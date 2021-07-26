Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію

Держпідприємство "Антонов" створило дочірнє підприємство "Антонов-Канада", щоб випускати літаки Ан-74ТК-200 для міжнародних ринків.

Про це повідомляє "Укроборонпром", інформує Цензор.НЕТ.

Літаки планують збирати на потужностях в Україні та Канаді. Зокрема, ці Ан-74 хочуть продавати в Північну Америку.

Зараз відбувається проєктування низки модифікацій літака. Їх хочуть привести у відповідність до вимог сертифікації Канадського авіаційного управління.

"Компанія Антонов-Канада була створена для просування на міжнародний ринок літаків, розроблених і виготовлених на ДП "Антонов". Першочерговим завданням компаній є організація співпраці та налагодження роботи конструкторського бюро з досліджень і розробок, попередніх опрацювань і випробувань", - заявили в Укроборонпромі.

У цих Ан-74 планують "максимально використовуватися новітні перспективні авіаційні технології". Серед них - скляна кабіна (панель кабіни пілотів з електронними дисплеями замість механічних покажчиків) .Також планують розробити низку модифікацій Ан-74 для цивільного і спеціального призначення.