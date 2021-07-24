Гособоронзаказ выполняется: заключено контрактов на 16 млрд грн, - Уруский
Вице-премьер-министр, министр стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский провел совещание о состоянии выполнения государственного оборонного заказа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Под моим председательством состоялось совещание о состоянии выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2021 году, а также функционирования действующего реестра производителей продукции, работ и услуг оборонного назначения и нового электронного реестра участников оборонных закупок", - написал он.
Он продолжил: "Согласно предоставленным представителями госзаказчиков докладам, ГОЗ в текущем году выполняется. Общий объем финансирования оборонного заказа на 2021 составляет более 27 млрд грн. На сегодня заказчиками заключены новые и пролонгированные переходные государственные контракты на сумму более 16 млрд грн. (или почти 61% от общего объема финансирования, предусмотренного ДОЗ 2021)".
По словам Уруского, государственные заказчики были проинформированы, что приказом Минстратегпрома от 20 июля 2021 года № 126 "О некоторых вопросах формирования и ведения реестра производителей продукции, работ и услуг оборонного назначения, закупки которых составляют государственную тайну", зарегистрированным в Министерстве юстиции 23 июля 2021 под № 951/36573, предоставлена возможность до 31 декабря 2021 года осуществлять проведение закупок в соответствии с Законом Украины "О государственном оборонном заказе" в соответствии с годовым планом закупок и утвержденных основных показателей оборонного заказа на 2020 и 2021 годы (как это предусмотрено заключительными и переходными положениями Закона Украины "О оборонные закупки").
"Также во время совещания был представлен рабочий прототип электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), который создается во исполнение Закона Украины "Об оборонных закупках". Участники мероприятия ознакомились с электронной конфигурацию реестра и порядком его пользование. Сейчас формируется нормативная база для работы реестра, начало полноценного функционирования которого запланировано на первую половину августа 2021 года", - резюмировал Уруский.
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Вот и все, что сделано за погода. И еще новую дебильную электронную платформу по заключению договоров "вот-вот" запустят. Похоже, что перепиливают "Дію" под под заключение контрактов и на эту муть уйдет еще полгода.