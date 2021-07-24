Зеленский и Байден обсудят безопасность, энергетику и судебную реформу - Кент

Во время предстоящей встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США в Вашингтоне будут обсуждаться вопросы безопасности, в том числе энергетической, и вопросы реформ, в частности, правосудия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Куинн, в интервью Суспільному.

"Есть три блока вопросов. Это проблемы безопасности, включающие различные виды российской агрессии против Украины, не только вопрос конвенциональной войны в Донбассе, но также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов - энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает антикоррупция и реформу правосудия, а также другие реформы институтов, потому что, так как я уже упоминал нашу приверженность к успеху Украины, стране нужны крепкие, добропорядочные институты, отвечающие интересам украинского народа", - сказал Кент.

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Он подчеркнул, что сектор правосудия является критическим. "Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ", - прокомментировал Кент.

Он отметил, что отношения между Украиной и США - не просто однодневный визит, но глубокая сеть постоянных контактов на различных уровнях с общими программами и интересами. По словам дипломата, Байден пригласил Зеленского в Вашингтон в конце июля или позже этим летом, и это не было вопросом "передачи сигналов", это действительно вопрос планирования.

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