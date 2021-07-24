Обов'язок Росії - закінчити війну проти України, - Кент
Російська Федерація зобов'язана закінчити війну проти України.
Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, передає Цензор.НЕТ.
"Саме Росія є країною-агресором, вона почала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну - це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була справді, стовідсотково, війна Росії", - зазначив Джордж Кент.
За його словами, Вашингтон постійно працює над тим, щоб належним чином підтримати Україну в її обороні проти російської агресії.
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когда россосиянскому быдлу показывают по телевизору фейки про украинскую реальность, они легче переносят локальные катастрофы! и это действительно работает!!! на любую реальную катастрофу можно придумать такую несуразную бурду, якобы происходящую в Украине, что россосиянское быдло поверит!
как говорил Гитлер: "чем наглее ложь, тем скорей в неё поверят"
полное окончание военных действий на территории Украины !
возврат захваченных территорий под юрисдикцию Украины !
выплата конпенсаций ВСЕМ пострадавшим и погибшим !
полное восстановление ВСЕЙ инфраструктуры!
привлечение ВСЕХ к уголовной ответственности за причиненный материальный и моральный ущерб!
И НИ ШАГУ НАЗАД ! НИ полШАГА !!!