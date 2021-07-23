Шмигаль: Наше завдання - максимально розширити іпотечні програми для забезпечення українців доступним житлом
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку громад і територій передбачити в проєкті державного бюджету на 2022 рік докапіталізацію Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за умови паритетного залучення зовнішніх джерел фінансування.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі уряду.
Прем’єр-міністр відзначив дієвість програми "Доступна іпотека 7%", яку цьогоріч ініціював Президент України Володимир Зеленський. Нею скористалися вже понад пів тисячі родин, а загальний розмір кредитних договорів склав пів мільярда гривень.
"Загалом на сьогодні учасниками пільгових житлових програм є тисячі родин. Наше завдання — максимально розширювати такі програми, аби українці змогли вже сьогодні покращити свої житлові умови. Особливо це стосується громадян, які втратили власне житло внаслідок війни на Сході, та інших пільгових категорій громадян. Розширення діяльності Держмолодьжитла та Укрфінжитла — це свідчення того, що питання забезпечення українців власних житлом на вигідних умовах дійсно є пріоритетом роботи Уряду", — зазначив Шмигаль.
За підсумками наради Прем’єр-міністр дав доручення Мінрегіону передбачити в проекті державного бюджету на 2022 рік докапіталізацію ДСФУ "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" за умови паритетного залучення зовнішніх джерел фінансування.
Міністерство фінансів у свою чергу протягом двох тижнів має підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів рішення, які дозволять розширити умови пільгових іпотечних та лізингових програм. Зокрема, це стосується розширення кола їх учасників, щоб якнайбільше українців могли отримати власне житло.
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А без поднятия гривне тупо не на чем уже держаться.
А украинские банкиры берут деньги зарубежом под высокие ставки (чтобы все заработали )😁
То есть обычная спекуляция
Польща от позбавилася -і живуть норм
и только взяв ипотечный кредит, он понял,
что врожденные три почки - это не патология, а Дар Божий…
звісно це неабиякий успіх в масштабах країни.
Доречі, де видають такі кредити під 7%? У приваті реальна ставка залишилася майже незмінною.