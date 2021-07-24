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Новини
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Промвиробництво від початку року зросло на 2,1%, - Шмигаль

Промвиробництво від початку року зросло на 2,1%, - Шмигаль

За даними Держстату промислове виробництво від початку поточного року зросло на 2,1%.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує  Цензор.НЕТ.

"Найбільше зростання було у виробництві електричного устаткування (+37%). Загалом сектор машинобудування зріс на 12% за 6 місяців. Крім того, на 7% зросло машинобудування та на 6% виросла хімічна промисловість.

На подальше зростання та модернізацію української промисловості має вплинути сприятлива зовнішня кон'юнктура, програми державно-приватного партнерства, а також податкові стимули, запроваджені законом про підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями",  - повідомив Шмигаль.

Також читайте: Шмигаль: Наше завдання - максимально розширити іпотечні програми для забезпечення українців доступним житлом

промисловість (601) зростання (145) Шмигаль Денис (4652)


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Топ коментарі
+11
" В целом сектор машиностроения вырос на 12% за 6 месяцев. Кроме того, на 7% возросло машиностроение"(с) - оно "вещества" какие-то принимает, или под наплывом мыслей заговаривается?
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24.07.2021 14:04 Відповісти
+11
Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8720
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24.07.2021 14:09 Відповісти
+11

Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 995
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24.07.2021 14:20 Відповісти
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Ну що, малята!
Ласкаво просимо в 2013 рік: з 15.07 казначейство проводить лише захищені видатки...
хто не розуміє про що я - хай спробує скласти слово "щастя" з літер "д" "у" "п" "а"
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24.07.2021 13:59 Відповісти

Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 995
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24.07.2021 14:20 Відповісти
Прекрасный, прекрасный тост!!!
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24.07.2021 15:07 Відповісти
Тільки такий преЗЕдент, я у нас, може (зробивши 5 помилок у слові з 4х літер) виконати ваше задання(((
Про покращення та зростання! ------

Є таке слово ВІДНОВИЛОСЯ на мізерний процент від попереднього падіння.

І тут тварюки брешуть!
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24.07.2021 14:34 Відповісти
этот шмыгаль сумашедший
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24.07.2021 14:03 Відповісти
Та да

Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9326
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24.07.2021 14:11 Відповісти
Цю сволоч ненавиджу більше за Зєлєнского і навіть за кацапів. Воно брехливе, цинічно брехливе. І окрім того прикидался патріотом-майданівцем, не розділяючи йогоціоі і принципи. Жаль, що за брехню політики несуть лише політичну відповідальність через непотрапляння у владу, та й то не завжди. А добре було б застосовувати виривання брехливого язика.
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24.07.2021 16:48 Відповісти
Клоун
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24.07.2021 14:04 Відповісти
Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6488
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24.07.2021 14:12 Відповісти
" В целом сектор машиностроения вырос на 12% за 6 месяцев. Кроме того, на 7% возросло машиностроение"(с) - оно "вещества" какие-то принимает, или под наплывом мыслей заговаривается?
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24.07.2021 14:04 Відповісти
Промпроизводство об этом знает?
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24.07.2021 14:05 Відповісти
Виросло на 2% порівняно з 1 півріччям 2020, коли був лохдаун і обвал?
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24.07.2021 14:06 Відповісти
Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8720
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24.07.2021 14:09 Відповісти
Клоуны - они и есть клоуны...(уже даже не смешно)
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24.07.2021 14:22 Відповісти
- Ты видишь экономический рост?
- нет!
- а он есть.
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24.07.2021 14:25 Відповісти
Ріст електрообладнання - це збільшення кількості сонячних панелей і вітряків?
Напевне...
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24.07.2021 14:30 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения что он до конца понимает что он говорит....
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24.07.2021 14:30 Відповісти
Что выросло? В голове позора страны что-то выросло. Танка или самолета зеленский сделать не может. Деньги страны идут на популизм зеленского, а остальное в карман.
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24.07.2021 14:33 Відповісти
все хорошо прекрасная маркиза!!!
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24.07.2021 14:38 Відповісти
Обычный звиздешь шмыги, да и всей зелегопкомпании. Войны же у нас нет, пандемии тоже, дебильных министров не знают кем уже заменить. И сравнивать надо, вот почему я этому не удивлен?, не с началом года, а с аналогичным периодом прошлых хотя бы 3 лет.
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24.07.2021 14:51 Відповісти
охметовская шмьіга
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24.07.2021 14:54 Відповісти
За рахунок росту ціни на метал та руду???
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24.07.2021 15:02 Відповісти
Минуточку, панове! Ща задерут сразу на 30% (!!!) тарифы на ЖД перевозки для промышленности, тарифы на электроэнергию, налоги и еще чего-нибудь. И будем мы с вами иметь не ріст та відновлення, а полную, всеобъемлющую, всепоглощающую жопу.
Видел пару-тройку дней назад в сети "письма предпринимателей" со слезной просьбой поднять тарифы на перевозки по ЖД. Это вроде как мы с вами пишем шмыгалям всех калибров таке проханнячко: А подними-ка нам, родимый, цены на метро до 100-150 гривень на первом этапе, а то мы тут внизу зажрались совсем. Это для начала. А потом сразу еще на 500 гривень поднимай. И не спорь! Мы все решили, ага. Оченно нам метрополитен жалко! Пофиг, что там все разворовано, мы покроем вам все убытки из наших бездонных карманов!
И молочка по 1000грн за литрушку так хочется, прям сил, *****, никаких нету!!!
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24.07.2021 15:17 Відповісти
в ПОРІВНЯННІ з чим зросло!?
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24.07.2021 15:25 Відповісти
Бойтесь клоунов!
Не зря американцы их боятся (посмотрите их фильмы ужасов - половина с клоунами).
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24.07.2021 15:41 Відповісти
Промвиробництво від початку року зросло на 2,1%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9246
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25.07.2021 07:36 Відповісти
 
 