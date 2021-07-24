Адміністрація Байдена найближчими тижнями оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Кент

Зараз триває процес відбору посла США для роботи в Україні. Білий дім оголосить кандидатуру найближчими тижнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю тимчасового повіреного в справах США в Україні Джорджа Кента виданню "Суспільне".

Він підкреслив, що днями відзначили півріччя роботи адміністрації президента Джо Байдена. В кінці терміну попередньої адміністрації було 80 країн без послів.

"Ми зараз в процесі відбору посла (в Україні. - Ред.) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.

За його словами, в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.

"Тому я впевнений, що в найближчі тижні Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого повинен схвалити Сенат", - додав Кент.

Як відомо, останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади в травні 2019 року. Тоді експрезидент США Дональд Трамп звинуватив Йованович в тому, що вона протидіє його політиці.

Відтоді в Україні працюють тимчасові повірені у справах США. Однак нового посла більш ніж за два роки так і не призначили.

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