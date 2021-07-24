Украинец погиб в результате ДТП в Польше, - посольство
В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вблизи г.Радомско в Польше, один украинец скончался,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере посольство Украины.
"По состоянию на 16:30 в медицинских учреждениях находятся 4 граждан Украины, 2 гражданина выписаны из больницы. К сожалению, 1 гражданин Украины погиб в результате ДТП. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в г.Радомско, Лодзинского воеводства, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины.
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