Масажистці з Чернігова повідомлено про підозру у вбивстві з необережності, - прокуратура

Мешканці Чернігова повідомлено про підозру в убивстві з необережності під час масажу однієї з клієнток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Встановлено, що підозрювана за місцем свого мешкання, під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого спричинила останній тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі.

В ході досудового слідства проведено ряд судових експертиз, згідно з висновками яких вищевказані тілесні ушкодження, завдані підозрюваною, мають причинно-наслідковий зв’язок з настанням смерті потерпілої у неврологічному відділенні однієї з лікарень м. Чернігова.

