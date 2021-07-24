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Новости ДТП
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Украинец погиб в результате ДТП в Польше, - посольство

Украинец погиб в результате ДТП в Польше, - посольство

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вблизи г.Радомско в Польше, один украинец скончался,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере посольство Украины.

"По состоянию на 16:30 в медицинских учреждениях находятся 4 граждан Украины, 2 гражданина выписаны из больницы. К сожалению, 1 гражданин Украины погиб в результате ДТП. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее  в г.Радомско, Лодзинского воеводства, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины.

ДТП (7687) Польша (8518)


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В Польше дороги хуже немецких, но лучше Беларуских, например...
Как-то во Львов, через Поляндию ехал -- туман -- от границы до границы. Без проблем, однако...

...зато, в Украине -- бабы, що ещё Битлз полностью живым должны помнить, как и я, кстати, -- коров через полотно гоняют -- как в немецких кинохрониках 1942 года... -- страшнэ!
"Вы выехали за территорию Западной Украины" -- СМС такое пришло на трубу, а я уже на Киев ехал... -- ужос!
До Майдана оставался ещё один год...
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24.07.2021 18:43 Ответить
Немец погибший на прошлой неделе в Афганистане,был родственником Питерского Балагана из Подворотни...
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24.07.2021 19:03 Ответить
Народная примета.
Чем лучше автобаны тем больше могил с молодыми лицами на фото.
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24.07.2021 19:03 Ответить
Профессор Преображенский,вас надо в тюрягу...вы не любите СРАНЫЙ ПРОЛЕТАЙрят Мирового Дебилизма...
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24.07.2021 19:05 Ответить
Только что прислали Видео в Ютьюбе от моего друга блогера История Руси...Мудак Мавзолейный спрашивает...Когда на РАБссии придумали Слово РУСЬ,ну типа РАБссия...,и знаете автор не Петр Первый и даже не основатель Московского Дерьма ХАН Батый...,слово это придумал Карл Маркс... в 18... каком то году...,идея проста...согнать в Монастырь быдло Мавзолейное....,и назвать Вяликае дерьмо РАБссия...,Ольга ********* отдыхает
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24.07.2021 19:12 Ответить
Ты закусывал?
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24.07.2021 20:24 Ответить
Українець загинув унаслідок ДТП у Польщі, - посольство - Цензор.НЕТ 9978 три барана три веселых друга,экипаж баранов Маладой...
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24.07.2021 19:23 Ответить
Вперед пабеду камунисма, а в зад. Кароче развод лахов на халяве.
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24.07.2021 22:05 Ответить
 
 