Двух полицейских будут судить за пытки на Житомирщине, - Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт относительно четырех лиц, в том числе патрульного полицейского в уголовном производстве по факту пыток двоих мужчин на Житомирщине (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Действия еще одного полицейского, который стал свидетелем пыток, но предоставил следователю ложные сведения о том, что не видел неправомерных действий партнера квалифицированы по ч.1 ст. 384 УК Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в январе этого года вблизи г.. Малин, группа лиц требовала у двух юношей признать причастность к совершению угона автомобиля одного из нападавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, державший на цепи 7-летнего ребенка, арестован в зале суда Кривого Рога, - Нацполиция

"Они нанесли пострадавшим удары руками и ногами в различные части тела, заставляли их стоять на коленях. К ним присоединился патрульный полицейский, прибывший на место происшествия, однако вместо помощи пострадавшим, он выбежал из автомобиля, внезапно достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из мужчин. Требуя получения сведений об угоне автомобиля, полицейский спустил крючок пистолета, после чего ударил потерпевшего рукояткой по голове", - сказано в сообщении.