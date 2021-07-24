США отправят на саммит "Крымской платформы" члена правительства, - Кент
Делегацию о США во время саммита "Крымской платформы" 23 августа будет представлять член правительства. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "радио Свобода".
"От нас будет член кабинета. Не президент и не вице-президент", - сказал Кент.
Кент сказал, что в Вашингтоне понимают важность "Крымской платформы". Он рассказал, что на этой неделе встретился с представителями крымских татар. В частности, с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаровым.
Кент добавил, что речь идет не только о саммите.
"Это должен быть длительный процесс. Это только начало. Многие люди считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Нам необходимо им помочь", - добавил дипломат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вот и смотрите, кто настоящий союзник Украины, а кто - балабол
Втім, з цього проекту, вийде черговий зелений пук. Як завжди.
будет другой разговор....
ета зеленая тварь, если вы возбухнете, - начнет палить сразу.
самый хреновый бронежилет ето все равно лучше когда его нет.
вам еще страну ремонтировать после всего етого зеленого срача....
Но напал на мацковию Наполеон, ага
https://masterdl.livejournal.com/569919.html
Чому досвідчений дипломат Порошенко не організовував таких ініціатив , бо ніхто б не приїхав, тим самим звівши нанівець наші зусилля і виставивши на сміх перед рашкою. Уявляю як будуть розпинати ту платформу скабєєва і ко.
А чмо розпіарило свої дії, мовляв попередник не зробив. Чому не зробив до дибіла не дійшло.
Жах...жах....лишиться після цього недоробка.
Псакі з фільмів жаху та Камали з жорского порнов