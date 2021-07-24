США отправят на саммит "Крымской платформы" члена правительства, - Кент

Делегацию о США во время саммита "Крымской платформы" 23 августа будет представлять член правительства. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "радио Свобода".

"От нас будет член кабинета. Не президент и не вице-президент", - сказал Кент.

Кент сказал, что в Вашингтоне понимают важность "Крымской платформы". Он рассказал, что на этой неделе встретился с представителями крымских татар. В частности, с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаровым.

Кент добавил, что речь идет не только о саммите.

"Это должен быть длительный процесс. Это только начало. Многие люди считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Нам необходимо им помочь", - добавил дипломат.

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