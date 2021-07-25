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Администрация Байдена завершает процедуры назначения посла в Украине, - Тейлор

Администрация Байдена завершает процедуры назначения посла в Украине, - Тейлор

Администрация США уже подобрала кандидатуру на должность посла в Украине и сейчас завершает необходимые процедуры перед его назначением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор во время обсуждения, организованного Украинским свободным университетом.

"У США есть представительство в Украине, но без посла. Впрочем, я владею достоверной информацией, что посол уже был избран и сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената", - сказал Тейлор.

Он подчеркнул, что администрация Байдена до сих пор формируется и имеет ряд важных вакантных должностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Байдена в ближайшие недели объявит кандидатуру посла США в Украине, - Кент

"Следует немного подождать перед тем, как делать выводы относительно администрации Байдена. Да, я не согласен с их решением относительно "Северного потока", но точно известно, что эту администрацию возглавляет президент, который знает Украину и Россию, а это - очень важно", - отметил экс-посол.

Напомним, в 2019 году посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса по импичменту тогдашнего президента США Дональда Трампа после того, как её миссия в Украине была досрочно завершена его решением. С тех пор посольство США в Украине работает без посла. Позднее стало известно, что увольнение Йованович было инициировано Львом Парнасом, партнером личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Кроме того, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко распространил заявление, что Йованович якобы оказывала давление на него, хотя она опровергла это под присягой в Конгрессе США.

В конце января прошлого года Йованович уволилась из Государственного департамента США после свыше 30 лет дипломатической службы.

Также читайте: Экс-посла США в Украине Мари Йованович наградили премией за смелость

Автор: 

Байден Джо (2795) посол (1809) США (27213) Тейлор Уильям (166) Йованович Мари (234)


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Топ комментарии
+5
"Блазень" вважає, що є! Він же призначив і послав Маркарову! От тільки американці її "в упор не бачать" - вона більш ніж півроку не може вручить вірчі грамоти!!!
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25.07.2021 07:52 Ответить
+3
Так и я о том же
И наши сми молчат и депутаты молчат . А Ермак делает шо хочет
Я помню , что именно Маркарова записала по просьбе Ермака на телефон тот скандальный коммент премьера Гончарука про Зе . Вот теперь она стукач лично Ермака
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25.07.2021 08:00 Ответить
+2
А, да? Т. е. через год-другой уже назначат?
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25.07.2021 00:40 Ответить
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А, да? Т. е. через год-другой уже назначат?
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25.07.2021 00:40 Ответить
Хосподя, этого придурка рода человеческого Луценко вообще надо вычеркнуть из политики и памяти желательно
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25.07.2021 00:44 Ответить
...говорит, что не поддерживает, а как бы поступил он -- не говорит. Балабол.
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25.07.2021 01:11 Ответить
Зелина Маркарова скоро будет начальником Омерики и Канады.... 73 % это вам не баксы миллиардами косить на Ковиде...
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25.07.2021 01:45 Ответить
А в США есть украинский посол или нет ?
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25.07.2021 07:40 Ответить
"Блазень" вважає, що є! Він же призначив і послав Маркарову! От тільки американці її "в упор не бачать" - вона більш ніж півроку не може вручить вірчі грамоти!!!
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25.07.2021 07:52 Ответить
Так и я о том же
И наши сми молчат и депутаты молчат . А Ермак делает шо хочет
Я помню , что именно Маркарова записала по просьбе Ермака на телефон тот скандальный коммент премьера Гончарука про Зе . Вот теперь она стукач лично Ермака
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25.07.2021 08:00 Ответить
https://twitter.com/MrHimikus

https://twitter.com/MrHimikus Himikus https://twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://twitter.com/MrHimikus/status/1418996865194921984 19 ч

Шановне панство, знаю, що серед вас юристи.
Тут наш недопрез хоче переплюнути не тільки Яника, а й всіх диктаторів світу.
Краєм вуха чув, думав що фейк. Но ніт. На "ЛІга" проект вісить.
Правильне рішення. "Я хотєть, ти- ісполнять. А нєт, то турьма 12 лєт".

Адміністрація Байдена завершує процедури призначення посла в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4827
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25.07.2021 16:28 Ответить
Адміністрація Байдена завершує процедури призначення посла в Україні, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8815
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25.07.2021 16:28 Ответить
Не знаю Здається це - "крутий стьоб"! Тому що це - "хотєлка", яку вставляють у законоподібну форму До подібного навіть диктатори - Сталін, Гітлер, та інші , не доходили - старалися свої "хотєлки" замаскувать чинним законодавством
Єдине, на що це схоже - на "р-революционную целесообразность" Великої французської революції чи ревтрибуналів часів Громадянської війни в Росії
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25.07.2021 16:43 Ответить
атож, такий собі професійно обрахований подразник...
хтось уважно фіксує соціальномережеву реактивність
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25.07.2021 17:16 Ответить
Ликвидация посольства США на РАБссии простая формальность...РАБссиянцам оставили штат в 4 чловека на Мацковии,теперь если рюсский Баран-Иван из Сибирской глухомани захочет увидеть Статую Свободы,надо из Зажорпинска лететь только в москву за визой и билетом и ждать придецца минимум 8 месяцев....Бюрократия-с она везде медлительна...
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25.07.2021 08:13 Ответить
Мабуть проукраїнськи налаштована людина на цю посаду не попаде.
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25.07.2021 15:27 Ответить
 
 