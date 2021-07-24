РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5501 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 334 106

Обязанность России - закончить войну против Украины, - Кент

Обязанность России - закончить войну против Украины, - Кент

Российская Федерация обязана закончить войну против Украины.

Об этом заявил в интервью Радіо Свобода временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, передает Цензор.НЕТ.

"Именно Россия является страной-агрессором, она начала эту войну. Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну - это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была действительно, полностью, война России", - отметил Джордж Кент.

По его словам, Вашингтон постоянно работает над тем, чтобы должным образом поддержать Украину в ее обороне против российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден обсудят безопасность, энергетику и судебную реформу - Кент

Автор: 

россия (96279) Кент Джордж (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
война против Украины консолидируют рососиянское быдло!
когда россосиянскому быдлу показывают по телевизору фейки про украинскую реальность, они легче переносят локальные катастрофы! и это действительно работает!!! на любую реальную катастрофу можно придумать такую несуразную бурду, якобы происходящую в Украине, что россосиянское быдло поверит!
как говорил Гитлер: "чем наглее ложь, тем скорей в неё поверят"
показать весь комментарий
24.07.2021 20:20 Ответить
+24
Закончить войну это хорошо. А как быть с оккупированными территориями, тысячами убитых, разграбленной инфраструктурой? Если все оставить как есть сейчас, это будет мир ценой поражения Украины. И не будет никаких гарантий, что Параша не повторить события 2014 года через некоторое время
показать весь комментарий
24.07.2021 20:22 Ответить
+14
вопросы нужно ставить с самого начала, конкретно и безоговорочно:
полное окончание военных действий на территории Украины !
возврат захваченных территорий под юрисдикцию Украины !
выплата конпенсаций ВСЕМ пострадавшим и погибшим !
полное восстановление ВСЕЙ инфраструктуры!
привлечение ВСЕХ к уголовной ответственности за причиненный материальный и моральный ущерб!
И НИ ШАГУ НАЗАД ! НИ полШАГА !!!
показать весь комментарий
24.07.2021 20:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Россия будет воевать, пока все не захватит. Россия большая и сильная страна и она нападать будет на всех слабее себя и захватывать будет - просто потому что она сильнее. Украине, чтобы выстоять - нужно ядерное оружие вернуть и создать много спецслужб, которые будут подчиняться только своему директору и не будут подчиняться властям и т.п. Спецслужбы должны арестовывать власти - коррумпированные и завербованные врагом. И еще фактор главный - это экономика и это в войне главный фактор для победы или поражения страны. Чем сильнее экономика, тем сильнее страна, а чем слабее экономика, тем она слабее. Нужно создать экономический совет и набрать туда лучших менеджеров из Великобритании, США, и т.д. и прошедших гос службу в своих странах на местах отвечающих за экономику и они должны получить в управление экономический сектор и они должны будут наладить отношения экономические с странами Запада и прежде всего наладить экономику Украины, чтобы экономика стала развитой. И набор инструментов им должен быть дан огромный и на правоохранительные органы и на суды и информация про все ресурсы и компании и вся информация, которая им потребуется для улучшения экономики. Они должны будут создать экономический агрегат, чтобы экономика стала развитой.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:30 Ответить
дело в том Кент, что у малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата -там "другая сторона", "обДраченцы" , танки,снаряды и гаубицы вытаскивают из затопленных шахт и т.д, потому что у "величайшего Лоха" в ПИД,,,раше киностудии с офшорами которые он контролирует через щефиров и хата в Крыму перерегистрированная по законам Фекалистана так что "мы" продолжаем искать "мир" в трусах старой бурятской Жопы обколотой ботаксом....
показать весь комментарий
25.07.2021 15:33 Ответить
Ви,що там усі,подуріли?Вони ж її для чогось розвязали....Війна в Чечні шла 10 років-залишилась третина населення,в основному літні люди,а потім бац ііііііі закінчилась:і Грозний відбудували, і міст в Ленінграді ім. Кадирова,і піхотинець путі ,правда, фсб чи інших в своє князівство-ні-ні.. а все тому ,що мафії домовились між собою: розділити все на сфери своїх оборуток (у нас же теж заправляє кремлівська мафія,правда з великою ненавистю до всього українського але ще не домовились між собою-дуже болючий процес) і головне....дружити проти США і Заходу,створювати прициденти а потім захищати або звільняти,торгуючи своєю іржею і військовим хламом,шантажувати увесь світ,видурювати гроші (типу на реформи.)Гопники тай годі-дикі люди!
показать весь комментарий
25.07.2021 17:59 Ответить
Що цей Кент несе? Обовязком ********** було не починати війну. Тому закінчувати її маємо ми на наших умовах.
показать весь комментарий
25.07.2021 23:47 Ответить
Скажи це своєму президенту, а не нам
показать весь комментарий
26.07.2021 06:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 