Промпроизводство с начала года выросло на 2,1%, - Шмыгаль
По данным Госстата промышленное производство с начала текущего года выросло на 2,1%.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Наибольший рост был в производстве электрического оборудования (+ 37%). В целом сектор машиностроения вырос на 12% за 6 месяцев. Кроме того, на 7% возросло машиностроение и на 6% выросла химическая промышленность", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, на дальнейший рост и модернизацию украинской промышленности должна повлиять благоприятная внешняя конъюнктура, программы государственно-частного партнерства, а также налоговые стимулы, введенные законом о поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.
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Ну що, малята!
Ласкаво просимо в 2013 рік: з 15.07 казначейство проводить лише захищені видатки...
хто не розуміє про що я - хай спробує скласти слово "щастя" з літер "д" "у" "п" "а"
Про покращення та зростання! ------
Є таке слово ВІДНОВИЛОСЯ на мізерний процент від попереднього падіння.
І тут тварюки брешуть!
- нет!
- а он есть.
Напевне...
Видел пару-тройку дней назад в сети "письма предпринимателей" со слезной просьбой поднять тарифы на перевозки по ЖД. Это вроде как мы с вами пишем шмыгалям всех калибров таке проханнячко: А подними-ка нам, родимый, цены на метро до 100-150 гривень на первом этапе, а то мы тут внизу зажрались совсем. Это для начала. А потом сразу еще на 500 гривень поднимай. И не спорь! Мы все решили, ага. Оченно нам метрополитен жалко! Пофиг, что там все разворовано, мы покроем вам все убытки из наших бездонных карманов!
И молочка по 1000грн за литрушку так хочется, прям сил, *****, никаких нету!!!
Не зря американцы их боятся (посмотрите их фильмы ужасов - половина с клоунами).