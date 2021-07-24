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Гособоронзаказ выполняется: заключено контрактов на 16 млрд грн, - Уруский

Гособоронзаказ выполняется: заключено контрактов на 16 млрд грн, - Уруский

Вице-премьер-министр, министр стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский провел совещание о состоянии выполнения государственного оборонного заказа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Под моим председательством состоялось совещание о состоянии выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2021 году, а также функционирования действующего реестра производителей продукции, работ и услуг оборонного назначения и нового электронного реестра участников оборонных закупок", - написал он.

Он продолжил: "Согласно предоставленным представителями госзаказчиков докладам, ГОЗ в текущем году выполняется. Общий объем финансирования оборонного заказа на 2021 составляет более 27 млрд грн. На сегодня заказчиками заключены новые и пролонгированные переходные государственные контракты на сумму более 16 млрд грн. (или почти 61% от общего объема финансирования, предусмотренного ДОЗ 2021)".

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По словам Уруского, государственные заказчики были проинформированы, что приказом Минстратегпрома от 20 июля 2021 года № 126 "О некоторых вопросах формирования и ведения реестра производителей продукции, работ и услуг оборонного назначения, закупки которых составляют государственную тайну", зарегистрированным в Министерстве юстиции 23 июля 2021 под № 951/36573, предоставлена ​​возможность до 31 декабря 2021 года осуществлять проведение закупок в соответствии с Законом Украины "О государственном оборонном заказе" в соответствии с годовым планом закупок и утвержденных основных показателей оборонного заказа на 2020 и 2021 годы (как это предусмотрено заключительными и переходными положениями Закона Украины "О оборонные закупки").

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"Также во время совещания был представлен рабочий прототип электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), который создается во исполнение Закона Украины "Об оборонных закупках". Участники мероприятия ознакомились с электронной конфигурацию реестра и порядком его пользование. Сейчас формируется нормативная база для работы реестра, начало полноценного функционирования которого запланировано на первую половину августа 2021 года", - резюмировал Уруский.

оборона (5239) Уруский Олег (116) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+11
а сделано то шо?...Армия что получила???
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24.07.2021 11:35 Ответить
+10
Армія,разом з народом, отримали чергову порцію локшини !!!)))
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24.07.2021 11:37 Ответить
+8
Голова осередку партії від партії Слуга народу в Закарпатті, Микола Тищенко на своєму телеграм-каналі оприлюднив сенсаційну новину.
Виявляється, біля міста Мукачево, буде побудовано «Президентський» аеропорт, для чого Володимиру Зеленському, власний аеропорт на Закарпатті, достовірно невідомо.
Також Микола Тищенко, сфотографувався з головою МЗС Угорщини Петером Сійарто, щоб ймовірно придати «важливості» своїй персоні, перед угорською громадою.

Яник вихідний зі своїми гелікоптерними майданчиками...
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24.07.2021 11:27 Ответить
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Голова осередку партії від партії Слуга народу в Закарпатті, Микола Тищенко на своєму телеграм-каналі оприлюднив сенсаційну новину.
Виявляється, біля міста Мукачево, буде побудовано «Президентський» аеропорт, для чого Володимиру Зеленському, власний аеропорт на Закарпатті, достовірно невідомо.
Також Микола Тищенко, сфотографувався з головою МЗС Угорщини Петером Сійарто, щоб ймовірно придати «важливості» своїй персоні, перед угорською громадою.

Яник вихідний зі своїми гелікоптерними майданчиками...
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24.07.2021 11:27 Ответить
https://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/146930-na-zakarpatti-pobudujut-prezidentskij-aeroport-tischenko.html
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24.07.2021 11:40 Ответить
Планирует договориться посредине
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24.07.2021 14:42 Ответить
а сделано то шо?...Армия что получила???
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24.07.2021 11:35 Ответить
Армія,разом з народом, отримали чергову порцію локшини !!!)))
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24.07.2021 11:37 Ответить
"гособоронзаказ выполняется", но денег из бюджета уже два года никто не перечислил предприятиям впк. зеленые долбоящеры просто сцут в глаза лохам имитируя бурную деятельность.
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24.07.2021 11:38 Ответить
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому вся іх діяльність це лише імітація !!!)))
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24.07.2021 11:40 Ответить
На сегодня заказчиками заключены новые и пролонгированные переходные государственные контракты на сумму более 16 млрд грн. (или почти 61% от общего объема финансирования, предусмотренного ДОЗ 2021)".

Вот и все, что сделано за погода. И еще новую дебильную электронную платформу по заключению договоров "вот-вот" запустят. Похоже, что перепиливают "Дію" под под заключение контрактов и на эту муть уйдет еще полгода.
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24.07.2021 12:27 Ответить
Усируский отчитался.....Усе у нас хорошо. Так шо держим порох сухим и фитиль горит неугасимо.Но есть сомнения.....Они стока раз врали ,шо сомнения есть.
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24.07.2021 12:47 Ответить
ти ще сумніваєшся, що і тут не збрехав?
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24.07.2021 13:25 Ответить
 
 