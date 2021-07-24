Українець загинув унаслідок ДТП у Польщі, - посольство

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу м. Радомсько в Польщі, один українець помер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері посольство України.

"Станом на 16:30 у медичних установах перебувають четверо громадян України, двох громадян виписали з лікарні. На жаль, один громадянин України загинув унаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - сказано в повідомленні .

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в м. Радомсько Лодзинського воєводства в Польщі унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро громадян України.