Четырех полицейских будут судить за похищение человека и угон автомобиля, - прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы в составе пяти человек, из которых четверо - работники Соломенского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, члены преступной группы обвиняются в незаконном лишении свободы человека, которое сопровождалось причинением физических страданий, а один из них - в незаконном завладении транспортным средством, совершенном по предварительному сговору группой лиц с гражданским лицом.

"Согласно материалам следствия, четверо правоохранителей организовали план, направленный на незаконное лишение свободы 50-летнего жителя Львова с целью получения от него денежных средств. Так, получив информацию о том, что потерпевший периодически выступает посредником в продаже автомобилей, под видом покупателей полицейские договорились с ним о встрече и осмотре транспортного средства - автомобиля марки "Toyota Land Cruiser Prado 150" стоимостью более 1 млн грн", - сказано в сообщении.

Сообщается, что находясь в одном из райцентров на территории Киевской области, сотрудники полиции, не имея никаких законных оснований, надели на мужчину наручники и, противоправно удерживая в своем автомобиле, потребовали от него $10 тыс. за непривлечение к ответственности по сфабрикованному обвинению в якобы попытке продажи похищенного автомобиля.

"Получив от потерпевшего часть средств в сумме EUR2 тыс. правоохранители отпустили его", - отмечают в прокуратуре.

Там подчеркивают, что впоследствии один из указанных сотрудников полиции привлек знакомого, который с помощью эвакуатора должен был перевезти автомобиль, который продавал львовянин, к условленному месту для продажи без согласия владельца. Однако, указанные действия были вовремя разоблачены при попытке транспортировки автомобиля в хранилище.

"В дальнейшем по результатам проведенных следственных действий удалось разоблачить всех участников преступной схемы", - сообщают правоохранители.