Промвиробництво від початку року зросло на 2,1%, - Шмигаль
За даними Держстату промислове виробництво від початку поточного року зросло на 2,1%.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільше зростання було у виробництві електричного устаткування (+37%). Загалом сектор машинобудування зріс на 12% за 6 місяців. Крім того, на 7% зросло машинобудування та на 6% виросла хімічна промисловість.
На подальше зростання та модернізацію української промисловості має вплинути сприятлива зовнішня кон'юнктура, програми державно-приватного партнерства, а також податкові стимули, запроваджені законом про підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", - повідомив Шмигаль.
Топ коментарі
+11 Alexander Savely
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Ну що, малята!
Ласкаво просимо в 2013 рік: з 15.07 казначейство проводить лише захищені видатки...
хто не розуміє про що я - хай спробує скласти слово "щастя" з літер "д" "у" "п" "а"
Про покращення та зростання! ------
Є таке слово ВІДНОВИЛОСЯ на мізерний процент від попереднього падіння.
І тут тварюки брешуть!
- нет!
- а он есть.
Напевне...
Видел пару-тройку дней назад в сети "письма предпринимателей" со слезной просьбой поднять тарифы на перевозки по ЖД. Это вроде как мы с вами пишем шмыгалям всех калибров таке проханнячко: А подними-ка нам, родимый, цены на метро до 100-150 гривень на первом этапе, а то мы тут внизу зажрались совсем. Это для начала. А потом сразу еще на 500 гривень поднимай. И не спорь! Мы все решили, ага. Оченно нам метрополитен жалко! Пофиг, что там все разворовано, мы покроем вам все убытки из наших бездонных карманов!
И молочка по 1000грн за литрушку так хочется, прям сил, *****, никаких нету!!!
Не зря американцы их боятся (посмотрите их фильмы ужасов - половина с клоунами).