Украинец погиб в результате ДТП в Польше, - посольство

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вблизи г.Радомско в Польше, один украинец скончался,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере посольство Украины.

"По состоянию на 16:30 в медицинских учреждениях находятся 4 граждан Украины, 2 гражданина выписаны из больницы. К сожалению, 1 гражданин Украины погиб в результате ДТП. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в г.Радомско, Лодзинского воеводства, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины.