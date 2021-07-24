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Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль

Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль

По данным Госстата промышленное производство с начала текущего года выросло на 2,1%.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Наибольший рост был в производстве электрического оборудования (+ 37%). В целом сектор машиностроения вырос на 12% за 6 месяцев. Кроме того, на 7% возросло машиностроение и на 6% выросла химическая промышленность", - сообщил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэкономики планирует, что к концу года Украина подпишет "промышленный безвиз" с ЕС, - Шмыгаль

По его словам, на дальнейший рост и модернизацию украинской промышленности должна повлиять благоприятная внешняя конъюнктура, программы государственно-частного партнерства, а также налоговые стимулы, введенные законом о поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

промышленность (297) рост (108) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+11
" В целом сектор машиностроения вырос на 12% за 6 месяцев. Кроме того, на 7% возросло машиностроение"(с) - оно "вещества" какие-то принимает, или под наплывом мыслей заговаривается?
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24.07.2021 14:04 Ответить
+11
Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8720
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24.07.2021 14:09 Ответить
+11

Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 995
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24.07.2021 14:20 Ответить
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Ну що, малята!
Ласкаво просимо в 2013 рік: з 15.07 казначейство проводить лише захищені видатки...
хто не розуміє про що я - хай спробує скласти слово "щастя" з літер "д" "у" "п" "а"
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24.07.2021 13:59 Ответить

Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 995
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24.07.2021 14:20 Ответить
Прекрасный, прекрасный тост!!!
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24.07.2021 15:07 Ответить
Тільки такий преЗЕдент, я у нас, може (зробивши 5 помилок у слові з 4х літер) виконати ваше задання(((
Про покращення та зростання! ------

Є таке слово ВІДНОВИЛОСЯ на мізерний процент від попереднього падіння.

І тут тварюки брешуть!
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24.07.2021 14:34 Ответить
этот шмыгаль сумашедший
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24.07.2021 14:03 Ответить
Та да

Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9326
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24.07.2021 14:11 Ответить
Цю сволоч ненавиджу більше за Зєлєнского і навіть за кацапів. Воно брехливе, цинічно брехливе. І окрім того прикидался патріотом-майданівцем, не розділяючи йогоціоі і принципи. Жаль, що за брехню політики несуть лише політичну відповідальність через непотрапляння у владу, та й то не завжди. А добре було б застосовувати виривання брехливого язика.
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24.07.2021 16:48 Ответить
Клоун
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24.07.2021 14:04 Ответить
Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6488
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24.07.2021 14:12 Ответить
" В целом сектор машиностроения вырос на 12% за 6 месяцев. Кроме того, на 7% возросло машиностроение"(с) - оно "вещества" какие-то принимает, или под наплывом мыслей заговаривается?
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24.07.2021 14:04 Ответить
Промпроизводство об этом знает?
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24.07.2021 14:05 Ответить
Виросло на 2% порівняно з 1 півріччям 2020, коли був лохдаун і обвал?
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24.07.2021 14:06 Ответить
Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8720
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24.07.2021 14:09 Ответить
Клоуны - они и есть клоуны...(уже даже не смешно)
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24.07.2021 14:22 Ответить
- Ты видишь экономический рост?
- нет!
- а он есть.
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24.07.2021 14:25 Ответить
Ріст електрообладнання - це збільшення кількості сонячних панелей і вітряків?
Напевне...
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24.07.2021 14:30 Ответить
Меня терзают смутные сомнения что он до конца понимает что он говорит....
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24.07.2021 14:30 Ответить
Что выросло? В голове позора страны что-то выросло. Танка или самолета зеленский сделать не может. Деньги страны идут на популизм зеленского, а остальное в карман.
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24.07.2021 14:33 Ответить
все хорошо прекрасная маркиза!!!
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24.07.2021 14:38 Ответить
Обычный звиздешь шмыги, да и всей зелегопкомпании. Войны же у нас нет, пандемии тоже, дебильных министров не знают кем уже заменить. И сравнивать надо, вот почему я этому не удивлен?, не с началом года, а с аналогичным периодом прошлых хотя бы 3 лет.
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24.07.2021 14:51 Ответить
охметовская шмьіга
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24.07.2021 14:54 Ответить
За рахунок росту ціни на метал та руду???
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24.07.2021 15:02 Ответить
Минуточку, панове! Ща задерут сразу на 30% (!!!) тарифы на ЖД перевозки для промышленности, тарифы на электроэнергию, налоги и еще чего-нибудь. И будем мы с вами иметь не ріст та відновлення, а полную, всеобъемлющую, всепоглощающую жопу.
Видел пару-тройку дней назад в сети "письма предпринимателей" со слезной просьбой поднять тарифы на перевозки по ЖД. Это вроде как мы с вами пишем шмыгалям всех калибров таке проханнячко: А подними-ка нам, родимый, цены на метро до 100-150 гривень на первом этапе, а то мы тут внизу зажрались совсем. Это для начала. А потом сразу еще на 500 гривень поднимай. И не спорь! Мы все решили, ага. Оченно нам метрополитен жалко! Пофиг, что там все разворовано, мы покроем вам все убытки из наших бездонных карманов!
И молочка по 1000грн за литрушку так хочется, прям сил, *****, никаких нету!!!
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24.07.2021 15:17 Ответить
в ПОРІВНЯННІ з чим зросло!?
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24.07.2021 15:25 Ответить
Бойтесь клоунов!
Не зря американцы их боятся (посмотрите их фильмы ужасов - половина с клоунами).
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24.07.2021 15:41 Ответить
Промвиробництво від початку року зросло на 2,1%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9246
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25.07.2021 07:36 Ответить
 
 