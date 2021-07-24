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Держоборонзамовлення виконується: укладено контрактів на 16 млрд грн, - Уруський

Держоборонзамовлення виконується: укладено контрактів на 16 млрд грн, - Уруський

Віцепрем'єр-міністр, міністр стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський провів нараду щодо стану виконання державного оборонного замовлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Під моїм головуванням відбулася нарада щодо стану виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ) у 2021 році, а також функціонування діючого реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення та нового електронного реєстру учасників оборонних закупівель", - пише він.

Згідно з наданими представниками держзамовників доповідей, ДОЗ у поточному році виконується. Загальний обсяг фінансування оборонного замовлення на 2021 рік становить понад 27 млрд грн. Станом на сьогодні замовниками укладені нові та пролонговані перехідні державні контракти на суму понад 16 млрд грн. (або майже 61 відсоток від загального обсягу фінансування, передбаченого ДОЗ 2021).

Державних замовників було поінформовано, що наказом Мінстратегпрому від 20 липня 2021 року № 126 "Про деякі питання формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 23 липня 2021 року за № 951/36573, надано можливість до 31 грудня 2021 року здійснювати проведення закупівель відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення" відповідно до річного плану закупівель та затверджених основних показників оборонного замовлення на 2020 та 2021 роки (як це передбачено прикінцевими та перехідними положеннями Закону України "Про оборонні закупівлі").

Також під час наради було презентовано робочий прототип електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), який створюється на виконання Закону України "Про оборонні закупівлі". Учасники заходу ознайомилися з електронною конфігурацію реєстру та порядком його користування. Наразі формується нормативна база для роботи реєстру, початок повноцінного функціонування якого заплановано на першу половину серпня 2021 року", - резюмував Уруський.

Також читайте: РНБО підтримала Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

оборона (4834) Уруський Олег (159) Держоборонзамовлення (62)


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Топ коментарі
+11
а сделано то шо?...Армия что получила???
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24.07.2021 11:35 Відповісти
+10
Армія,разом з народом, отримали чергову порцію локшини !!!)))
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24.07.2021 11:37 Відповісти
+8
Голова осередку партії від партії Слуга народу в Закарпатті, Микола Тищенко на своєму телеграм-каналі оприлюднив сенсаційну новину.
Виявляється, біля міста Мукачево, буде побудовано «Президентський» аеропорт, для чого Володимиру Зеленському, власний аеропорт на Закарпатті, достовірно невідомо.
Також Микола Тищенко, сфотографувався з головою МЗС Угорщини Петером Сійарто, щоб ймовірно придати «важливості» своїй персоні, перед угорською громадою.

Яник вихідний зі своїми гелікоптерними майданчиками...
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24.07.2021 11:27 Відповісти
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Голова осередку партії від партії Слуга народу в Закарпатті, Микола Тищенко на своєму телеграм-каналі оприлюднив сенсаційну новину.
Виявляється, біля міста Мукачево, буде побудовано «Президентський» аеропорт, для чого Володимиру Зеленському, власний аеропорт на Закарпатті, достовірно невідомо.
Також Микола Тищенко, сфотографувався з головою МЗС Угорщини Петером Сійарто, щоб ймовірно придати «важливості» своїй персоні, перед угорською громадою.

Яник вихідний зі своїми гелікоптерними майданчиками...
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24.07.2021 11:27 Відповісти
https://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/146930-na-zakarpatti-pobudujut-prezidentskij-aeroport-tischenko.html
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24.07.2021 11:40 Відповісти
Планирует договориться посредине
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24.07.2021 14:42 Відповісти
а сделано то шо?...Армия что получила???
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24.07.2021 11:35 Відповісти
Армія,разом з народом, отримали чергову порцію локшини !!!)))
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24.07.2021 11:37 Відповісти
"гособоронзаказ выполняется", но денег из бюджета уже два года никто не перечислил предприятиям впк. зеленые долбоящеры просто сцут в глаза лохам имитируя бурную деятельность.
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24.07.2021 11:38 Відповісти
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому вся іх діяльність це лише імітація !!!)))
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24.07.2021 11:40 Відповісти
На сегодня заказчиками заключены новые и пролонгированные переходные государственные контракты на сумму более 16 млрд грн. (или почти 61% от общего объема финансирования, предусмотренного ДОЗ 2021)".

Вот и все, что сделано за погода. И еще новую дебильную электронную платформу по заключению договоров "вот-вот" запустят. Похоже, что перепиливают "Дію" под под заключение контрактов и на эту муть уйдет еще полгода.
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24.07.2021 12:27 Відповісти
Усируский отчитался.....Усе у нас хорошо. Так шо держим порох сухим и фитиль горит неугасимо.Но есть сомнения.....Они стока раз врали ,шо сомнения есть.
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24.07.2021 12:47 Відповісти
ти ще сумніваєшся, що і тут не збрехав?
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24.07.2021 13:25 Відповісти
 
 