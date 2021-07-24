Українець загинув унаслідок ДТП у Польщі, - посольство
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу м. Радомсько в Польщі, один українець помер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері посольство України.
"Станом на 16:30 у медичних установах перебувають четверо громадян України, двох громадян виписали з лікарні. На жаль, один громадянин України загинув унаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - сказано в повідомленні .
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в м. Радомсько Лодзинського воєводства в Польщі унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро громадян України.
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Как-то во Львов, через Поляндию ехал -- туман -- от границы до границы. Без проблем, однако...
...зато, в Украине -- бабы, що ещё Битлз полностью живым должны помнить, как и я, кстати, -- коров через полотно гоняют -- как в немецких кинохрониках 1942 года... -- страшнэ!
"Вы выехали за территорию Западной Украины" -- СМС такое пришло на трубу, а я уже на Киев ехал... -- ужос!
До Майдана оставался ещё один год...
Чем лучше автобаны тем больше могил с молодыми лицами на фото.