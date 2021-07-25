РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9024 посетителя онлайн
Новости
2 429 47

К законопроекту о деолигархизации подано 1230 поправок, - Разумков

К законопроекту о деолигархизации подано 1230 поправок, - Разумков

Народные депутаты подали 1230 поправок к инициированному президентом законопроекту о деолигархизации.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"1230 (поправок. - Ред.), если я не ошибаюсь (подано к законопроекту о деолигархизации. - Ред.). Я ещё не анализировал (о чем именно эти поправки. - Ред.), потому что нет таблицы, это пока только поправки, поданные народными депутатами, потом процедурно они формируются и только после этого можно будет с ними ознакомиться. Но я уверен, что они будут касаться многих вопросов... и по суммам, и по тому, кто может попасть и не попадет в этот перечень. На самом деле и у меня, и у коллег были идеи о расширении критериев, согласно которым человек может попасть в так называемый перечень лиц с большим влиянием. Но я лично не подавал соответствующие предложения, потому что это потом оппоненты будут использовать как механизм затягивания процесса или создания дополнительных преград", - сказал Разумков на телеканале "Украина 24" в субботу вечером.

Вместе с тем он уточнил, что поданные им поправки к этому законопроекту являются организационными: спикер предлагает расширить перечень чиновников, которые попадают под декларирование о контактах с олигархом или его представителем, и "делают закон более качественным в плане использования деолигархизации как механизма". Также одной из ключевых позиций, по мнению Разумкова, является необходимость опередить орган, который будет заниматься этими вопросами, в частности ведением реестра об олигархах, чтобы "бизнес потом не говорил, что здесь имеется некая ангажированность, и чтобы власть понимала, что большой бизнес не давит на представителей власти, потому что решения будут приниматься соответствующей структурой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре, - Арахамия

"Если мы говорим о подходах и о том, что нужно было бы изменить, то это орган, который включает в перечень олигархов. В предложенном законопроекте это СНБО. По моему мнению, как члена СНБО, в связи с этим имеется конфликт интересов, потому что решение о попадании в такой перечень "олигархов" должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес. Во-вторых, если мы говорим о СНБО, там не исключительный перечень лиц, которые могут входить в него, то есть он может увеличиваться-уменьшаться, что также будет влиять на принятие решений. Но есть и конфликт интересов, который мы точно не можем допустить в таком сенситивном деле. Поэтому, по моему мнению, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК, она формируется на конкурсных основаниях и является независимой, общественной и не будет требовать дополнительных средств", - объяснил председатель парламента.

Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Автор: 

законопроект (3236) олигарх (1026) Разумков Дмитрий (1522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Чому я читаю слова Разумкова - і в мене одна думка "людоньки добрі, який довбойоп"?
показать весь комментарий
25.07.2021 02:09 Ответить
+13
а в мене думка - РИГІВСЬКА ГНИДА
показать весь комментарий
25.07.2021 03:47 Ответить
+12
Юля Мендель, перелогінься під власним ім'ям.
Бо так втрачається концепція.
показать весь комментарий
25.07.2021 08:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому я читаю слова Разумкова - і в мене одна думка "людоньки добрі, який довбойоп"?
показать весь комментарий
25.07.2021 02:09 Ответить
не в тебе одного...
показать весь комментарий
25.07.2021 02:22 Ответить
а в мене думка - РИГІВСЬКА ГНИДА
показать весь комментарий
25.07.2021 03:47 Ответить
Ці поняття не є взаємовиключними.
показать весь комментарий
25.07.2021 03:53 Ответить
Вы эти самые. Болтуны. На любую инфу - маты и проклятия.
показать весь комментарий
25.07.2021 07:55 Ответить
Юля Мендель, перелогінься під власним ім'ям.
Бо так втрачається концепція.
показать весь комментарий
25.07.2021 08:19 Ответить
О. Болтуны залайкали свое оправдание.
показать весь комментарий
25.07.2021 18:40 Ответить
Главная поправка:
"Закон про деолигрхизацию Зеленского нужно хорошенько помять и можно использовать вместо туалетной бумаги".
показать весь комментарий
25.07.2021 02:18 Ответить
Пускай эти поправки сначала рассмотрят,а олигархи ещё добавят,если не доходит
показать весь комментарий
25.07.2021 02:18 Ответить
1230 поправок? - ето навсегда рассматривать...

а когда рассмотрят и примут от закона останется 0 - минус 1230 поправок - глухое дело.
показать весь комментарий
25.07.2021 02:28 Ответить
рєкс-пєкс-фєкс ---- и вы в стране дураков. Всего три поправки нужно.
показать весь комментарий
25.07.2021 02:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HmjTv7ZqKFk

СМАТРЄТЬ ВСЄМ АБЯЗАТЄЛЬНО І... ДУМАЙ-ТЄ!
Алей дививтись тєж усім обовязково!
показать весь комментарий
25.07.2021 03:06 Ответить
шо там твой бубачка подписал в Париже?
показать весь комментарий
25.07.2021 03:51 Ответить
Американский Олигарх Джефф Безос полетел в космос,другой олигарх, Илан Маск завидует Безосу и ваще в списке Forbes около 500 американских Олигархов имеют общее финансовое состояние,что можно построить еще 10 Америк и Кубу с РАБссией впридачу...
показать весь комментарий
25.07.2021 04:49 Ответить
Найздоровіша думка! Багата, навіть дуже багата людина не є злочинцем, якщо статки заробила чесно, у рамках закону і карного кодексу. Не є злочинцем також дуже багата людина, яка веде бізнес у рамках антикорупційної і антимонопольного законодавства. Нафуя закон про олігархів? Що він визначає, чи дає корисного на додачу до існуючи важелів чи механізмів? Так, димова завіса самих так званих олігархів, а насправді справжніх злодіїв у законі від Феміди.
показать весь комментарий
25.07.2021 09:03 Ответить
Мафіозі
показать весь комментарий
25.07.2021 10:38 Ответить
Пришел новый этап развития человечества,весь Мир превратят в Северную Корею.... Отбросы общества защищают Мавзолейного Окурка и его кооператив Озеро...
показать весь комментарий
25.07.2021 04:54 Ответить
Хоть чортом назовите олигарха. Но менять его отношение к средствам производства и способ распределения общественого продукта (Капитал Карла Маркса) об этом ни гу-гу.
Это святое , , это табу для папуасов Украины.Главный олигарх на должности это зеля Зачем главному поштарю зарплата больше чем презеденту США, но об этом лицедеи с ящика умалчивают. Влада у народа есть в ст,143 142 ,13,14 однако взять ее и пользоваться ума не хватает ( назначать и увольнять начальников и утверждать правила и законы в своих Громадах) Это предстит усвидомить.Для этого нужно просветление или просто просвита которая заставляет делать определеные действия. Вот чего боится наше государство , некого будет грабить своим распределением и своими воровскими законами.Но нам просвита не нужна мы сами хотм стать маленькими олигархами каждый на своем месте, в этом и есть
Наша нищета -в попраной марали, а знчит в здравом смысле выживания як спильноты.Мы не конкурентны в этом жестком мире дарвинизма.Если не возмемся за просвиту как способ борьбы за выживание или мораль что одно и тоже.А так мы просто занимаемся моральным канибализмом воруя друг у друга,желая видеть спильноту как обьект наживы. Такая спильнота обязана згинуть. Не долго осталось землю продать и все дело сделано, ралезимся мов мышинята по чужим норам и то кто сумеет.
показать весь комментарий
25.07.2021 05:12 Ответить
Леонид Данилыч начал строить краснопузый комсомолистско-коммуняцкий Олигархат Украины с 1994 года,все директора и главные инженеры Перестройки Горбачева приползли в бизнес быстро и навсегда,Мораль сей Басни такова,что изменить это все невозможно,поскольку не Работает Антимонопольный комитет,который тоже харчеваться любит по методу Шарикова и Швондера....,профессор Преображенский давно все рассказал устами Михаила Афанасьича Булгакова в 1924 году...
показать весь комментарий
25.07.2021 05:41 Ответить
изменить можно но вариантов мало и просто демократический реально не работает- вар.1 -
злая и дурная хунта и тупо отстрел; вар.2 - не злая но дурная хунта и все убежали; вар.3 - ум
ная и хитрая хунта-не-хунта вроде и диктатуры нет но диктат есть - всех нагнули а кого и поса
дили.......
показать весь комментарий
25.07.2021 06:13 Ответить
вас уже скоро так поправят шо вы те поправки будете кушать вместе с бумагой
показать весь комментарий
25.07.2021 06:08 Ответить
Этот законопроект и правки это все имитация борьбы с олигархией.
Без замены закона о выборах президента, по которому сделано все, чтобы в бюллетенях места скупали ставленники олигархии, никакой борьбы с олигархией не произойдет.
показать весь комментарий
25.07.2021 06:16 Ответить
и корупционерам руки отрубывать в операционной , что б нейрохирурги мгновенно их пришили назад ..и слово как бы сдержанно
показать весь комментарий
25.07.2021 06:47 Ответить
Там такой закон получится, что Венесуэла позавидует.
показать весь комментарий
25.07.2021 07:42 Ответить
барига - це зеленський? Тоді я за!
показать весь комментарий
25.07.2021 07:53 Ответить
А кацапи фуйла розстріляли ?
Воно вже другий маєток будує .
Тільки тваринка смицька мріє припасти до путлерового лаптя.
То що скажеш, перевертню, треба фуйла стріляти за пограбування ?
показать весь комментарий
25.07.2021 08:28 Ответить
Розстріляти Сігала? Непогана ідея, цього *************.
Але як це зробити - адже Стівен Стрибав у чорному списку і гляба сюди приїде!
показать весь комментарий
25.07.2021 09:01 Ответить
К законопроекту о деолигархизации подано 1230 поправок, - Разумков - Цензор.НЕТ 7325
показать весь комментарий
25.07.2021 07:45 Ответить
Тільки один Порох - хороший олігарх. )
показать весь комментарий
25.07.2021 07:51 Ответить
и что? большие деньги - не показатель олигарха. Трамп побогаче будет всех их вместе взятых. и чего? он олигарх? нет. так что постить картинки ты можешь до бесконечности, но умнее от этого не станешь. и кстати, не факт, что картинки актуальны. любой психиатр скажет, что не все, что на картинках - правда. и это правда.
показать весь комментарий
25.07.2021 08:26 Ответить
зеЛох так сильно борется с олигархами, что за последний год они разбогатели как никогда ранее. один фирташ, которому зелупенцы простили 20млрд долгов перед государством чего стоит.
показать весь комментарий
25.07.2021 07:45 Ответить
И вообще, начать бороться с олигархами довольно просто - нужно посадить в самолет гражданина израиля - каломойше и отправить его в руки американской фемиды. Пускай янки разбираются с ним: крал он или нет.
показать весь комментарий
25.07.2021 07:48 Ответить
Все как обещал зеледент. Законопроект есть? Все, борьба с олигархами закончена победой! Дале борьба с поправками, а вот этого зеледент не обещал.
показать весь комментарий
25.07.2021 07:53 Ответить
Старый аппаратно-бюрократический прием противодействия и саботажа - завалить поправками.
показать весь комментарий
25.07.2021 08:30 Ответить
И чтобы потом сказать, что закон получился плохим потому что наши поправки не приняли. То есть они плохие, а мы хорошие. Хотя если разобраться, то и поправки под стать закону.
показать весь комментарий
25.07.2021 10:32 Ответить
На закон про давление на малый бизнес эти шакалята поправки не предлагали,пролетел со свистом.
показать весь комментарий
25.07.2021 08:52 Ответить
До законопроєкту про деолігархізацію подано 1230 поправок, - Разумков - Цензор.НЕТ 2798
показать весь комментарий
25.07.2021 09:26 Ответить
Хто напрацьовує закони?Так це юристи,а хто вносить поправки так це ті хто і тямки не має в законотворенні.За них працюють наймані адвокати та юристи які напрацьовують поправки які дають змогу обійти прийняті закони,і поки ці поправи не будуть враховані ВР України ні за один закон не проголосує.
показать весь комментарий
25.07.2021 10:35 Ответить
Ну значить хрінові юристи, бо за тим законом Косюк з величезним палацом і яхтою - не олігарх. І Тарута - не олігарх!
показать весь комментарий
25.07.2021 12:21 Ответить
Навпаки,це означає що депутатів та олігархів обслуговують найкращі юристи які розробляють поправки,параграфи,пункти та підпункти до законів які ще лише будуть прийняті але вже їх можливо буде обійти.Тільки тоді депутати ВР України приймуть той чи інший ,,Закон,,
показать весь комментарий
25.07.2021 14:48 Ответить
І Гереги - теж не олігархи!
показать весь комментарий
25.07.2021 12:22 Ответить
До законопроєкту про деолігархізацію подано 1230 поправок, - Разумков - Цензор.НЕТ 3649
показать весь комментарий
25.07.2021 12:45 Ответить
 
 