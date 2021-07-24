Держоборонзамовлення виконується: укладено контрактів на 16 млрд грн, - Уруський

Віцепрем'єр-міністр, міністр стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський провів нараду щодо стану виконання державного оборонного замовлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Під моїм головуванням відбулася нарада щодо стану виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ) у 2021 році, а також функціонування діючого реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення та нового електронного реєстру учасників оборонних закупівель", - пише він.

Згідно з наданими представниками держзамовників доповідей, ДОЗ у поточному році виконується. Загальний обсяг фінансування оборонного замовлення на 2021 рік становить понад 27 млрд грн. Станом на сьогодні замовниками укладені нові та пролонговані перехідні державні контракти на суму понад 16 млрд грн. (або майже 61 відсоток від загального обсягу фінансування, передбаченого ДОЗ 2021).

Державних замовників було поінформовано, що наказом Мінстратегпрому від 20 липня 2021 року № 126 "Про деякі питання формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 23 липня 2021 року за № 951/36573, надано можливість до 31 грудня 2021 року здійснювати проведення закупівель відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення" відповідно до річного плану закупівель та затверджених основних показників оборонного замовлення на 2020 та 2021 роки (як це передбачено прикінцевими та перехідними положеннями Закону України "Про оборонні закупівлі").

Також під час наради було презентовано робочий прототип електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), який створюється на виконання Закону України "Про оборонні закупівлі". Учасники заходу ознайомилися з електронною конфігурацію реєстру та порядком його користування. Наразі формується нормативна база для роботи реєстру, початок повноцінного функціонування якого заплановано на першу половину серпня 2021 року", - резюмував Уруський.

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