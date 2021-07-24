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Новини ДТП
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Українець загинув унаслідок ДТП у Польщі, - посольство

Українець загинув унаслідок ДТП у Польщі, - посольство

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу м. Радомсько в Польщі, один українець помер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері посольство України.

"Станом на 16:30 у медичних установах перебувають четверо громадян України, двох громадян виписали з лікарні. На жаль,  один громадянин України загинув унаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - сказано в повідомленні .

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в м. Радомсько Лодзинського воєводства в Польщі унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро громадян України.

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ДТП (4483) Польща (8639)


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В Польше дороги хуже немецких, но лучше Беларуских, например...
Как-то во Львов, через Поляндию ехал -- туман -- от границы до границы. Без проблем, однако...

...зато, в Украине -- бабы, що ещё Битлз полностью живым должны помнить, как и я, кстати, -- коров через полотно гоняют -- как в немецких кинохрониках 1942 года... -- страшнэ!
"Вы выехали за территорию Западной Украины" -- СМС такое пришло на трубу, а я уже на Киев ехал... -- ужос!
До Майдана оставался ещё один год...
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24.07.2021 18:43 Відповісти
Немец погибший на прошлой неделе в Афганистане,был родственником Питерского Балагана из Подворотни...
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24.07.2021 19:03 Відповісти
Народная примета.
Чем лучше автобаны тем больше могил с молодыми лицами на фото.
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24.07.2021 19:03 Відповісти
Профессор Преображенский,вас надо в тюрягу...вы не любите СРАНЫЙ ПРОЛЕТАЙрят Мирового Дебилизма...
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24.07.2021 19:05 Відповісти
Только что прислали Видео в Ютьюбе от моего друга блогера История Руси...Мудак Мавзолейный спрашивает...Когда на РАБссии придумали Слово РУСЬ,ну типа РАБссия...,и знаете автор не Петр Первый и даже не основатель Московского Дерьма ХАН Батый...,слово это придумал Карл Маркс... в 18... каком то году...,идея проста...согнать в Монастырь быдло Мавзолейное....,и назвать Вяликае дерьмо РАБссия...,Ольга ********* отдыхает
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24.07.2021 19:12 Відповісти
Ты закусывал?
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24.07.2021 20:24 Відповісти
Українець загинув унаслідок ДТП у Польщі, - посольство - Цензор.НЕТ 9978 три барана три веселых друга,экипаж баранов Маладой...
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24.07.2021 19:23 Відповісти
Вперед пабеду камунисма, а в зад. Кароче развод лахов на халяве.
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24.07.2021 22:05 Відповісти
 
 