Камали з жорского порнов