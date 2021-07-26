Масажистці з Чернігова повідомлено про підозру у вбивстві з необережності, - прокуратура
Мешканці Чернігова повідомлено про підозру в убивстві з необережності під час масажу однієї з клієнток.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
Встановлено, що підозрювана за місцем свого мешкання, під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого спричинила останній тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі.
В ході досудового слідства проведено ряд судових експертиз, згідно з висновками яких вищевказані тілесні ушкодження, завдані підозрюваною, мають причинно-наслідковий зв’язок з настанням смерті потерпілої у неврологічному відділенні однієї з лікарень м. Чернігова.
З шиєю треба обережно працювати.
Хоть все они и уверяли, что это абсолютно безопасно.
На колінах була??
Кожен пропонує мануалку, ніби для цього не треба бути лікарем і достатньо сраних курсів...
Масаж корисний спортсменам і т.д.
А для звичайної людини він як козі баян.
Хочеться фізнагрузки- піди поплавай чи на велотренажер
Є позитивний результат від лікування - нерв відппустило.
Спочатку думав, що впораюсь сам - робив вправи. На тривалий час не вистачало. Біль приходив знов. А лікувальний масаж приніс тривалий результат.
Дуже ефективно лікується саме масажем, без "костоправства". Коли припече, то можно й самому собі робити, якщо дотягнутися і намацати "точку болі". Коли її намацаєш, то відчуваєш, як "мурашки йдуть" по проблемній нозі, руці. Немов трошки током штрикає, а потім поступово відпускає.
Де можна поплавати так, щоб потім не лікуватись? А велотренажер - так собі спорт - діє на дуже обмежену групу м'язів і жодним чином не пересікається з масажем. Велотренажер - це так само добавка до спортивних вправ - варіант кардіо і не більше того.
Цю вправку може тільки ортопед з досвідом робити.
Якщо вам пропонують "розбити солі" на позвонку - зразу тікайте.
мусора мрази
То, что ее успели довезти до больницы - ничего не меняет. Именно массажистка ее убила.
Я бы в принципе превентивном порядке сажал бы любого придурка, считающего себя мануальным терапевтом, который допускает подобные резкие сворачивания шеи пациентам в своей практике - нормальные мануальные терапевты к шее относятся очень осторожно.
"Нема такої болєзні, котра лікується скручуванням, відкручуванням чи відриванням голови."
А от із цим я цілком погоджуюсь. Але зазначу, що справжній мануальний терапевт ніколи не буде вам скручувати шею і робити різких рухів вашею шиєю - бо справжній мануальний терапевт має досконально знати анатомію людини і розуміти, на скільки шия вразлива.
По молодости работал массажистом (без мед образования) , но постоянно учился у практикующих. В итоге у меня не одна тысяча клиентов. (Когда вышел на поток по 10-12 массажей в день брал).
Также есть много знакомых массажистов, и мануальщиков и у каждого тоже за тысячу клиентов. И ни у кого НЕ БЫЛО даже травматичсекого случая.
Хотя где то слышал какую то бабушку вынесли у кого то, и в Москве мужика сильно травмировали.
(Сам для себя разобрался в мануалке , но делал только друзьям и знакомым). На мой взгляд методы лучше заменять , спец физкультурой, осанкой и т.д.
Теперь к чему я
2. просто вбейте в поиск --- умер от обезбаливающего укола стоматолога. Удивитесь от большого количества таких случаев.
ЛИЧНО только я знаю две такие смерти...
А сколько тех , Кому Доктора что то не то кому то прописали и тихо дома умер......
Так что если у кого страх массажа --- то к стоматолога вообще лучше за 1 км обходить...
3. И напоследок это новость конечно для уровня цензор нет....
Когда сейчас вышел на свободу Кирил Островский , которого даже не осудили. А просто отпустили домой. По причине что Судья которая получает 1 млн грн в год наших денег... Ушла неожиданно в отпуск !!!!
И человек на хаммере сбивший на зебре девочку. Спокойно вышел, его покрывает выходит целая банда...
И всем пофигу.
Вот масссажистка тупанула(и ответит за это)
Это новость дня конечно