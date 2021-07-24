Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль

По данным Госстата промышленное производство с начала текущего года выросло на 2,1%.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Наибольший рост был в производстве электрического оборудования (+ 37%). В целом сектор машиностроения вырос на 12% за 6 месяцев. Кроме того, на 7% возросло машиностроение и на 6% выросла химическая промышленность", - сообщил Шмыгаль.

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По его словам, на дальнейший рост и модернизацию украинской промышленности должна повлиять благоприятная внешняя конъюнктура, программы государственно-частного партнерства, а также налоговые стимулы, введенные законом о поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.