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Адміністрація Байдена завершує процедури призначення посла в Україні, - Тейлор

Адміністрація Байдена завершує процедури призначення посла в Україні, - Тейлор

Адміністрація США вже підібрала кандидатуру на посаду посла в Україні і зараз завершує необхідні процедури перед його призначенням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор під час обговорення, організованого Українським вільним університетом.

"США мають представництво в Україні, але без посла. Утім, я володію достовірною інформацією, що посла вже було обрано і зараз ця особа проходить через необхідний процес, після чого прибуде до Києва, щойно отримає згоду Сенату", - сказав Тейлор.

Він наголосив, що адміністрація Байдена досі формується та має низку важливих вакантних посад.

Також читайте: Адміністрація Байдена найближчими тижнями оголосить кандидатуру посла США в Україні, - Кент

"Слід трохи почекати перед тим, як робити висновки стосовно адміністрації Байдена. Так, я не згоден із їх рішення стосовно "Північного потоку", але точно відомо, що цю адміністрацію очолює президент, який знає Україну та Росію, а це - дуже важливо", - зазначив експосол.

Нагадаємо, експосол США в Україні Марі Йованович стала фігурантом процесу з імпічменту президента США Дональда Трампа після того, як її місія в Україні була достроково завершена рішенням президента в 2019-му році. З того часу посольство США в Україні працює без посла. Пізніше стало відомо, що звільнення Йованович було ініційоване Львом Парнасом, партнером особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

Крім того, ексгенпрокурор України Юрій Луценко поширив заяву, що Йованович начебто чинила тиск на нього, хоча вона спростувала це під присягою у Конгресі США.

Наприкінці січня минулого року Йованович звільнилася з Державного департаменту США після понад 30-ти років дипломатичної служби.

Байден Джо (2893) посол (1110) США (23483) Тейлор Вільям (119) Йованович Марі (226)


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Топ коментарі
+5
"Блазень" вважає, що є! Він же призначив і послав Маркарову! От тільки американці її "в упор не бачать" - вона більш ніж півроку не може вручить вірчі грамоти!!!
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25.07.2021 07:52 Відповісти
+3
Так и я о том же
И наши сми молчат и депутаты молчат . А Ермак делает шо хочет
Я помню , что именно Маркарова записала по просьбе Ермака на телефон тот скандальный коммент премьера Гончарука про Зе . Вот теперь она стукач лично Ермака
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25.07.2021 08:00 Відповісти
+2
А, да? Т. е. через год-другой уже назначат?
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25.07.2021 00:40 Відповісти
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А, да? Т. е. через год-другой уже назначат?
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25.07.2021 00:40 Відповісти
Хосподя, этого придурка рода человеческого Луценко вообще надо вычеркнуть из политики и памяти желательно
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25.07.2021 00:44 Відповісти
...говорит, что не поддерживает, а как бы поступил он -- не говорит. Балабол.
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25.07.2021 01:11 Відповісти
Зелина Маркарова скоро будет начальником Омерики и Канады.... 73 % это вам не баксы миллиардами косить на Ковиде...
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25.07.2021 01:45 Відповісти
А в США есть украинский посол или нет ?
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25.07.2021 07:40 Відповісти
"Блазень" вважає, що є! Він же призначив і послав Маркарову! От тільки американці її "в упор не бачать" - вона більш ніж півроку не може вручить вірчі грамоти!!!
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25.07.2021 07:52 Відповісти
Так и я о том же
И наши сми молчат и депутаты молчат . А Ермак делает шо хочет
Я помню , что именно Маркарова записала по просьбе Ермака на телефон тот скандальный коммент премьера Гончарука про Зе . Вот теперь она стукач лично Ермака
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25.07.2021 08:00 Відповісти
https://twitter.com/MrHimikus

https://twitter.com/MrHimikus Himikus https://twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://twitter.com/MrHimikus/status/1418996865194921984 19 ч

Шановне панство, знаю, що серед вас юристи.
Тут наш недопрез хоче переплюнути не тільки Яника, а й всіх диктаторів світу.
Краєм вуха чув, думав що фейк. Но ніт. На "ЛІга" проект вісить.
Правильне рішення. "Я хотєть, ти- ісполнять. А нєт, то турьма 12 лєт".

Адміністрація Байдена завершує процедури призначення посла в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4827
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25.07.2021 16:28 Відповісти
Адміністрація Байдена завершує процедури призначення посла в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8815
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25.07.2021 16:28 Відповісти
Не знаю Здається це - "крутий стьоб"! Тому що це - "хотєлка", яку вставляють у законоподібну форму До подібного навіть диктатори - Сталін, Гітлер, та інші , не доходили - старалися свої "хотєлки" замаскувать чинним законодавством
Єдине, на що це схоже - на "р-революционную целесообразность" Великої французської революції чи ревтрибуналів часів Громадянської війни в Росії
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25.07.2021 16:43 Відповісти
атож, такий собі професійно обрахований подразник...
хтось уважно фіксує соціальномережеву реактивність
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25.07.2021 17:16 Відповісти
Ликвидация посольства США на РАБссии простая формальность...РАБссиянцам оставили штат в 4 чловека на Мацковии,теперь если рюсский Баран-Иван из Сибирской глухомани захочет увидеть Статую Свободы,надо из Зажорпинска лететь только в москву за визой и билетом и ждать придецца минимум 8 месяцев....Бюрократия-с она везде медлительна...
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25.07.2021 08:13 Відповісти
Мабуть проукраїнськи налаштована людина на цю посаду не попаде.
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25.07.2021 15:27 Відповісти
 
 