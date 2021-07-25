До законопроєкту про деолігархізацію подано 1230 поправок, - Разумков
Народні депутати подали 1230 поправок до ініційованого президентом законопроєкту про деолігархізацію.
Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"1230 (поправок. - Ред.), якщо я не помиляюся, подано до законопроєкту про деолігархізацію. Я ще не аналізував (про що саме ці поправки. - Ред.), тому що немає таблиці, це поки тільки поправки, подані народними депутатами, потім процедурно вони формуються і тільки після цього можна буде з ними ознайомитися. Але я впевнений, що вони стосуватимуться багатьох питань... і стосовно сум, і щодо того, хто може потрапити і не потрапить до цього переліку. Насправді і у мене, і у колег були ідеї про розширення критеріїв, згідно з якими людина може потрапити до так званого переліку осіб з великим впливом. Але я особисто не подавав відповідні пропозиції, оскільки це потім опоненти використовуватимуть як механізм затягування процесу або створення додаткових перешкод", - сказав Разумков на телеканалі "Україна 24" у суботу ввечері.
Разом із тим він уточнив, що подані ним поправки до цього законопроєкту є організаційними: спікер пропонує розширити перелік чиновників, які потрапляють під декларування про контакти з олігархом або його представником, і "роблять закон більш якісним у сенсі використання деолігархізації як механізму". Також однією з ключових позицій, на думку Разумкова, є необхідність випередити орган, який буде займатися цими питаннями, зокрема веденням реєстру про олігархів, щоб "бізнес потім не говорив, що тут є якась заангажованість, і щоб влада розуміла, що великий бізнес не тисне на представників влади, оскільки рішення ухвалюватиметься відповідною структурою".
"Якщо ми говоримо про підходи і про те, що потрібно було б змінити, то це орган, який включає до переліку олігархів. У запропонованому законопроєкті це РНБО. На мою думку, як члена РНБО, в зв'язку з цим є конфлікт інтересів, тому що рішення про попадання в такий перелік "олігархів" повинні приймати не ті самі представники влади, з якими може контактувати бізнес.
По-друге, якщо ми говоримо про РНБО, там не винятковий перелік осіб, які можуть входити в нього, тобто він може збільшуватися -зменшуватися, що також впливатиме на прийняття рішень. Але є і конфлікт інтересів, який ми точно не можемо допустити в такій сенситивній справі. Тому, на мою думку, це повинна бути незалежна комісія, яка може діяти при НАЗК, вона формується на конкурсних підставах і є незалежною, громадською і не буде вимагати додаткових коштів", - пояснив голова парламенту.
Як повідомлялося, Верховна Рада 1 липня прийняла за основу законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).
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Бо так втрачається концепція.
"Закон про деолигрхизацию Зеленского нужно хорошенько помять и можно использовать вместо туалетной бумаги".
а когда рассмотрят и примут от закона останется 0 - минус 1230 поправок - глухое дело.
СМАТРЄТЬ ВСЄМ АБЯЗАТЄЛЬНО І... ДУМАЙ-ТЄ!
Алей дививтись тєж усім обовязково!
Это святое , , это табу для папуасов Украины.Главный олигарх на должности это зеля Зачем главному поштарю зарплата больше чем презеденту США, но об этом лицедеи с ящика умалчивают. Влада у народа есть в ст,143 142 ,13,14 однако взять ее и пользоваться ума не хватает ( назначать и увольнять начальников и утверждать правила и законы в своих Громадах) Это предстит усвидомить.Для этого нужно просветление или просто просвита которая заставляет делать определеные действия. Вот чего боится наше государство , некого будет грабить своим распределением и своими воровскими законами.Но нам просвита не нужна мы сами хотм стать маленькими олигархами каждый на своем месте, в этом и есть
Наша нищета -в попраной марали, а знчит в здравом смысле выживания як спильноты.Мы не конкурентны в этом жестком мире дарвинизма.Если не возмемся за просвиту как способ борьбы за выживание или мораль что одно и тоже.А так мы просто занимаемся моральным канибализмом воруя друг у друга,желая видеть спильноту как обьект наживы. Такая спильнота обязана згинуть. Не долго осталось землю продать и все дело сделано, ралезимся мов мышинята по чужим норам и то кто сумеет.
злая и дурная хунта и тупо отстрел; вар.2 - не злая но дурная хунта и все убежали; вар.3 - ум
ная и хитрая хунта-не-хунта вроде и диктатуры нет но диктат есть - всех нагнули а кого и поса
дили.......
Без замены закона о выборах президента, по которому сделано все, чтобы в бюллетенях места скупали ставленники олигархии, никакой борьбы с олигархией не произойдет.
Воно вже другий маєток будує .
Тільки тваринка смицька мріє припасти до путлерового лаптя.
То що скажеш, перевертню, треба фуйла стріляти за пограбування ?
Але як це зробити - адже Стівен Стрибав у чорному списку і гляба сюди приїде!