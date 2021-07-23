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Шмыгаль: Наша задача - максимально расширить ипотечные программы для обеспечения украинцев доступным жильем

Шмыгаль: Наша задача - максимально расширить ипотечные программы для обеспечения украинцев доступным жильем

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития громад и территорий предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2022 год докапитализацию Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе правительства. 

Премьер-министр отметил эффективность программы "Доступная ипотека 7%", которую в этом году инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Ею воспользовались уже более полутысячи семей, а общий размер кредитных договоров составил полмиллиарда гривен.

"В целом на сегодня участниками льготных жилищных программ являются тысячи семей. Наша задача - максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия. Особенно это касается граждан, которые потеряли свое жилье в результате войны на Востоке, и других льготных категорий граждан. Расширение деятельности Держмолодьжитла и Укрфинжитла - это свидетельство того, что вопрос обеспечения украинцев собственным жильем на выгодных условиях действительно является приоритетом работы правительства", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках программы "Доступная ипотека 7%" выдано кредитов на сумму 448 млн грн, - Шмыгаль

По итогам совещания премьер-министр дал поручение Минрегиону предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2022 год докапитализацию ДВФУ "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования.

Министерство финансов в свою очередь в течение двух недель должно подготовить и представить на рассмотрение Кабинета Министров решения, позволяющие расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ. В частности, это касается расширения круга их участников, чтобы как можно больше украинцев могли получить собственное жилье.

Также читайте: Программа ипотеки под 7% будет существенно масштабирована, - замглавы ОП Тимошенко

жилье (911) ипотека (133) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+3
Виходить,біснуватий потурбувався про німців аж на 100 років
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23.07.2021 17:03 Ответить
+3
***
и только взяв ипотечный кредит, он понял,
что врожденные три почки - это не патология, а Дар Божий…
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23.07.2021 17:03 Ответить
+3
Та да , бо ще сидить за партою , а вже думає як втікнути за кордон , щоб мати змогу нормально жити і заробляти . А так взяв квартиру в кредит після закінчення навчання - сиди і не рипайся . Віддавай усе життя , поки не вмреш .
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23.07.2021 17:35 Ответить
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Точно. Вот только пднятие учетной ставки НБУ ставит на этих обещаниях крест.

А без поднятия гривне тупо не на чем уже держаться.
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23.07.2021 16:40 Ответить
В Словакии 0-3 процента годовых., у всех стран с евровалютой минимальные ставки
А украинские банкиры берут деньги зарубежом под высокие ставки (чтобы все заработали )😁
То есть обычная спекуляция
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23.07.2021 16:48 Ответить
В Німеччині кредит на житло 1,52% річних але там нема наших жидівських банкірів...
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23.07.2021 16:58 Ответить
Виходить,біснуватий потурбувався про німців аж на 100 років
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23.07.2021 17:03 Ответить
Біснуватий тут ні до чого. Це наслідки "плану Маршала" - СРСР вивезла з Німеччини все до чого лапи дотягувались. Зокрема 4700 заводів і фабрик. Тому для розвитку промисловості і житлового будівництва податки були знижені до 18% і до 60 років в ФРН вони виросли до 22%. У нас (в СРСР) податки були 93% (дивись книжку Вослєнського "Номенклатура"). Наслідки жлобського оподаткування бачиш сам....
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23.07.2021 17:11 Ответить
А навіщо ж такі податки були в срср, якщо заводи і так нашару дісталися?
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23.07.2021 18:53 Ответить
Крамола, але без адіка зараз від них спасу б не було.
Польща от позбавилася -і живуть норм
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23.07.2021 17:41 Ответить
***
и только взяв ипотечный кредит, он понял,
что врожденные три почки - это не патология, а Дар Божий…
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23.07.2021 17:03 Ответить
И именно по этому поводу Нацбанк поднял учетную ставку до 8% годовых. Кого этот поц хочет на@#ать?
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23.07.2021 17:05 Ответить
У всьому світі за останне століття, дешевим житлом опікувалися мафіозні структури. От і в нас почали.
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23.07.2021 17:07 Ответить
...ну шо ж -- рельсы те же, в ту же степь... -- ждём Продовольственной Программы!
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23.07.2021 17:17 Ответить
Та да , бо ще сидить за партою , а вже думає як втікнути за кордон , щоб мати змогу нормально жити і заробляти . А так взяв квартиру в кредит після закінчення навчання - сиди і не рипайся . Віддавай усе життя , поки не вмреш .
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23.07.2021 17:35 Ответить
А максимально обеспечить высокооплачиваемой работой, что бы не нужны были кредиты - не судьба?
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23.07.2021 17:44 Ответить
500 сімей, отже 1000 дорослих людей перестало буть бомжами
звісно це неабиякий успіх в масштабах країни.
Доречі, де видають такі кредити під 7%? У приваті реальна ставка залишилася майже незмінною.
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23.07.2021 18:19 Ответить
Где он увидел эти 7 %? Минимум 12%.и это токо в первый год..и минимум 20 % надо от стоимости сразу выплатить
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23.07.2021 18:33 Ответить
охметовская гнида стебётся с лохов, которым с зегнидой продаёт олию в два раза дороже, чем чехам, при этом лохи дотируют произчодителей, пнх, ублюдок
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23.07.2021 18:43 Ответить
 
 