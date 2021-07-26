УКР
Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію

Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію

Держпідприємство "Антонов" створило дочірнє підприємство "Антонов-Канада", щоб випускати літаки Ан-74ТК-200 для міжнародних ринків.

Про це повідомляє "Укроборонпром", інформує Цензор.НЕТ.

Літаки планують збирати на потужностях в Україні та Канаді. Зокрема, ці Ан-74 хочуть продавати в Північну Америку.

Зараз відбувається проєктування низки модифікацій літака. Їх хочуть привести у відповідність до вимог сертифікації Канадського авіаційного управління.

"Компанія Антонов-Канада була створена для просування на міжнародний ринок літаків, розроблених і виготовлених на ДП "Антонов". Першочерговим завданням компаній є організація співпраці та налагодження роботи конструкторського бюро з досліджень і розробок, попередніх опрацювань і випробувань", - заявили в Укроборонпромі.

У цих Ан-74 планують "максимально використовуватися новітні перспективні авіаційні технології". Серед них - скляна кабіна (панель кабіни пілотів з електронними дисплеями замість механічних покажчиків) .Також планують розробити низку модифікацій Ан-74 для цивільного і спеціального призначення.

Канада (2267) літак (3026) ДП "Антонов" (242)
+23
Владні блазні так і не відновили виробництво літаків в Україні.
показати весь коментар
26.07.2021 21:52 Відповісти
+17
В Україні збирати літаки проблематично?
показати весь коментар
26.07.2021 21:48 Відповісти
+16
Хуже не будєт сказали лохи і обрали кловуна на ровері.
показати весь коментар
26.07.2021 21:55 Відповісти
Худобі вкладують між роги, що злидні це не так страшно )) хужє нє будєт ))

Худоба не розуміє, що по тому самому місцю, між роги, і буде свого часу нанесений останній удар кувалдою... Не для м'яса, а тому що непотрібна стане
показати весь коментар
26.07.2021 21:59 Відповісти
Виведення виробництва з України це злочин!
показати весь коментар
26.07.2021 22:13 Відповісти
До речі - це робиться і стараннями тебе теж!
показати весь коментар
26.07.2021 22:24 Відповісти
Гладковский воодушевлённо рапортовал в 2016-м году : "Но главное - Антонов за год полностью отказался от поставок комплектующих из России. Сегодня Украина может самостоятельно производить самолеты без участия России, хотя еще недавно доля российских компонентов превышала 50%". С тех пор и по сей день "Антонов" не выпустил ни одного самолёта.
показати весь коментар
27.07.2021 00:34 Відповісти
бо там влада Квебеку дає 100 млн. долярів на будівництво заводу - а в нас ніхто нічого не дає
показати весь коментар
26.07.2021 21:53 Відповісти
Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 7878
показати весь коментар
26.07.2021 22:09 Відповісти
А как же Харьковский Авиазавод -
так и будет ходить народ в злыднях -сдавая рабочие корпуса за бесценок в аренду.
А ведь выпускал серьезные борта -
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fd%2Fdf%2FRussian_Air_Force_Tupolev_Tu-134UBL_%2528RF-65733%2529_on_final_approach_at_Abakan_Airport.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583-134%25D0%25A3%25D0%2591%25D0%259B&tbnid=m-rdG6wdezyQ0M&vet=12ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb..i&docid=82jFtvh75GQrwM&w=1500&h=998&q=%D0%A2%D1%83%20134%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%A3%2022&ved=2ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fd%2Fdf%2FRussian_Air_Force_Tupolev_Tu-134UBL_%2528RF-65733%2529_on_final_approach_at_Abakan_Airport.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583-134%25D0%25A3%25D0%2591%25D0%259B&tbnid=m-rdG6wdezyQ0M&vet=12ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb..i&docid=82jFtvh75GQrwM&w=1500&h=998&q=%D0%A2%D1%83%20134%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%A3%2022&ved=2ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583-134%25D0%25A3%25D0%2591%25D0%259B&psig=AOvVaw0TlT0RwFXitxH_Lt7oHNh2&ust=1627414474133000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8Qr4kDegQIARBc Ту-134УБЛ производства ХАИ.Тренировочник ТУ 22...Фарисеи. А квалифицированные рабочие в к-ве 240 челов во главе с гл. инженером теперь собирают мировой товар в Азербайджане .
Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 2809
показати весь коментар
26.07.2021 22:39 Відповісти
...производства ХАИ... ©
Хіба ХАІ (Харківський авіаційний інститут - вищий навчальний заклад) може виробляти літаки?
показати весь коментар
27.07.2021 07:15 Відповісти
.Уважаемый Фрол -
просто описка . А ключевое с л о в о - " хочет" , а финансирования - н е т .
ХАЗ -МВД хочет купить новые самолеты у ГП "Антонов" и Харьковского авиазавода

11.06.2021, 17:00

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/mvs-hochet-kupit-shest-samoletov-u-gp-antonov-i-harkovskogo-aviazavoda https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/mvs-hochet-kupit-shest-samoletov-u-gp-antonov-i-harkovskogo-aviazavoda

Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 2058
показати весь коментар
27.07.2021 18:04 Відповісти
Дякую, Мила.
показати весь коментар
27.07.2021 21:41 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 22:04 Відповісти
"Антонову" надоїло годувать "доярів" київських Тепер перевезуть спеціалістів у Канаду, а "сосунам" київським покажуть дулю з маком!
показати весь коментар
26.07.2021 21:50 Відповісти
Только если там откроют завод они перетянут туда всех!!!!!!!!!!!! Они не лучше китайцев!!!!!!!!! А здесь возникнет ЖК Антонов, для дебилов
показати весь коментар
26.07.2021 22:20 Відповісти
Темболее агенты кремля во власти,палки в колеса обееми руки пихают.
показати весь коментар
26.07.2021 22:35 Відповісти
Канада це Небесна Україна!
показати весь коментар
26.07.2021 21:50 Відповісти
радше запасна...
показати весь коментар
26.07.2021 22:16 Відповісти
Вдале розташування двигунів. У інших літаків вони під крилом і засмоктують різне сміття з летовища.
показати весь коментар
26.07.2021 21:52 Відповісти
таке розташування вдале тільки для коротких грунтових аеродромів - а для комерційних аеропортів тільки лишня незручність в обслуговуванні
показати весь коментар
26.07.2021 21:57 Відповісти
Завжди знайдеться якийсь проффесор який скаже навпаки.
показати весь коментар
26.07.2021 22:08 Відповісти
так двигун обдуває крило зверху і підйомна сила збільшується...когось іменем ефект називається...
у ан32/132 шось таке саме...ту завжди є спєци: побачать - поправлять
показати весь коментар
26.07.2021 22:05 Відповісти
вы ошибаетесь.
показати весь коментар
26.07.2021 22:07 Відповісти
Нет. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 эффект Коанда : О. К. Антонов образно описывал сотрудникам, как «могучий поток газов, с большой скоростью вытекающий из сопла реактивного двигателя, пройдёт над крылом, создавая дополнительную подъёмную силу».
показати весь коментар
26.07.2021 22:12 Відповісти
пройдёт над крылом, создавая дополнительную подъёмную силу - ключові слова...

додатковий потік різних газів, головне - "над крилом"...у гвинтового літака - просто потік стисненого повітря
показати весь коментар
26.07.2021 22:21 Відповісти
?
показати весь коментар
26.07.2021 22:26 Відповісти
це так віддячив за ім,я ефекту
показати весь коментар
26.07.2021 22:30 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2021 22:36 Відповісти
Интересно, шо сейчас происходит с А-22 Foxbat?

https://en.wikipedia.org/wiki/Aeroprakt_A-22_Foxbat Aeroprakt A-22 Foxbat
показати весь коментар
26.07.2021 21:53 Відповісти
замість нього вже давно випускається А-32 https://uk.wikipedia.org/wiki/Aeroprakt_A-32 Aeroprakt_A-32
показати весь коментар
26.07.2021 22:03 Відповісти
Супер.
показати весь коментар
26.07.2021 22:06 Відповісти
Боже!.. бережи королеву!
показати весь коментар
26.07.2021 21:58 Відповісти
Порошенко привлекал инвестиции в Украину, зеленский делаёт все, что б не было инвестиций, что б даже тот бизнес, который уже есть в Украине бежал отсюда... что б бежали специалисты и вообще все люди... зеленский выполняет план путина по освобождению Украины от украинцев...
показати весь коментар
26.07.2021 21:58 Відповісти
Саме так!!!Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку Україні!!! Сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
показати весь коментар
26.07.2021 22:07 Відповісти
Скорее это план жыдов по освобождению украины от украинцев!
показати весь коментар
26.07.2021 22:11 Відповісти
Не верю. И вы не верьте. Канадскому "Bombardier" не нужны конкуренты от слова совсем.
показати весь коментар
26.07.2021 22:00 Відповісти
Зато "топ-менеджерам" ГОСпредприятия "Антонов" идея нагреть лапы на СП в Канаде конечно по душе. Как делать самолёты он давно забыли, но как пилить помнят.
показати весь коментар
26.07.2021 22:05 Відповісти
В узкой нише транспортных самолетов с коротким взлетом-посадкой с грунтовых аэродромов, разработанных для условий крайнего Севера, они Антонову не конкуренты. А с учетом намечающейся холодной войнушке с кацапами в Арктике, спрос будет.
показати весь коментар
26.07.2021 22:05 Відповісти
Это понятно. Такие проекты существуют для одного - перетащить к себе нужных инженеров.
показати весь коментар
26.07.2021 22:07 Відповісти
Для этого подписываются соответствующие договора. Разработка и сертификация в Киеве, изготовление планера в Киеве, монтаж двигателей и авионики совместно. Проектная документация не передается.
показати весь коментар
26.07.2021 22:09 Відповісти
Неужели эти совместные проекты с арабами, бразильцами, перуанцами вас ничему не научили? Надежда может быть только на себя. Просто делайте самолёты - санкций нет против "Антонова" - любая комплектуха доступна.
показати весь коментар
26.07.2021 22:14 Відповісти
Изготавливать самим без кооперации невозможно. Что бы попасть на рынок Канады и США, нужно пройти сертификацию и построить сеть сервиса. У Антонова нет на это средств. Не зря на почве сбыта объединяются Боинг и Эмбраер, французские и итальянские компании, французские и британские, испанская Саsa, https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_Military Airbus и индонезийцы.
показати весь коментар
26.07.2021 22:31 Відповісти
Вас разведут и уничтожат. Эйрбас с Боингом бьются на смерть, также как Эмбраер и Бомбардье. Производство авиатехники не тот рынок, где Антонову окажут дружескую помощь.
показати весь коментар
26.07.2021 22:35 Відповісти
ось свіже відео про АН-70
https://www.youtube.com/watch?v=S9US6jKyOSc&ab_channel=MYUANEWS
показати весь коментар
26.07.2021 22:26 Відповісти
да.
показати весь коментар
26.07.2021 22:08 Відповісти
Нет. Разные ниши.
показати весь коментар
26.07.2021 22:13 Відповісти
Давно пора авионику нормальную ставить на такого класса самолёты. А то самолёт стоит 15 миллионов долларов, если добавить туда оборудования Garmin на 200 000$ то такие самолёты будут как пирожки расхватывать. Только не понятно по какой причине не получается её в Украине ставить.
показати весь коментар
26.07.2021 22:01 Відповісти
самолет, даже самый хороший , это 1/4 дела. нет у антонова шансов
показати весь коментар
26.07.2021 22:11 Відповісти
есть.
показати весь коментар
26.07.2021 22:14 Відповісти
..а как Вы думаете...что ставят сейчас даже на устаревшие самолёты типа Ил-76 .. пятидесятилетние Ан-12 ..Ан-124..? Или Вы думаете что на Ан-12 и Ан-124 ..которые допущены к полётам в Европе США и Австралии не стоит вездесущий Garmin!?)))) Да его там поставили уже с десяток лет назад... Это обязательное условие для эксплуатации ЛЮБОГО!!! самолёта в Европейском и американском ВП. Да и самолёты стоят ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже 15 млн. Если рассейский Говно Джет -100 с себестоимостью производства в 38 млн. долларов пытаются продать за 15 млн. и его никто и близко видеть не хочет..то это не значит..что 15 млн. это цена самолёта. И никто ничего расхватывать не будет...
показати весь коментар
27.07.2021 02:07 Відповісти
Султан Эрдоган строит Корвет и несколько быстроходных катеров для погранцов Украины...для Украины...Мавзолейное быдло...,поплачьте ваша подлодка КУРСК давно не в тренде...бараны пля...Байрактары Эрдогана вам в Дупу...
показати весь коментар
26.07.2021 22:02 Відповісти
Страну просто уничтожает свое гробят превращают в пустыню
показати весь коментар
26.07.2021 22:04 Відповісти
Так забажав мудрий наріт.
показати весь коментар
26.07.2021 22:13 Відповісти
а робочих літаками на роботу в Квебек з Києва
показати весь коментар
26.07.2021 22:06 Відповісти
КБ Антонов заключил контракты с NASA и компанией Илана Маска...,еще 3 года назад,работа по доставке на Мыс Канаверал ракет Илана Маска идет полным ходом...,космодромы Байконур,Восточный и Капустин ЯЧр и вам в дупло...Мавзолейные...болваны...
показати весь коментар
26.07.2021 22:07 Відповісти
я так понял:
наши сборщики самолётов- уже усе в Польще
и собирають- трускавку!
показати весь коментар
26.07.2021 22:08 Відповісти
увы да. остались пенсионеры. авиастроению жить не долго. Завод это не стены и станки, завод это люди. Коммунисты в 30 это понимали, и тратили на образование 12% бюджета.
показати весь коментар
26.07.2021 22:18 Відповісти
Те кто не живет в Украине паляться на Цензоре с 1 раза...,не знать контракты военных США Турции Литвы и Польши с Украиной за последние 5 лет..это даже не позор...,вы Крысы из РАБссии хоть и под украинским прапором на цензоре...
показати весь коментар
26.07.2021 22:12 Відповісти
В Україні не вигідно виготовляти літаки, автомобілі, кораблі і все інше тому що при владі 30 років одні злодії, хабарники і інша сволота яка заважає жити простому народу.
А нарід мудрий не втомлюється цих паскуд вибирати.
показати весь коментар
26.07.2021 22:18 Відповісти
выход?
показати весь коментар
26.07.2021 22:19 Відповісти
КБ Антонов а по факту АН-124 доставил уникальный большегрузный товар на Филиппины...,видео посадки самолета есть даже в Ютьюбе...
показати весь коментар
26.07.2021 22:19 Відповісти
тут ціла низка таких відео, знятих у процесі роботи екіпажів АН-124, АН-225

https://www.youtube.com/watch?v=3Kk-DGhXcx8&t=2s&ab_channel=DmytroAntonov
показати весь коментар
26.07.2021 22:23 Відповісти
КБ Антонов кость в горле Мавзолейных Мудаков Путлера...потому и понос ваш СкреПОНОСный понятен...Бараны плин...
показати весь коментар
26.07.2021 22:22 Відповісти
Трансформатор весом 180 тонн из Хорватии КБ Антонов доставил на Филиппины... Поплачтьте Мавзолейные...
показати весь коментар
26.07.2021 22:24 Відповісти
ой божечки, трансформатор да в Филиппины, 180 тонн, это однозначно перемога с 1988 года. Поновее перемоги найди, клоун
показати весь коментар
26.07.2021 23:28 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C) Ляонін (авіаносець) -
Укрпаинский " Варяг"....

中国人民解放军海军辽宁舰, пі

Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 5397
показати весь коментар
26.07.2021 23:46 Відповісти
Подлодка КУРСК утонула,а главный ПлавДОК РАБссии во время ремонта авианосца Адмирал Кузнецов,утонул в Мурманске...РАБссия СкреПОНОСная круче Британии США и Турции вместе взятых...
показати весь коментар
26.07.2021 22:29 Відповісти
А авианосец " Варяг" продан президентом - баянистом на Байконуре кучмой по цене 3-х вип " Мерседесов -
за 20 млн. долларов вместе с вагоном документации.
Теперь КИТАЙ сдал по этому даровому проекту уже КАРЛ третий авианосец !
так вот вы какие , успешные бизнесмены в Украине ....мля.
Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 576
показати весь коментар
26.07.2021 22:45 Відповісти
Ну, вааще-то это не авианосец, а авианесущий винтажный крейсер.
До современного авианосца ему как полным ходом до Марса.
показати весь коментар
26.07.2021 23:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/50367 - изучайте историю создания авианосцев.

Украина в 1998 г. продала недостроенный «Варяг» (спущен на воду 25 ноября 1988 г.,
длина - 304 м,
ширина - 38 м
(75 м полетная палуба);
экипаж - 1980 человек,
скорость - 29 узлов (54 км/ч); авиация - 24 вертолета и до 27 самолетов класса Су-33, Су-25) за 23 млн долларов, аргументируя это тем, что торговался не сам корабль, а груда металлолома......

Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 6285
показати весь коментар
26.07.2021 23:44 Відповісти
Это аналог "Кузи" - грозы всех морей.
показати весь коментар
27.07.2021 07:25 Відповісти
Украина и Турция заключили несколько военных контрактов на постройку кораблей и Байрактаров с крутым дроном нового поколения АКИНЧИ...Фишка в том что братья БАЙРАКТАР договорились строить это все 50 на 50.... ,причем все двигатели для обоих дронов изготовят в УкраинеПоплачте Мавзолейные...
показати весь коментар
26.07.2021 22:35 Відповісти
Да ладно нагнетать, в Квебеке с авиастроением и без Антонова все нормально. Так что технологии и авионика скорее в Украину потекут. А если пойдут контракты то и в Украине завод поднимется. Вообщем если выгорит, то вин-вин. А переживать лучше за завод Океан которы **** православная банкротит.
показати весь коментар
26.07.2021 22:43 Відповісти
Канада закроет Bombardier Inc. и далее по тексту...
На кого рассчитан этот бред?
показати весь коментар
26.07.2021 22:54 Відповісти
Наверное на тех, кто до сих пор верит в канадский космодром.
показати весь коментар
26.07.2021 22:57 Відповісти
Я то-ж думаю что скорее всего не взлетит. Просто в коментах переживают что обкрадут и все пропало. Бояться надо того что завод тихо загнется, а не кооперации. Лучше есть торт с друзьями чем говно одному
показати весь коментар
26.07.2021 23:00 Відповісти
Світова практика - розподіляти виробництво там, де вигідно. З точки зору і логістики, і наявності кваліфікованих виробників, і культури виробництва, і адекватних податків.
Літак будь-якої моделі складається із безлічі компонентів, які виготовляються різними заводами.
При совку багато компонентів вироблялось на заводах совка за межами України.
Замість країни-агресора тепер нам компоненти поставляють імениті світові виробники. І це правильно.
показати весь коментар
26.07.2021 23:15 Відповісти
динамо бежит
показати весь коментар
26.07.2021 23:23 Відповісти
хотеть не вредно... постоянно хотят, планируют, думают... а результата нуль.
показати весь коментар
27.07.2021 03:43 Відповісти
Готовят вылет семей.
показати весь коментар
27.07.2021 05:46 Відповісти
Ей богу... Комменты как будто из детских садов Украины... КБ Антонов всем мешает и никому не нужен... Это же конкурент... А что делают с конкурентами? Правильно, их уничтожают. Процес уничтожения будет подается в красивой обертке... Где мозги у власти и народа, который выбрал эту власть?
показати весь коментар
27.07.2021 05:56 Відповісти
Сматывают удочки. Теперь Антонов станет кем-то вроде Сикорского.
показати весь коментар
27.07.2021 06:01 Відповісти
Сикорскому было проще... У него рынок был свободный. А Антонов хочет зайти на уже занятую поляну.
показати весь коментар
27.07.2021 06:14 Відповісти
Позволю не согласиться с Вами... Умирают от старости или болезни. На мой взгляд авиастроение убили.
показати весь коментар
27.07.2021 06:41 Відповісти
Дааа! Работать в Украине некому и рискованно. Зелень и зебилы работать не хотят и не умеют. Тут останется казино, диснейленд,голливуд и какая разница. Абыдно!
показати весь коментар
27.07.2021 07:30 Відповісти
Бла-бла-бла... Хотят, могут, надо, умеют .... ну, и где всё это? Где ваши хвалёные самолёты, машины. Где украиский продукт? Опять обделались!
показати весь коментар
27.07.2021 08:27 Відповісти
Завод в Канаде уже начали строить?
показати весь коментар
27.07.2021 08:28 Відповісти
правильно пусть канадцы работают и живут. а тут 20 аграриев с рабами будут выкачивать воду и делать из Украины Сахару.....
показати весь коментар
27.07.2021 09:32 Відповісти
при зеленій владі Україна - країна казок, чим далі, тим страшніше.
показати весь коментар
27.07.2021 09:45 Відповісти
"дякуєм" 73% зебілам.
показати весь коментар
27.07.2021 09:47 Відповісти
А в Саудовской Аравии завод уже потерял актуальность?
Протокол о намерениях?
показати весь коментар
27.07.2021 18:30 Відповісти
 
 