Масажистці з Чернігова повідомлено про підозру у вбивстві з необережності, - прокуратура

Мешканці Чернігова повідомлено про підозру в убивстві з необережності під час масажу однієї з клієнток.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Встановлено, що підозрювана за місцем свого мешкання, під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого спричинила останній тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі.

В ході досудового слідства проведено ряд судових експертиз, згідно з висновками яких вищевказані тілесні ушкодження, завдані підозрюваною, мають причинно-наслідковий зв’язок з настанням смерті потерпілої у неврологічному відділенні однієї з лікарень м. Чернігова.

+21
А вот массажировала бы пенисы, человек был бы жив
26.07.2021 15:04
26.07.2021 15:06
+13
Недаром я всегда запрещал массажистам делать мне эту манипуляцию)
Хоть все они и уверяли, что это абсолютно безопасно.
26.07.2021 15:06
26.07.2021 15:06
+11
Мощная массажистка. У неё диплом-то есть или что-то типа гадалки на картах Таро? А ведь это не ртом пенисы массажировать.
26.07.2021 15:01
26.07.2021 15:01
Мощная массажистка. У неё диплом-то есть или что-то типа гадалки на картах Таро? А ведь это не ртом пенисы массажировать.
26.07.2021 15:01
26.07.2021 15:01
А вот массажировала бы пенисы, человек был бы жив
26.07.2021 15:05
26.07.2021 15:05
не факт ))) когда газовым гаечным ключем мощьно скрутят головку у болта - можно кони двинуть от болевого шока )))
26.07.2021 15:08
26.07.2021 15:08
Збочєнцьі!
26.07.2021 15:09
26.07.2021 15:09
26.07.2021 15:11
26.07.2021 15:11
У людини не було пеніса, бо вона іншої підлоги.
26.07.2021 15:09
26.07.2021 15:09
26.07.2021 15:12
26.07.2021 15:12
Человек был женщина, причем тут пенис?
26.07.2021 15:37
26.07.2021 15:37
У кого чего болит...
26.07.2021 19:53
26.07.2021 19:53
А вы, до того как почитать мой пост, сначала прочтите пост https://censor.net/ru/user/467322 , а потом еще раз прочтите мой, может тогда и поймете, "при чем тут пенис" А то знаете как то объяснять шутку не хочется. Ну а если не поймете, то сочувствую
26.07.2021 23:32
26.07.2021 23:32
Перелом статевого члена (підшкірний розрив печеристих тіл) найчастіше виникає при грубому статевому акті, коли статевий член, вислизуючи з піхви, пошкоджується внаслідок швидкого й інтенсивного перегину ерегованого статевого члена при упорі в лобкові кістки жінки або в промежину
26.07.2021 16:43
26.07.2021 16:43
Главное, что выжил-бы
26.07.2021 23:33
26.07.2021 23:33
Прикра ситуація.
З шиєю треба обережно працювати.
26.07.2021 15:02
26.07.2021 15:02
Хотів на час відпустки записатись на 10 сеансів масажу. Тепер от сиджу і думаю.
26.07.2021 15:07
26.07.2021 15:07
нужно просто ходить к тем кто официально работает. они намного акуратней, что бы не засудили. я как то был у мужика одного, в частном кабинете, так вот он сказал что - во первых принеси снимок мрт шейного отдела, во вторых, проконсультируйся относительно невролгии под лопаткой с левой стороны у невролога, сходи к кардиологу убедись что это не сердце, и только потом приходи на сеансы.
26.07.2021 15:10
26.07.2021 15:10
короче мужик вас просто отшил
26.07.2021 15:28
26.07.2021 15:28
Нет. Я ходил к нему два месяца каждую неделю. У меня реально большие проблемы с шейным отделом позвоночника, частичная деградация дисков. Он не просто так на мрт отправил.
26.07.2021 16:31
26.07.2021 16:31
Он просто сразу после первого осмотра сообразил что башку крутить нельзя просто так от балды. Это уже показывает что он соображает что делает.
26.07.2021 16:34
26.07.2021 16:34
Це був не масаж, а мануалка, яку може робити тільки невролог.
26.07.2021 15:18
26.07.2021 15:18
Схоже на те. Але ж клієнт не знав. Або сам попросив. Масажист часто не має медичної освіти.
26.07.2021 15:22
26.07.2021 15:22
Вони самі пропонують, був у 3-х масажистів і кожен хотів шию крутити.
26.07.2021 15:32
26.07.2021 15:32
Недаром я всегда запрещал массажистам делать мне эту манипуляцию)
Хоть все они и уверяли, что это абсолютно безопасно.
26.07.2021 15:06
26.07.2021 15:06
Вишь ты как. Оказался прав.
26.07.2021 15:09
26.07.2021 15:09
Угу. Особенно, если боевики посмотреть. Вот там "мануалка"!
26.07.2021 15:48
26.07.2021 15:48
Якесь збочення...
На колінах була??
26.07.2021 15:08
26.07.2021 15:08
Нахер массаж! К чёрту!
26.07.2021 15:09
26.07.2021 15:09
В народі це називають «скрутити в'язи».(((
26.07.2021 15:10
26.07.2021 15:10
А як би йухом бзихайоспердло ??
26.07.2021 15:14
26.07.2021 15:14
Кожен масажист мнить себе мануальним терапетом.
Кожен пропонує мануалку, ніби для цього не треба бути лікарем і достатньо сраних курсів...
26.07.2021 15:17
26.07.2021 15:17
Я взагалі не розумію моди на масаж.
Масаж корисний спортсменам і т.д.
А для звичайної людини він як козі баян.

Хочеться фізнагрузки- піди поплавай чи на велотренажер
26.07.2021 15:26
26.07.2021 15:26
Є такий недуг - невролгія. Коли нерв защімлений ребрами. Мені лікар виписав масаж - 2 курса по 6 сеансів. Я виконав ці курси в медичному закладі у фахівця-масажиста (фізіотерапевта).
Є позитивний результат від лікування - нерв відппустило.
Спочатку думав, що впораюсь сам - робив вправи. На тривалий час не вистачало. Біль приходив знов. А лікувальний масаж приніс тривалий результат.
26.07.2021 15:38
26.07.2021 15:38
Перший дзвоник грижі діску.
26.07.2021 15:44
26.07.2021 15:44
Теперь Вам - на инверсионный стол. О болях в позвоночнике нескоро вспомните.
26.07.2021 15:50
26.07.2021 15:50
Якби не лікував - теж би відпустило
26.07.2021 17:00
26.07.2021 17:00
У людей, що не мають травм, також є проблеми зі спиною. Звичайні протяги. Застудить нерви спини, тазу, а потім "болить серце", "набрякає нога", "кульгає", "не можу розігнутися", "німіють пальці"...
Дуже ефективно лікується саме масажем, без "костоправства". Коли припече, то можно й самому собі робити, якщо дотягнутися і намацати "точку болі". Коли її намацаєш, то відчуваєш, як "мурашки йдуть" по проблемній нозі, руці. Немов трошки током штрикає, а потім поступово відпускає.
26.07.2021 22:08
26.07.2021 22:08
"Хочеться фізнагрузки- піди поплавай чи на велотренажер"

Де можна поплавати так, щоб потім не лікуватись? А велотренажер - так собі спорт - діє на дуже обмежену групу м'язів і жодним чином не пересікається з масажем. Велотренажер - це так само добавка до спортивних вправ - варіант кардіо і не більше того.
29.09.2021 11:54
29.09.2021 11:54
Нелегальна праця - ось вам і відповідь.
Цю вправку може тільки ортопед з досвідом робити.
26.07.2021 15:30
26.07.2021 15:30
Когда я ходила на курсы массажа, учитель говорил категорически этого не делать с шеей, вот, даже если просят.
26.07.2021 15:41
26.07.2021 15:41
С3-С4, а можливо і С1-атлант.
Якщо вам пропонують "розбити солі" на позвонку - зразу тікайте.
26.07.2021 15:41
26.07.2021 15:41
Я люблю массаж, особенно когда его делают молодые девушки. Но один раз попал к накачанной девахе и та просто делала больно, не массаж а тренировка болевых приёмов.
26.07.2021 15:42
26.07.2021 15:42
садо-масаж. Є такі, що їм подобається.
26.07.2021 15:46
26.07.2021 15:46
Костоправство нужно вообще запретить. Это не медицина - а средневековое знахарство. Так ставят на место не только диски, но и суставы при вывихах В медицине суставы вправляются под наркозом, а для вправления дисков используется вытяжение. Т.е. все делается бережно, постепенно, плавно, а не одномоментно ударом или рывком.
26.07.2021 15:55
26.07.2021 15:55
есть такая медицинская специальность - вертебролог. это врач с образованием. который так или иначе решает проблемы с позвоночником и скелетом, в том числе и лечебным массажем если это необходимо. официально. слово вертебролог мало кто знает, поэтому их часто ошибочно называют остеопатами или мануальными терапевтами. это тоже самое что называть офтальмолога "окулистом" или "глазником" - в корне неправильно. так вот есть массажисты, а есть врачи вертебрологи
26.07.2021 16:58
26.07.2021 16:58
Так лечил и знаменитый Касьян. Но действовал он не как врач, а как знахарь-костоправ. Плавно вел пальцы вдоль позвоночника, потом бах кулаком по пальцам - готово, вправил. На какое то время помогало. А может кому-то и перебивал нерв, кто знает. Об этом умалчивается
26.07.2021 15:57
26.07.2021 15:57
о, мусора вспенились, есть повод поживиться, готовят карманы ...
26.07.2021 16:11
26.07.2021 16:11
Ты идеод?! Хочешь мож и себе такой мосаж?
26.07.2021 18:06
26.07.2021 18:06
Действительно - ну убила тетка человека своим непрофессионализмом и самоуверенностью - подумаешь, что тут пениться...
29.09.2021 11:55
29.09.2021 11:55
она же в больнице умерла ? какое убийство ?
мусора мрази
26.07.2021 16:14
26.07.2021 16:14
Вона травмувала спинний мозок. Якщо крововилив незначні й в судинноруховий чи дихальний центр - швидка смерть
26.07.2021 17:04
26.07.2021 17:04
Она умерла от действий горе-массажистки.
То, что ее успели довезти до больницы - ничего не меняет. Именно массажистка ее убила.
Я бы в принципе превентивном порядке сажал бы любого придурка, считающего себя мануальным терапевтом, который допускает подобные резкие сворачивания шеи пациентам в своей практике - нормальные мануальные терапевты к шее относятся очень осторожно.
29.09.2021 11:58
29.09.2021 11:58
по сути всё обвинение будет построено на показаниях массажистки ...
26.07.2021 16:16
26.07.2021 16:16
Чому? Патанатом покаже розрив чи травмування спинного мозку
26.07.2021 17:05
26.07.2021 17:05
...і судомедекспертів
26.07.2021 17:06
26.07.2021 17:06
Дід Микола Касьян в гробу перевернеться почувши про таких горе "цілителів"
26.07.2021 19:22
26.07.2021 19:22
Ага. Тільки він був тупим совком і хамлом. Пригадую, як це гімно сказало про студентів "Революції на граніті" 1990 року, коли вони оголосили голодування, - тіпа, нехай дохнуть від голоду, - нормальним людям залишиться більше їжі. А то, відітє лі, - бєндєравци абнаглєлі... (с)
26.07.2021 20:03
26.07.2021 20:03
Дуже матюкався і дуже цим гордився
26.07.2021 23:43
26.07.2021 23:43
Нема такої болєзні, котра лікується скручуванням, відкручуванням чи відриванням голови. Масажистку краще б посадити на якийсь строк, бо інакше така проста істина не усвідомиться. Нема ніяких подвывихов в шиї, не буває. Сиділа на роботі, стояла біля плити, їздила в маршрутці, спала на дівані і случився подвывих. Мануальну терапію треба заборонити. І вертебрологів заодно. Одна з ідіотських теорій в медицині
26.07.2021 23:42
26.07.2021 23:42
Мануальну терапію не потрібно забороняти - вона реально допомагає, коли єю займається професіонал.

"Нема такої болєзні, котра лікується скручуванням, відкручуванням чи відриванням голови."
А от із цим я цілком погоджуюсь. Але зазначу, що справжній мануальний терапевт ніколи не буде вам скручувати шею і робити різких рухів вашею шиєю - бо справжній мануальний терапевт має досконально знати анатомію людини і розуміти, на скільки шия вразлива.
29.09.2021 12:02
29.09.2021 12:02
Жалко что вышло так с женщиной. Но 1.
По молодости работал массажистом (без мед образования) , но постоянно учился у практикующих. В итоге у меня не одна тысяча клиентов. (Когда вышел на поток по 10-12 массажей в день брал).
Также есть много знакомых массажистов, и мануальщиков и у каждого тоже за тысячу клиентов. И ни у кого НЕ БЫЛО даже травматичсекого случая.
Хотя где то слышал какую то бабушку вынесли у кого то, и в Москве мужика сильно травмировали.
(Сам для себя разобрался в мануалке , но делал только друзьям и знакомым). На мой взгляд методы лучше заменять , спец физкультурой, осанкой и т.д.
Теперь к чему я
2. просто вбейте в поиск --- умер от обезбаливающего укола стоматолога. Удивитесь от большого количества таких случаев.
ЛИЧНО только я знаю две такие смерти...
А сколько тех , Кому Доктора что то не то кому то прописали и тихо дома умер......
Так что если у кого страх массажа --- то к стоматолога вообще лучше за 1 км обходить...
3. И напоследок это новость конечно для уровня цензор нет....
Когда сейчас вышел на свободу Кирил Островский , которого даже не осудили. А просто отпустили домой. По причине что Судья которая получает 1 млн грн в год наших денег... Ушла неожиданно в отпуск !!!!
И человек на хаммере сбивший на зебре девочку. Спокойно вышел, его покрывает выходит целая банда...
И всем пофигу.
Вот масссажистка тупанула(и ответит за это)
Это новость дня конечно
08.10.2021 00:57
08.10.2021 00:57
 
 