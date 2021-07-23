Шмыгаль: Наша задача - максимально расширить ипотечные программы для обеспечения украинцев доступным жильем

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития громад и территорий предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2022 год докапитализацию Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе правительства.

Премьер-министр отметил эффективность программы "Доступная ипотека 7%", которую в этом году инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Ею воспользовались уже более полутысячи семей, а общий размер кредитных договоров составил полмиллиарда гривен.

"В целом на сегодня участниками льготных жилищных программ являются тысячи семей. Наша задача - максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия. Особенно это касается граждан, которые потеряли свое жилье в результате войны на Востоке, и других льготных категорий граждан. Расширение деятельности Держмолодьжитла и Укрфинжитла - это свидетельство того, что вопрос обеспечения украинцев собственным жильем на выгодных условиях действительно является приоритетом работы правительства", - отметил Шмыгаль.

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По итогам совещания премьер-министр дал поручение Минрегиону предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2022 год докапитализацию ДВФУ "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования.

Министерство финансов в свою очередь в течение двух недель должно подготовить и представить на рассмотрение Кабинета Министров решения, позволяющие расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ. В частности, это касается расширения круга их участников, чтобы как можно больше украинцев могли получить собственное жилье.

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