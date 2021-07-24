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Новини Тіньова економіка
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Від початку 2020-го до 1 квітня 2021-го неформальна зайнятість в Україні скоротилася на 495 тис. тіньових робочих місць, - Держслужба праці

Від початку 2020-го до 1 квітня 2021-го неформальна зайнятість в Україні скоротилася на 495 тис. тіньових робочих місць, - Держслужба праці

За статистикою, кожен п'ятий українець працює в тіньовому секторі економіки. Це означає, що людина працює неофіційно або ж отримує частину зарплати неофіційно.

Про це розповів заступник голови Держслужби з питань праці Ігор Дегнера в ефірі телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.

Однак, зважаючи на велику увагу, приділену цій проблемі, та низку запроваджених заходів, у Держслужбі з питань праці констатують: тіньова зайнятість нині скорочується.

"Якщо аналізувати 2019 рік, то упродовж року у нас неформальна зайнятість зменшилася всього на 15 тис. неформальних робочих місць. У 2020 році така динаміка посилилася. Має суттєву тенденцію до зменшення. Ми за 2020 рік бачимо зменшення рівня неформальної зайнятості близько 184 тис. осіб. А якщо брати загальне зменшення від початку 2020 року до 1 квітня 2021 року, ми маємо зменшення неформальної зайнятості на 495 тис. тіньових робочих місць", - поінформував Дегнера.

Таких показників, за його словами, вдалося досягти завдяки цілому комплексу заходів.

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"Це рішення, які ухвалюються щодо підтримки бізнесу під час пандемії. Бо всі ці програми пов’язані з тим, що їх надають на робочі місця, які офіційно оформлені. І, безумовно, це комплекс заходів, які ухвалюються всіма без винятку органами державної влади щодо стимулювання переходу тіньового робочого місця й виходу його на світло", - розповів заступник голови Держслужби з питань праці.

Дегнера зазначив, що одними роз'ясненнями та інформаційними підходами неможливо істотно вплинути на роботодавців. І з 14 липня в Україні розпочалася активна фаза перевірок.

"Ми за 14 днів цього місяця провели понад 700 інспекційних відвідувань і виявили близько 3 тис. неформально зайнятих працівників", - уточнив він.

Автор: 

зайнятість (44) Держслужба праці (78)


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Топ коментарі
+10
Другими словами, формальная безработица увеличилась на 495 тыс.человек.
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24.07.2021 21:03 Відповісти
+9
С начала 2020-го до 1 апреля 2021-го неформальная занятость в Украине сократилась на 495 тыс. теневых рабочих мест, - Госслужба труда - Цензор.НЕТ 5169
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24.07.2021 21:10 Відповісти
+5
Та да! Своєю боротьбою зелені закрили тисячі підприємств, які використовували напівлегальне працевлаштування через те, що не мали змоги платити високі зарплати і нести податкове навантаження на ці зарплати. Тільки тішитися тут нема чим. Бо значна частина звільнених з цих підприємств працівників просто поїхала платити податки, набагато менші за кордон, знайшовши роботу там, а інша частина просто залишилась без засобів для існування. Країни з сритомними урядами для детінізації зарплат щменшують податкове навантаження на ці зарплати. Для малого бізнесу. Зелені дебіли роблять все навпаки. Всупереч законам економіки.
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24.07.2021 21:57 Відповісти
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Другими словами, формальная безработица увеличилась на 495 тыс.человек.
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24.07.2021 21:03 Відповісти
Та да! Своєю боротьбою зелені закрили тисячі підприємств, які використовували напівлегальне працевлаштування через те, що не мали змоги платити високі зарплати і нести податкове навантаження на ці зарплати. Тільки тішитися тут нема чим. Бо значна частина звільнених з цих підприємств працівників просто поїхала платити податки, набагато менші за кордон, знайшовши роботу там, а інша частина просто залишилась без засобів для існування. Країни з сритомними урядами для детінізації зарплат щменшують податкове навантаження на ці зарплати. Для малого бізнесу. Зелені дебіли роблять все навпаки. Всупереч законам економіки.
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24.07.2021 21:57 Відповісти
да и официальная занятость тоже уходит в небытие.
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24.07.2021 21:04 Відповісти
Люди виздихали та виїхали жити у нормальних умовах (за кордон).
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24.07.2021 21:05 Відповісти
С начала 2020-го до 1 апреля 2021-го неформальная занятость в Украине сократилась на 495 тыс. теневых рабочих мест, - Госслужба труда - Цензор.НЕТ 5169
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24.07.2021 21:10 Відповісти
Бідоносець і там відмітився.
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24.07.2021 22:24 Відповісти
Не ну они точно всех, а не только 73 процента считают идиотами! Они не пишут, шо СОЗДАЛИ 495 тыс. рабочих мест, они пишут, шо уничтожили 495 тыс, рабочих неофициальных мест! И ишо гордятся этим! Круто взяли зеленые!
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24.07.2021 21:26 Відповісти
І не дарма вважають.... 73 - це справжні ідіоти! Немає значення яке зе при владі доки є ці 73.
але нема рецепту "посипати, щоб зникли", тож нам жити з цими істотами доки не зробимо з них людей!
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24.07.2021 22:24 Відповісти
у вас за счет увеличения безработицы уменьшилась теневая.. вот же идиоты..
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24.07.2021 21:26 Відповісти
виїхали на роботу там де платят
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24.07.2021 21:35 Відповісти
А наскільки зросло безробіття і скільки виїхало за кордон шаруватих!?
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24.07.2021 21:35 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3278950/polsha_za_polgoda_vydala_ukraintsam_411_tysyach_viz 😆😆😆 "Неформальная занятость" у них сократилась...Люди просто свалили из этого дурдома.
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24.07.2021 21:36 Відповісти
схоже геній з цієї совкової контори вважає перевірки бізнесу у дусі андропова єдиним стимулом для переходу до офіційного оформлення робітників. батіг є, а де пряник?
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24.07.2021 21:42 Відповісти
Вони стали безробітними ,,,,.?
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24.07.2021 21:50 Відповісти
ой, який молодець шмигаль! Обіцяв 500тис. робочих місць і зробив.... зенаволочь виконала обіцянку на 50% : півмільйона місць - виконано, відкрити чи закрити - яка різниця!
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24.07.2021 22:20 Відповісти
Це інформація для тих, хто так волає, що КМ зменшив перелік отримувачів субсидій.
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24.07.2021 23:02 Відповісти
Мне всегда было интересно, как они считают теневые рабочие места (равно как и теневой оборот бабла). Если это что-то теневое, значит это незаконно. Если это незаконно и они об этом знают, то они обязаны это пресечь. Если они об этом не знают, то откуда цифры?
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24.07.2021 23:24 Відповісти
Теневые зарплаты в конвертах? Это те, которые регулярно получают зеленые безмозглые бездельники в ВР?
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25.07.2021 00:09 Відповісти
Як рахували?

Як гвардія Пушиліна в ніч на 25 липня знищила 495 тисяч американських військових на кордоні між Донецьком та Авдіївкою?..
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25.07.2021 02:00 Відповісти
это благодаря инвестициям, которые Членограй из Омана притаранил ?
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25.07.2021 07:16 Відповісти
1го квітня будемо святкувати день президента
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25.07.2021 07:47 Відповісти
Налог на зарплату с работодателя это чисто выдумка агентов влияния засрашки,высокие налоги и дорогостоящая рабочая сила гарантия отсутствия инвестиций из запада,а это слабая экономика и слабая страна.
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25.07.2021 08:15 Відповісти
 
 