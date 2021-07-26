Двох поліцейських судитимуть за катування на Житомирщині, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, зокрема патрульного поліцейського у кримінальному провадженні за фактом катування двох чоловіків на Житомирщині (ч. 2 ст. 127 КК України).

Дії ще одного поліцейського, який став свідком катування, але надав слідчому неправдиві відомості про те, що не бачив неправомірних дій напарника, кваліфіковано за ч.1 ст. 384 КК України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресуслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства у січні цього року поблизу м. Малин, група осіб вимагала у двох юнаків визнати причетність до вчинення угону автомобіля одного з нападників.

"Вони спричиняли потерпілим удари руками та ногами в різні частини тіла, примушували їх стояти на колінах. До них приєднався патрульний поліцейський, який прибув на місце події, однак замість допомоги постраждалим, він вибіг з автомобіля, раптово дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з чоловіків. Вимагаючи отримання відомостей щодо угону автомобіля, поліцейський спустив гачок пістолету, після чого вдарив потерпілого рукояткою по голові", - йдеться в повідомленні.