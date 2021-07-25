К законопроекту о деолигархизации подано 1230 поправок, - Разумков
Народные депутаты подали 1230 поправок к инициированному президентом законопроекту о деолигархизации.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"1230 (поправок. - Ред.), если я не ошибаюсь (подано к законопроекту о деолигархизации. - Ред.). Я ещё не анализировал (о чем именно эти поправки. - Ред.), потому что нет таблицы, это пока только поправки, поданные народными депутатами, потом процедурно они формируются и только после этого можно будет с ними ознакомиться. Но я уверен, что они будут касаться многих вопросов... и по суммам, и по тому, кто может попасть и не попадет в этот перечень. На самом деле и у меня, и у коллег были идеи о расширении критериев, согласно которым человек может попасть в так называемый перечень лиц с большим влиянием. Но я лично не подавал соответствующие предложения, потому что это потом оппоненты будут использовать как механизм затягивания процесса или создания дополнительных преград", - сказал Разумков на телеканале "Украина 24" в субботу вечером.
Вместе с тем он уточнил, что поданные им поправки к этому законопроекту являются организационными: спикер предлагает расширить перечень чиновников, которые попадают под декларирование о контактах с олигархом или его представителем, и "делают закон более качественным в плане использования деолигархизации как механизма". Также одной из ключевых позиций, по мнению Разумкова, является необходимость опередить орган, который будет заниматься этими вопросами, в частности ведением реестра об олигархах, чтобы "бизнес потом не говорил, что здесь имеется некая ангажированность, и чтобы власть понимала, что большой бизнес не давит на представителей власти, потому что решения будут приниматься соответствующей структурой".
"Если мы говорим о подходах и о том, что нужно было бы изменить, то это орган, который включает в перечень олигархов. В предложенном законопроекте это СНБО. По моему мнению, как члена СНБО, в связи с этим имеется конфликт интересов, потому что решение о попадании в такой перечень "олигархов" должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес. Во-вторых, если мы говорим о СНБО, там не исключительный перечень лиц, которые могут входить в него, то есть он может увеличиваться-уменьшаться, что также будет влиять на принятие решений. Но есть и конфликт интересов, который мы точно не можем допустить в таком сенситивном деле. Поэтому, по моему мнению, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК, она формируется на конкурсных основаниях и является независимой, общественной и не будет требовать дополнительных средств", - объяснил председатель парламента.
Напомним, Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).
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Бо так втрачається концепція.
"Закон про деолигрхизацию Зеленского нужно хорошенько помять и можно использовать вместо туалетной бумаги".
а когда рассмотрят и примут от закона останется 0 - минус 1230 поправок - глухое дело.
СМАТРЄТЬ ВСЄМ АБЯЗАТЄЛЬНО І... ДУМАЙ-ТЄ!
Алей дививтись тєж усім обовязково!
Это святое , , это табу для папуасов Украины.Главный олигарх на должности это зеля Зачем главному поштарю зарплата больше чем презеденту США, но об этом лицедеи с ящика умалчивают. Влада у народа есть в ст,143 142 ,13,14 однако взять ее и пользоваться ума не хватает ( назначать и увольнять начальников и утверждать правила и законы в своих Громадах) Это предстит усвидомить.Для этого нужно просветление или просто просвита которая заставляет делать определеные действия. Вот чего боится наше государство , некого будет грабить своим распределением и своими воровскими законами.Но нам просвита не нужна мы сами хотм стать маленькими олигархами каждый на своем месте, в этом и есть
Наша нищета -в попраной марали, а знчит в здравом смысле выживания як спильноты.Мы не конкурентны в этом жестком мире дарвинизма.Если не возмемся за просвиту как способ борьбы за выживание или мораль что одно и тоже.А так мы просто занимаемся моральным канибализмом воруя друг у друга,желая видеть спильноту как обьект наживы. Такая спильнота обязана згинуть. Не долго осталось землю продать и все дело сделано, ралезимся мов мышинята по чужим норам и то кто сумеет.
злая и дурная хунта и тупо отстрел; вар.2 - не злая но дурная хунта и все убежали; вар.3 - ум
ная и хитрая хунта-не-хунта вроде и диктатуры нет но диктат есть - всех нагнули а кого и поса
дили.......
Без замены закона о выборах президента, по которому сделано все, чтобы в бюллетенях места скупали ставленники олигархии, никакой борьбы с олигархией не произойдет.
Воно вже другий маєток будує .
Тільки тваринка смицька мріє припасти до путлерового лаптя.
То що скажеш, перевертню, треба фуйла стріляти за пограбування ?
Але як це зробити - адже Стівен Стрибав у чорному списку і гляба сюди приїде!