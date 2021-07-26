РУС
Двух полицейских будут судить за пытки на Житомирщине, - Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт относительно четырех лиц, в том числе патрульного полицейского в уголовном производстве по факту пыток двоих мужчин на Житомирщине (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Действия еще одного полицейского, который стал свидетелем пыток, но предоставил следователю ложные сведения о том, что не видел неправомерных действий партнера квалифицированы по ч.1 ст. 384 УК Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в январе этого года вблизи г.. Малин, группа лиц требовала у двух юношей признать причастность к совершению угона автомобиля одного из нападавших.

"Они нанесли пострадавшим удары руками и ногами в различные части тела, заставляли их стоять на коленях. К ним присоединился патрульный полицейский, прибывший на место происшествия, однако вместо помощи пострадавшим, он выбежал из автомобиля, внезапно достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из мужчин. Требуя получения сведений об угоне автомобиля, полицейский спустил крючок пистолета, после чего ударил потерпевшего рукояткой по голове", - сказано в сообщении.

...заставляли их стоять на коленях... !? Мусара и так ничего не делают , а после таких новостей вообще забьют на службу ! Это дело- перебор ! За это просто надо было выговор вкатать !
26.07.2021 11:52 Ответить
а сколько таких ситуаций с пытками и избиениями остались в стороне от цепких глаз СМИ и прочих правозащитников ! И ничего -работают как работали , а матом разговаривают , как разговаривали, и дымом в лицо в кабинетах в райотделах как дышали , так и дышут , а вы -банящие ублюдки в погонах этого не поймете
26.07.2021 11:56 Ответить
а что там бодикам? не работала? как их вообще выпускают к людям без камер...
26.07.2021 12:44 Ответить
Кинул Арсенборисыч своих царьков местного разлива, как котят. Пусть @бутся как хотят.
26.07.2021 14:24 Ответить
 
 