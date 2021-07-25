До законопроєкту про деолігархізацію подано 1230 поправок, - Разумков

Народні депутати подали 1230 поправок до ініційованого президентом законопроєкту про деолігархізацію.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"1230 (поправок. - Ред.), якщо я не помиляюся, подано до законопроєкту про деолігархізацію. Я ще не аналізував (про що саме ці поправки. - Ред.), тому що немає таблиці, це поки тільки поправки, подані народними депутатами, потім процедурно вони формуються і тільки після цього можна буде з ними ознайомитися. Але я впевнений, що вони стосуватимуться багатьох питань... і стосовно сум, і щодо того, хто може потрапити і не потрапить до цього переліку. Насправді і у мене, і у колег були ідеї про розширення критеріїв, згідно з якими людина може потрапити до так званого переліку осіб з великим впливом. Але я особисто не подавав відповідні пропозиції, оскільки це потім опоненти використовуватимуть як механізм затягування процесу або створення додаткових перешкод", - сказав Разумков на телеканалі "Україна 24" у суботу ввечері.

Разом із тим він уточнив, що подані ним поправки до цього законопроєкту є організаційними: спікер пропонує розширити перелік чиновників, які потрапляють під декларування про контакти з олігархом або його представником, і "роблять закон більш якісним у сенсі використання деолігархізації як механізму". Також однією з ключових позицій, на думку Разумкова, є необхідність випередити орган, який буде займатися цими питаннями, зокрема веденням реєстру про олігархів, щоб "бізнес потім не говорив, що тут є якась заангажованість, і щоб влада розуміла, що великий бізнес не тисне на представників влади, оскільки рішення ухвалюватиметься відповідною структурою".

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"Якщо ми говоримо про підходи і про те, що потрібно було б змінити, то це орган, який включає до переліку олігархів. У запропонованому законопроєкті це РНБО. На мою думку, як члена РНБО, в зв'язку з цим є конфлікт інтересів, тому що рішення про попадання в такий перелік "олігархів" повинні приймати не ті самі представники влади, з якими може контактувати бізнес.

По-друге, якщо ми говоримо про РНБО, там не винятковий перелік осіб, які можуть входити в нього, тобто він може збільшуватися -зменшуватися, що також впливатиме на прийняття рішень. Але є і конфлікт інтересів, який ми точно не можемо допустити в такій сенситивній справі. Тому, на мою думку, це повинна бути незалежна комісія, яка може діяти при НАЗК, вона формується на конкурсних підставах і є незалежною, громадською і не буде вимагати додаткових коштів", - пояснив голова парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада 1 липня прийняла за основу законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).