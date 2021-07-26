УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8410 відвідувачів онлайн
Новини
2 494 5

Двох поліцейських судитимуть за катування на Житомирщині, - Офіс Генпрокурора

Двох поліцейських судитимуть за катування на Житомирщині, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, зокрема патрульного поліцейського у кримінальному провадженні за фактом катування двох чоловіків на Житомирщині (ч. 2 ст. 127 КК України).

Дії ще одного поліцейського, який став свідком катування, але надав слідчому неправдиві відомості про те, що не бачив неправомірних дій напарника, кваліфіковано за ч.1 ст. 384 КК України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресуслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства у січні цього року поблизу м. Малин, група осіб вимагала у двох юнаків визнати причетність до вчинення угону автомобіля одного з нападників.

Також читайте: Чоловіка, який тримав на ланцюгу 7-річну дитину, заарештовано в залі суду Кривого Рогу, - Нацполіція

"Вони спричиняли потерпілим удари руками та ногами в різні частини тіла, примушували їх стояти на колінах. До них приєднався патрульний поліцейський, який прибув на місце події, однак замість допомоги постраждалим, він вибіг з автомобіля, раптово дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з чоловіків. Вимагаючи отримання відомостей щодо угону автомобіля, поліцейський спустив гачок пістолету, після чого вдарив потерпілого рукояткою по голові", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Нацполіція (15499) катування (635) Офіс Генпрокурора (3438) Житомирська область (1313)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...заставляли их стоять на коленях... !? Мусара и так ничего не делают , а после таких новостей вообще забьют на службу ! Это дело- перебор ! За это просто надо было выговор вкатать !
показати весь коментар
26.07.2021 11:52 Відповісти
а сколько таких ситуаций с пытками и избиениями остались в стороне от цепких глаз СМИ и прочих правозащитников ! И ничего -работают как работали , а матом разговаривают , как разговаривали, и дымом в лицо в кабинетах в райотделах как дышали , так и дышут , а вы -банящие ублюдки в погонах этого не поймете
показати весь коментар
26.07.2021 11:56 Відповісти
а что там бодикам? не работала? как их вообще выпускают к людям без камер...
показати весь коментар
26.07.2021 12:44 Відповісти
Кинул Арсенборисыч своих царьков местного разлива, как котят. Пусть @бутся как хотят.
показати весь коментар
26.07.2021 14:24 Відповісти
 
 