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Новини
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Адміністрація Байдена найближчими тижнями оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Кент

Адміністрація Байдена найближчими тижнями оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Кент

Зараз триває процес відбору посла США для роботи в Україні. Білий дім оголосить кандидатуру найближчими тижнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю тимчасового повіреного в справах США в Україні Джорджа Кента виданню "Суспільне".

Він підкреслив, що днями відзначили півріччя роботи адміністрації президента Джо Байдена. В кінці терміну попередньої адміністрації було 80 країн без послів.

"Ми зараз в процесі відбору посла (в Україні. - Ред.) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.

За його словами, в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.

"Тому я впевнений, що в найближчі тижні Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого повинен схвалити Сенат", - додав Кент.

Як відомо, останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади в травні 2019 року. Тоді експрезидент США Дональд Трамп звинуватив Йованович в тому, що вона протидіє його політиці.

Відтоді в Україні працюють тимчасові повірені у справах США. Однак нового посла більш ніж за два роки так і не призначили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Кентом. ФОТО

посол (1108) США (23449) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+6
та не спешите.... - вас там никто не ждет.
зеленье во вкус вошло и чавкая и разбрасывая слюни жрет Украину,

а вы мешать будете.
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24.07.2021 09:53 Відповісти
+6
Та какой из него олигарх? Так - клоун гундосый, да вiслюк потерпевший
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24.07.2021 10:29 Відповісти
+5
Намекают, что в Украине пришла пора кого-то менять...
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24.07.2021 09:46 Відповісти
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Намекают, что в Украине пришла пора кого-то менять...
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24.07.2021 09:46 Відповісти
Пізно намєкають. Україна вже і назавжди викинула з політики зажерливого олігарха, який став мільярдером, сидячи чиновником вищого ***** на шиї в держави пару десятків років, поки країна втрачала армію і розвиток.
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24.07.2021 09:51 Відповісти
Та какой из него олигарх? Так - клоун гундосый, да вiслюк потерпевший
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24.07.2021 10:29 Відповісти
Дайте послом в Україну сина Бжезінського. Він теж "любить" Рашку, як і його знаменитий батько.
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24.07.2021 09:47 Відповісти
Ну підшукують щось на кшалт маркаровки)
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24.07.2021 09:49 Відповісти
Давайте Курта Волкера, он отлично себя проявил.
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24.07.2021 09:50 Відповісти
та не спешите.... - вас там никто не ждет.
зеленье во вкус вошло и чавкая и разбрасывая слюни жрет Украину,

а вы мешать будете.
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24.07.2021 09:53 Відповісти
Та теперь можно просто чучело какое-нибудь поставить там и ладно.
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24.07.2021 09:55 Відповісти
после того,как США,и фрицы порешали с "Северным потоком" во вред Украины американского кандидата можно сполкойно послать ...ну прямиком на,,,именно туда ,на мацкву
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24.07.2021 09:56 Відповісти
І - що?
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24.07.2021 09:56 Відповісти
В году всего-то 52 недели. Подождем, чего там. Сменится что-то - или кто-то, - в Украине и посол США тут как тут. Только надо жертву принести. Бабушку бородатую, судей и прокуроров продажных. Агентов кремлевских. Чиновников в куртках по цене Шкоды. Депутатов с высшим трускавецким образованием. А главное - посильнее хлопнуть крышкой рояля. И тогда к нам сами потянутся люди.
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24.07.2021 10:05 Відповісти
"Отметили полугодие работы администрации президента Джо Байдена". Не прошло и пол года, а уже успели умиротворить Путина за счет Украины. Сатана там правит бал! Продолжение Schröder-изации, - Merkel-изации Европы! - при поддержке США. НеоМюнхенский сговор коррумпированных на мировом уровне политиканов и чиновников. Сатана там правит бал! "На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!

В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!

Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!

Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой! (с)
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24.07.2021 10:08 Відповісти
Постарел https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcitaty.info%2Fcharacter%2Fo-zh-grant-o-w-grant&psig=AOvVaw3Sck4z-Ql6ELtyHr4gs0hE&ust=1627196907738000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjD8sv-kvvxAhWIqqQKHY8PD_MQr4kDegQIARBY О. Ж. Грант
Адміністрація Байдена найближчими тижнями оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Кент - Цензор.НЕТ 3623
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24.07.2021 10:11 Відповісти
Самолёт в США уже ждёт Коломойского.
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24.07.2021 12:23 Відповісти
Назначат ватника какого-нибудь, чтоб он нас тут склонял с рашкой примиряться... Вокруг Байдена сейчас много таких "голубей мира".
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24.07.2021 12:52 Відповісти
Долго выбирают ,уж лет пять поди, наверное самого лучшего хотят отправить да никак не решатся - жалко
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24.07.2021 13:34 Відповісти
 
 