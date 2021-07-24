Адміністрація Байдена найближчими тижнями оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Кент
Зараз триває процес відбору посла США для роботи в Україні. Білий дім оголосить кандидатуру найближчими тижнями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю тимчасового повіреного в справах США в Україні Джорджа Кента виданню "Суспільне".
Він підкреслив, що днями відзначили півріччя роботи адміністрації президента Джо Байдена. В кінці терміну попередньої адміністрації було 80 країн без послів.
"Ми зараз в процесі відбору посла (в Україні. - Ред.) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну", - сказав Кент.
За його словами, в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.
"Тому я впевнений, що в найближчі тижні Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого повинен схвалити Сенат", - додав Кент.
Як відомо, останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади в травні 2019 року. Тоді експрезидент США Дональд Трамп звинуватив Йованович в тому, що вона протидіє його політиці.
Відтоді в Україні працюють тимчасові повірені у справах США. Однак нового посла більш ніж за два роки так і не призначили.
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зеленье во вкус вошло и чавкая и разбрасывая слюни жрет Украину,
а вы мешать будете.
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир - телец златой!
В умилении сердечном,
Прославляя истукан,
Люди разных каст и стран
Пляшут в круге бесконечном,
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Сатана там правит бал,
Там правит бал!
Этот идол золотой
Волю неба презирает,
Насмехаясь, изменяет
Он небес закон святой! (с)