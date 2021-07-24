Обязанность России - закончить войну против Украины, - Кент
Российская Федерация обязана закончить войну против Украины.
Об этом заявил в интервью Радіо Свобода временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, передает Цензор.НЕТ.
"Именно Россия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну - это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была действительно, полностью, война России", - отметил Джордж Кент.
По его словам, Вашингтон постоянно работает над тем, чтобы должным образом поддержать Украину в ее обороне против российской агрессии.
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POWER #486037
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Ватан Мокшанский
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когда россосиянскому быдлу показывают по телевизору фейки про украинскую реальность, они легче переносят локальные катастрофы! и это действительно работает!!! на любую реальную катастрофу можно придумать такую несуразную бурду, якобы происходящую в Украине, что россосиянское быдло поверит!
как говорил Гитлер: "чем наглее ложь, тем скорей в неё поверят"
полное окончание военных действий на территории Украины !
возврат захваченных территорий под юрисдикцию Украины !
выплата конпенсаций ВСЕМ пострадавшим и погибшим !
полное восстановление ВСЕЙ инфраструктуры!
привлечение ВСЕХ к уголовной ответственности за причиненный материальный и моральный ущерб!
И НИ ШАГУ НАЗАД ! НИ полШАГА !!!