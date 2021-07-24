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Обов'язок Росії - закінчити війну проти України, - Кент

Обов'язок Росії - закінчити війну проти України, - Кент

Російська Федерація зобов'язана закінчити війну проти України.

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, передає Цензор.НЕТ.

"Саме Росія є країною-агресором, вона почала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну - це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була справді, стовідсотково, війна Росії", - зазначив Джордж Кент.

За його словами, Вашингтон постійно працює над тим, щоб належним чином підтримати Україну в її обороні проти російської агресії.

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Автор: 

росія (66193) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+29
война против Украины консолидируют рососиянское быдло!
когда россосиянскому быдлу показывают по телевизору фейки про украинскую реальность, они легче переносят локальные катастрофы! и это действительно работает!!! на любую реальную катастрофу можно придумать такую несуразную бурду, якобы происходящую в Украине, что россосиянское быдло поверит!
как говорил Гитлер: "чем наглее ложь, тем скорей в неё поверят"
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24.07.2021 20:20 Відповісти
+24
Закончить войну это хорошо. А как быть с оккупированными территориями, тысячами убитых, разграбленной инфраструктурой? Если все оставить как есть сейчас, это будет мир ценой поражения Украины. И не будет никаких гарантий, что Параша не повторить события 2014 года через некоторое время
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24.07.2021 20:22 Відповісти
+14
вопросы нужно ставить с самого начала, конкретно и безоговорочно:
полное окончание военных действий на территории Украины !
возврат захваченных территорий под юрисдикцию Украины !
выплата конпенсаций ВСЕМ пострадавшим и погибшим !
полное восстановление ВСЕЙ инфраструктуры!
привлечение ВСЕХ к уголовной ответственности за причиненный материальный и моральный ущерб!
И НИ ШАГУ НАЗАД ! НИ полШАГА !!!
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24.07.2021 20:35 Відповісти
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Россия будет воевать, пока все не захватит. Россия большая и сильная страна и она нападать будет на всех слабее себя и захватывать будет - просто потому что она сильнее. Украине, чтобы выстоять - нужно ядерное оружие вернуть и создать много спецслужб, которые будут подчиняться только своему директору и не будут подчиняться властям и т.п. Спецслужбы должны арестовывать власти - коррумпированные и завербованные врагом. И еще фактор главный - это экономика и это в войне главный фактор для победы или поражения страны. Чем сильнее экономика, тем сильнее страна, а чем слабее экономика, тем она слабее. Нужно создать экономический совет и набрать туда лучших менеджеров из Великобритании, США, и т.д. и прошедших гос службу в своих странах на местах отвечающих за экономику и они должны получить в управление экономический сектор и они должны будут наладить отношения экономические с странами Запада и прежде всего наладить экономику Украины, чтобы экономика стала развитой. И набор инструментов им должен быть дан огромный и на правоохранительные органы и на суды и информация про все ресурсы и компании и вся информация, которая им потребуется для улучшения экономики. Они должны будут создать экономический агрегат, чтобы экономика стала развитой.
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25.07.2021 15:30 Відповісти
дело в том Кент, что у малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата -там "другая сторона", "обДраченцы" , танки,снаряды и гаубицы вытаскивают из затопленных шахт и т.д, потому что у "величайшего Лоха" в ПИД,,,раше киностудии с офшорами которые он контролирует через щефиров и хата в Крыму перерегистрированная по законам Фекалистана так что "мы" продолжаем искать "мир" в трусах старой бурятской Жопы обколотой ботаксом....
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25.07.2021 15:33 Відповісти
Ви,що там усі,подуріли?Вони ж її для чогось розвязали....Війна в Чечні шла 10 років-залишилась третина населення,в основному літні люди,а потім бац ііііііі закінчилась:і Грозний відбудували, і міст в Ленінграді ім. Кадирова,і піхотинець путі ,правда, фсб чи інших в своє князівство-ні-ні.. а все тому ,що мафії домовились між собою: розділити все на сфери своїх оборуток (у нас же теж заправляє кремлівська мафія,правда з великою ненавистю до всього українського але ще не домовились між собою-дуже болючий процес) і головне....дружити проти США і Заходу,створювати прициденти а потім захищати або звільняти,торгуючи своєю іржею і військовим хламом,шантажувати увесь світ,видурювати гроші (типу на реформи.)Гопники тай годі-дикі люди!
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25.07.2021 17:59 Відповісти
Що цей Кент несе? Обовязком ********** було не починати війну. Тому закінчувати її маємо ми на наших умовах.
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25.07.2021 23:47 Відповісти
Скажи це своєму президенту, а не нам
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26.07.2021 06:43 Відповісти
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