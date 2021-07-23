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Шмигаль: Наше завдання - максимально розширити іпотечні програми для забезпечення українців доступним житлом

Шмигаль: Наше завдання - максимально розширити іпотечні програми для забезпечення українців доступним житлом

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку громад і територій передбачити в проєкті державного бюджету на 2022 рік докапіталізацію Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за умови паритетного залучення зовнішніх джерел фінансування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі уряду.

Прем’єр-міністр відзначив дієвість програми "Доступна іпотека 7%", яку цьогоріч ініціював Президент України Володимир Зеленський. Нею скористалися вже понад пів тисячі родин, а загальний розмір кредитних договорів склав пів мільярда гривень.

"Загалом на сьогодні учасниками пільгових житлових програм є тисячі родин. Наше завдання — максимально розширювати такі програми, аби українці змогли вже сьогодні покращити свої житлові умови. Особливо це стосується громадян, які втратили власне житло внаслідок війни на Сході, та інших пільгових категорій громадян. Розширення діяльності Держмолодьжитла та Укрфінжитла — це свідчення того, що питання забезпечення українців власних житлом на вигідних умовах дійсно є пріоритетом роботи Уряду", — зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У межах програми "Доступна іпотека 7%" видано кредитів на 448 млн грн, - Шмигаль

За підсумками наради Прем’єр-міністр дав доручення Мінрегіону передбачити в проекті державного бюджету на 2022 рік докапіталізацію ДСФУ "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" за умови паритетного залучення зовнішніх джерел фінансування.

Міністерство фінансів у свою чергу протягом двох тижнів має підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів рішення, які дозволять розширити умови пільгових іпотечних та лізингових програм. Зокрема, це стосується розширення кола їх учасників, щоб якнайбільше українців могли отримати власне житло.

Читайте: Програма іпотеки під 7% буде суттєво масштабована, - заступник голови ОП Тимошенко

Автор: 

житло (1090) іпотека (416) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+3
Виходить,біснуватий потурбувався про німців аж на 100 років
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23.07.2021 17:03 Відповісти
+3
***
и только взяв ипотечный кредит, он понял,
что врожденные три почки - это не патология, а Дар Божий…
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23.07.2021 17:03 Відповісти
+3
Та да , бо ще сидить за партою , а вже думає як втікнути за кордон , щоб мати змогу нормально жити і заробляти . А так взяв квартиру в кредит після закінчення навчання - сиди і не рипайся . Віддавай усе життя , поки не вмреш .
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23.07.2021 17:35 Відповісти
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Точно. Вот только пднятие учетной ставки НБУ ставит на этих обещаниях крест.

А без поднятия гривне тупо не на чем уже держаться.
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23.07.2021 16:40 Відповісти
В Словакии 0-3 процента годовых., у всех стран с евровалютой минимальные ставки
А украинские банкиры берут деньги зарубежом под высокие ставки (чтобы все заработали )😁
То есть обычная спекуляция
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23.07.2021 16:48 Відповісти
В Німеччині кредит на житло 1,52% річних але там нема наших жидівських банкірів...
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23.07.2021 16:58 Відповісти
Виходить,біснуватий потурбувався про німців аж на 100 років
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23.07.2021 17:03 Відповісти
Біснуватий тут ні до чого. Це наслідки "плану Маршала" - СРСР вивезла з Німеччини все до чого лапи дотягувались. Зокрема 4700 заводів і фабрик. Тому для розвитку промисловості і житлового будівництва податки були знижені до 18% і до 60 років в ФРН вони виросли до 22%. У нас (в СРСР) податки були 93% (дивись книжку Вослєнського "Номенклатура"). Наслідки жлобського оподаткування бачиш сам....
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23.07.2021 17:11 Відповісти
А навіщо ж такі податки були в срср, якщо заводи і так нашару дісталися?
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23.07.2021 18:53 Відповісти
Крамола, але без адіка зараз від них спасу б не було.
Польща от позбавилася -і живуть норм
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23.07.2021 17:41 Відповісти
***
и только взяв ипотечный кредит, он понял,
что врожденные три почки - это не патология, а Дар Божий…
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23.07.2021 17:03 Відповісти
И именно по этому поводу Нацбанк поднял учетную ставку до 8% годовых. Кого этот поц хочет на@#ать?
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23.07.2021 17:05 Відповісти
У всьому світі за останне століття, дешевим житлом опікувалися мафіозні структури. От і в нас почали.
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23.07.2021 17:07 Відповісти
...ну шо ж -- рельсы те же, в ту же степь... -- ждём Продовольственной Программы!
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23.07.2021 17:17 Відповісти
Та да , бо ще сидить за партою , а вже думає як втікнути за кордон , щоб мати змогу нормально жити і заробляти . А так взяв квартиру в кредит після закінчення навчання - сиди і не рипайся . Віддавай усе життя , поки не вмреш .
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23.07.2021 17:35 Відповісти
А максимально обеспечить высокооплачиваемой работой, что бы не нужны были кредиты - не судьба?
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23.07.2021 17:44 Відповісти
500 сімей, отже 1000 дорослих людей перестало буть бомжами
звісно це неабиякий успіх в масштабах країни.
Доречі, де видають такі кредити під 7%? У приваті реальна ставка залишилася майже незмінною.
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23.07.2021 18:19 Відповісти
Где он увидел эти 7 %? Минимум 12%.и это токо в первый год..и минимум 20 % надо от стоимости сразу выплатить
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23.07.2021 18:33 Відповісти
охметовская гнида стебётся с лохов, которым с зегнидой продаёт олию в два раза дороже, чем чехам, при этом лохи дотируют произчодителей, пнх, ублюдок
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23.07.2021 18:43 Відповісти
 
 