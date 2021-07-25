Администрация Байдена завершает процедуры назначения посла в Украине, - Тейлор
Администрация США уже подобрала кандидатуру на должность посла в Украине и сейчас завершает необходимые процедуры перед его назначением.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор во время обсуждения, организованного Украинским свободным университетом.
"У США есть представительство в Украине, но без посла. Впрочем, я владею достоверной информацией, что посол уже был избран и сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената", - сказал Тейлор.
Он подчеркнул, что администрация Байдена до сих пор формируется и имеет ряд важных вакантных должностей.
"Следует немного подождать перед тем, как делать выводы относительно администрации Байдена. Да, я не согласен с их решением относительно "Северного потока", но точно известно, что эту администрацию возглавляет президент, который знает Украину и Россию, а это - очень важно", - отметил экс-посол.
Напомним, в 2019 году посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса по импичменту тогдашнего президента США Дональда Трампа после того, как её миссия в Украине была досрочно завершена его решением. С тех пор посольство США в Украине работает без посла. Позднее стало известно, что увольнение Йованович было инициировано Львом Парнасом, партнером личного адвоката Трампа Руди Джулиани.
Кроме того, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко распространил заявление, что Йованович якобы оказывала давление на него, хотя она опровергла это под присягой в Конгрессе США.
В конце января прошлого года Йованович уволилась из Государственного департамента США после свыше 30 лет дипломатической службы.
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И наши сми молчат и депутаты молчат . А Ермак делает шо хочет
Я помню , что именно Маркарова записала по просьбе Ермака на телефон тот скандальный коммент премьера Гончарука про Зе . Вот теперь она стукач лично Ермака
https://twitter.com/MrHimikus Himikus https://twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://twitter.com/MrHimikus/status/1418996865194921984 19 ч
Шановне панство, знаю, що серед вас юристи.
Тут наш недопрез хоче переплюнути не тільки Яника, а й всіх диктаторів світу.
Краєм вуха чув, думав що фейк. Но ніт. На "ЛІга" проект вісить.
Правильне рішення. "Я хотєть, ти- ісполнять. А нєт, то турьма 12 лєт".
Єдине, на що це схоже - на "р-революционную целесообразность" Великої французської революції чи ревтрибуналів часів Громадянської війни в Росії
хтось уважно фіксує соціальномережеву реактивність