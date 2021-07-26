Чотирьох поліцейських судитимуть за викрадення людини та автомобіля, - прокуратура

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи у складі п'яти осіб, з яких четверо - працівники Солом'янського управління поліції ГУ Нацполіції в м.Києві.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Київської міської прокуратури, члени злочинної групи звинувачуються в незаконному позбавленні волі людини, яке супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, а один з них - в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із цивільною особою.

"Згідно з матеріалами слідства, четверо правоохоронців організували план, спрямований на незаконне позбавлення волі 50-річного мешканця Львова з метою отримання від нього грошових коштів. Так, отримавши інформацію про те, що потерпілий періодично виступає посередником у продажу автомобілів, під виглядом покупців поліцейські домовилися з ним про зустріч та огляд транспортного засобу – автомобіля марки Toyota Land Cruiser Prado 150 вартістю понад 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12-річний хлопчик в Івано-Франківську спробував урятувати чоловіка від викрадення

Повідомляється, що перебуваючи в одному з райцентрів на території Київської області, співробітники поліції, не маючи жодних законних підстав, вдягнули на чоловіка кайданки та, протиправно утримуючи у своєму автомобілі, почали вимагати від нього $10 тис. за непритягнення до відповідальності за сфабрикованим обвинуваченням у нібито спробі продажу викраденого автомобіля.

"Отримавши від потерпілого частину коштів у сумі EUR2 тис. правоохоронці відпустили його", - зазначають у прокуратурі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Insta-блогерка Якименко з Харкова інсценувала своє викрадення, намагаючись отримати понад 4 млн грн викупу від "спонсора" з Росії. ФОТО

Там наголошують, що згодом один із вказаних працівників поліції залучив знайомого, який за допомогою евакуатора мав перевезти автомобіль, що продавав львів’янин, до обумовленого місця для подальшого продажу без згоди власника. Однак вказані дії було вчасно викрито під час спроби транспортування автомобіля до сховку.

"У подальшому за результатом проведених слідчих дій вдалося викрити усіх учасників злочинної схеми", - повідомляють правоохоронці.