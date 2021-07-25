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До законопроєкту про деолігархізацію подано 1230 поправок, - Разумков

До законопроєкту про деолігархізацію подано 1230 поправок, - Разумков

Народні депутати подали 1230 поправок до ініційованого президентом законопроєкту про деолігархізацію.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"1230 (поправок. - Ред.), якщо я не помиляюся, подано до законопроєкту про деолігархізацію. Я ще не аналізував (про що саме ці поправки. - Ред.), тому що немає таблиці, це поки тільки поправки, подані народними депутатами, потім процедурно вони формуються і тільки після цього можна буде з ними ознайомитися. Але я впевнений, що вони стосуватимуться багатьох питань... і стосовно сум, і щодо того, хто може потрапити і не потрапить до цього переліку. Насправді і у мене, і у колег були ідеї про розширення критеріїв, згідно з якими людина може потрапити до так званого переліку осіб з великим впливом. Але я особисто не подавав відповідні пропозиції, оскільки це потім опоненти використовуватимуть як механізм затягування процесу або створення додаткових перешкод", - сказав Разумков на телеканалі "Україна 24" у суботу ввечері.

Разом із тим він уточнив, що подані ним поправки до цього законопроєкту є організаційними: спікер пропонує розширити перелік чиновників, які потрапляють під декларування про контакти з олігархом або його представником, і "роблять закон більш якісним у сенсі використання деолігархізації як механізму". Також однією з ключових позицій, на думку Разумкова, є необхідність випередити орган, який буде займатися цими питаннями, зокрема веденням реєстру про олігархів, щоб "бізнес потім не говорив, що тут є якась заангажованість, і щоб влада розуміла, що великий бізнес не тисне на представників влади, оскільки рішення ухвалюватиметься відповідною структурою".

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"Якщо ми говоримо про підходи і про те, що потрібно було б змінити, то це орган, який включає до переліку олігархів. У запропонованому законопроєкті це РНБО. На мою думку, як члена РНБО, в зв'язку з цим є конфлікт інтересів, тому що рішення про попадання в такий перелік "олігархів" повинні приймати не ті самі представники влади, з якими може контактувати бізнес.

По-друге, якщо ми говоримо про РНБО, там не винятковий перелік осіб, які можуть входити в нього, тобто він може збільшуватися -зменшуватися, що також впливатиме на прийняття рішень. Але є і конфлікт інтересів, який ми точно не можемо допустити в такій сенситивній справі. Тому, на мою думку, це повинна бути незалежна комісія, яка може діяти при НАЗК, вона формується на конкурсних підставах і є незалежною, громадською і не буде вимагати додаткових коштів", - пояснив голова парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада 1 липня прийняла за основу законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

законопроєкт (3626) олігарх (934) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+20
Чому я читаю слова Разумкова - і в мене одна думка "людоньки добрі, який довбойоп"?
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25.07.2021 02:09 Відповісти
+13
а в мене думка - РИГІВСЬКА ГНИДА
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25.07.2021 03:47 Відповісти
+12
Юля Мендель, перелогінься під власним ім'ям.
Бо так втрачається концепція.
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25.07.2021 08:19 Відповісти
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Чому я читаю слова Разумкова - і в мене одна думка "людоньки добрі, який довбойоп"?
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25.07.2021 02:09 Відповісти
не в тебе одного...
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25.07.2021 02:22 Відповісти
а в мене думка - РИГІВСЬКА ГНИДА
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25.07.2021 03:47 Відповісти
Ці поняття не є взаємовиключними.
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25.07.2021 03:53 Відповісти
Вы эти самые. Болтуны. На любую инфу - маты и проклятия.
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25.07.2021 07:55 Відповісти
Юля Мендель, перелогінься під власним ім'ям.
Бо так втрачається концепція.
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25.07.2021 08:19 Відповісти
О. Болтуны залайкали свое оправдание.
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25.07.2021 18:40 Відповісти
Главная поправка:
"Закон про деолигрхизацию Зеленского нужно хорошенько помять и можно использовать вместо туалетной бумаги".
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25.07.2021 02:18 Відповісти
Пускай эти поправки сначала рассмотрят,а олигархи ещё добавят,если не доходит
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25.07.2021 02:18 Відповісти
1230 поправок? - ето навсегда рассматривать...

а когда рассмотрят и примут от закона останется 0 - минус 1230 поправок - глухое дело.
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25.07.2021 02:28 Відповісти
рєкс-пєкс-фєкс ---- и вы в стране дураков. Всего три поправки нужно.
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25.07.2021 02:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HmjTv7ZqKFk

СМАТРЄТЬ ВСЄМ АБЯЗАТЄЛЬНО І... ДУМАЙ-ТЄ!
Алей дививтись тєж усім обовязково!
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25.07.2021 03:06 Відповісти
шо там твой бубачка подписал в Париже?
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25.07.2021 03:51 Відповісти
Американский Олигарх Джефф Безос полетел в космос,другой олигарх, Илан Маск завидует Безосу и ваще в списке Forbes около 500 американских Олигархов имеют общее финансовое состояние,что можно построить еще 10 Америк и Кубу с РАБссией впридачу...
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25.07.2021 04:49 Відповісти
Найздоровіша думка! Багата, навіть дуже багата людина не є злочинцем, якщо статки заробила чесно, у рамках закону і карного кодексу. Не є злочинцем також дуже багата людина, яка веде бізнес у рамках антикорупційної і антимонопольного законодавства. Нафуя закон про олігархів? Що він визначає, чи дає корисного на додачу до існуючи важелів чи механізмів? Так, димова завіса самих так званих олігархів, а насправді справжніх злодіїв у законі від Феміди.
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25.07.2021 09:03 Відповісти
Мафіозі
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25.07.2021 10:38 Відповісти
Пришел новый этап развития человечества,весь Мир превратят в Северную Корею.... Отбросы общества защищают Мавзолейного Окурка и его кооператив Озеро...
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25.07.2021 04:54 Відповісти
Хоть чортом назовите олигарха. Но менять его отношение к средствам производства и способ распределения общественого продукта (Капитал Карла Маркса) об этом ни гу-гу.
Это святое , , это табу для папуасов Украины.Главный олигарх на должности это зеля Зачем главному поштарю зарплата больше чем презеденту США, но об этом лицедеи с ящика умалчивают. Влада у народа есть в ст,143 142 ,13,14 однако взять ее и пользоваться ума не хватает ( назначать и увольнять начальников и утверждать правила и законы в своих Громадах) Это предстит усвидомить.Для этого нужно просветление или просто просвита которая заставляет делать определеные действия. Вот чего боится наше государство , некого будет грабить своим распределением и своими воровскими законами.Но нам просвита не нужна мы сами хотм стать маленькими олигархами каждый на своем месте, в этом и есть
Наша нищета -в попраной марали, а знчит в здравом смысле выживания як спильноты.Мы не конкурентны в этом жестком мире дарвинизма.Если не возмемся за просвиту как способ борьбы за выживание или мораль что одно и тоже.А так мы просто занимаемся моральным канибализмом воруя друг у друга,желая видеть спильноту как обьект наживы. Такая спильнота обязана згинуть. Не долго осталось землю продать и все дело сделано, ралезимся мов мышинята по чужим норам и то кто сумеет.
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25.07.2021 05:12 Відповісти
Леонид Данилыч начал строить краснопузый комсомолистско-коммуняцкий Олигархат Украины с 1994 года,все директора и главные инженеры Перестройки Горбачева приползли в бизнес быстро и навсегда,Мораль сей Басни такова,что изменить это все невозможно,поскольку не Работает Антимонопольный комитет,который тоже харчеваться любит по методу Шарикова и Швондера....,профессор Преображенский давно все рассказал устами Михаила Афанасьича Булгакова в 1924 году...
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25.07.2021 05:41 Відповісти
изменить можно но вариантов мало и просто демократический реально не работает- вар.1 -
злая и дурная хунта и тупо отстрел; вар.2 - не злая но дурная хунта и все убежали; вар.3 - ум
ная и хитрая хунта-не-хунта вроде и диктатуры нет но диктат есть - всех нагнули а кого и поса
дили.......
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25.07.2021 06:13 Відповісти
вас уже скоро так поправят шо вы те поправки будете кушать вместе с бумагой
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25.07.2021 06:08 Відповісти
Этот законопроект и правки это все имитация борьбы с олигархией.
Без замены закона о выборах президента, по которому сделано все, чтобы в бюллетенях места скупали ставленники олигархии, никакой борьбы с олигархией не произойдет.
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25.07.2021 06:16 Відповісти
и корупционерам руки отрубывать в операционной , что б нейрохирурги мгновенно их пришили назад ..и слово как бы сдержанно
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25.07.2021 06:47 Відповісти
Там такой закон получится, что Венесуэла позавидует.
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25.07.2021 07:42 Відповісти
барига - це зеленський? Тоді я за!
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25.07.2021 07:53 Відповісти
А кацапи фуйла розстріляли ?
Воно вже другий маєток будує .
Тільки тваринка смицька мріє припасти до путлерового лаптя.
То що скажеш, перевертню, треба фуйла стріляти за пограбування ?
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25.07.2021 08:28 Відповісти
Розстріляти Сігала? Непогана ідея, цього *************.
Але як це зробити - адже Стівен Стрибав у чорному списку і гляба сюди приїде!
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25.07.2021 09:01 Відповісти
К законопроекту о деолигархизации подано 1230 поправок, - Разумков - Цензор.НЕТ 7325
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25.07.2021 07:45 Відповісти
Тільки один Порох - хороший олігарх. )
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25.07.2021 07:51 Відповісти
и что? большие деньги - не показатель олигарха. Трамп побогаче будет всех их вместе взятых. и чего? он олигарх? нет. так что постить картинки ты можешь до бесконечности, но умнее от этого не станешь. и кстати, не факт, что картинки актуальны. любой психиатр скажет, что не все, что на картинках - правда. и это правда.
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25.07.2021 08:26 Відповісти
зеЛох так сильно борется с олигархами, что за последний год они разбогатели как никогда ранее. один фирташ, которому зелупенцы простили 20млрд долгов перед государством чего стоит.
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25.07.2021 07:45 Відповісти
И вообще, начать бороться с олигархами довольно просто - нужно посадить в самолет гражданина израиля - каломойше и отправить его в руки американской фемиды. Пускай янки разбираются с ним: крал он или нет.
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25.07.2021 07:48 Відповісти
Все как обещал зеледент. Законопроект есть? Все, борьба с олигархами закончена победой! Дале борьба с поправками, а вот этого зеледент не обещал.
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25.07.2021 07:53 Відповісти
Старый аппаратно-бюрократический прием противодействия и саботажа - завалить поправками.
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25.07.2021 08:30 Відповісти
И чтобы потом сказать, что закон получился плохим потому что наши поправки не приняли. То есть они плохие, а мы хорошие. Хотя если разобраться, то и поправки под стать закону.
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25.07.2021 10:32 Відповісти
На закон про давление на малый бизнес эти шакалята поправки не предлагали,пролетел со свистом.
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25.07.2021 08:52 Відповісти
До законопроєкту про деолігархізацію подано 1230 поправок, - Разумков - Цензор.НЕТ 2798
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25.07.2021 09:26 Відповісти
Хто напрацьовує закони?Так це юристи,а хто вносить поправки так це ті хто і тямки не має в законотворенні.За них працюють наймані адвокати та юристи які напрацьовують поправки які дають змогу обійти прийняті закони,і поки ці поправи не будуть враховані ВР України ні за один закон не проголосує.
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25.07.2021 10:35 Відповісти
Ну значить хрінові юристи, бо за тим законом Косюк з величезним палацом і яхтою - не олігарх. І Тарута - не олігарх!
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25.07.2021 12:21 Відповісти
Навпаки,це означає що депутатів та олігархів обслуговують найкращі юристи які розробляють поправки,параграфи,пункти та підпункти до законів які ще лише будуть прийняті але вже їх можливо буде обійти.Тільки тоді депутати ВР України приймуть той чи інший ,,Закон,,
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25.07.2021 14:48 Відповісти
І Гереги - теж не олігархи!
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25.07.2021 12:22 Відповісти
До законопроєкту про деолігархізацію подано 1230 поправок, - Разумков - Цензор.НЕТ 3649
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25.07.2021 12:45 Відповісти
 
 