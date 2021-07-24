Обязанность России - закончить войну против Украины, - Кент

Российская Федерация обязана закончить войну против Украины.

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, передает Цензор.НЕТ.

"Именно Россия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну - это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была действительно, полностью, война России", - отметил Джордж Кент.

По его словам, Вашингтон постоянно работает над тем, чтобы должным образом поддержать Украину в ее обороне против российской агрессии.

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