Промвиробництво від початку року зросло на 2,1%, - Шмигаль

За даними Держстату промислове виробництво від початку поточного року зросло на 2,1%.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше зростання було у виробництві електричного устаткування (+37%). Загалом сектор машинобудування зріс на 12% за 6 місяців. Крім того, на 7% зросло машинобудування та на 6% виросла хімічна промисловість.

На подальше зростання та модернізацію української промисловості має вплинути сприятлива зовнішня кон'юнктура, програми державно-приватного партнерства, а також податкові стимули, запроваджені законом про підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", - повідомив Шмигаль.

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