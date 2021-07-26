Украинские самолеты хотят собирать в Канаде: "Антонов" создал компанию
Госпредприятие "Антонов" создало дочернее предприятие "Антонов-Канада", чтобы выпускать самолеты Ан-74ТК-200 для международных рынков.
Об этом сообщает "Укроборонпром", информирует Цензор.НЕТ.
Самолеты планируют собирать на мощностях в Украине и Канаде. В частности, эти Ан-74 хотят продавать в Северную Америку.
Сейчас происходит проектирование ряда модификаций самолета. Их хотят привести в соответствие требованиям сертификации Канадского авиационного управления.
"Компания Антонов-Канада была создана для продвижения на международный рынок самолетов, разработанных и изготовленных на ГП "Антонов". Первоочередной задачей компаний является организация сотрудничества и налаживания работы конструкторского бюро по исследованиям и разработкам, предварительным обработкам и испытаниям", – заявили в Укроборонпроме.
В этих Ан-74 планируют "максимально использоваться новейшие перспективные авиационные технологии". Среди них – стеклянная кабина (панель кабины пилотов с электронными дисплеями вместо механических указателей).Также планируют разработать ряд модификаций Ан-74 для гражданского и специального назначения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Худоба не розуміє, що по тому самому місцю, між роги, і буде свого часу нанесений останній удар кувалдою... Не для м'яса, а тому що непотрібна стане
так и будет ходить народ в злыднях -сдавая рабочие корпуса за бесценок в аренду.
А ведь выпускал серьезные борта -
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fd%2Fdf%2FRussian_Air_Force_Tupolev_Tu-134UBL_%2528RF-65733%2529_on_final_approach_at_Abakan_Airport.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583-134%25D0%25A3%25D0%2591%25D0%259B&tbnid=m-rdG6wdezyQ0M&vet=12ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb..i&docid=82jFtvh75GQrwM&w=1500&h=998&q=%D0%A2%D1%83%20134%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%A3%2022&ved=2ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fd%2Fdf%2FRussian_Air_Force_Tupolev_Tu-134UBL_%2528RF-65733%2529_on_final_approach_at_Abakan_Airport.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583-134%25D0%25A3%25D0%2591%25D0%259B&tbnid=m-rdG6wdezyQ0M&vet=12ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb..i&docid=82jFtvh75GQrwM&w=1500&h=998&q=%D0%A2%D1%83%20134%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%A3%2022&ved=2ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583-134%25D0%25A3%25D0%2591%25D0%259B&psig=AOvVaw0TlT0RwFXitxH_Lt7oHNh2&ust=1627414474133000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8Qr4kDegQIARBc Ту-134УБЛ производства ХАИ.Тренировочник ТУ 22...Фарисеи. А квалифицированные рабочие в к-ве 240 челов во главе с гл. инженером теперь собирают мировой товар в Азербайджане .
Хіба ХАІ (Харківський авіаційний інститут - вищий навчальний заклад) може виробляти літаки?
просто описка . А ключевое с л о в о -
" хочет", а финансирования - н е т .
ХАЗ -МВД хочет купить новые самолеты у ГП "Антонов" и Харьковского авиазавода
11.06.2021, 17:00
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/mvs-hochet-kupit-shest-samoletov-u-gp-antonov-i-harkovskogo-aviazavoda https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/mvs-hochet-kupit-shest-samoletov-u-gp-antonov-i-harkovskogo-aviazavoda
у ан32/132 шось таке саме...ту завжди є спєци: побачать - поправлять
додатковий потік різних газів, головне - "над крилом"...у гвинтового літака - просто потік стисненого повітря
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeroprakt_A-22_Foxbat Aeroprakt A-22 Foxbat
https://www.youtube.com/watch?v=S9US6jKyOSc&ab_channel=MYUANEWS
наши сборщики самолётов- уже усе в Польще
и собирають- трускавку!
А нарід мудрий не втомлюється цих паскуд вибирати.
https://www.youtube.com/watch?v=3Kk-DGhXcx8&t=2s&ab_channel=DmytroAntonov
Укрпаинский " Варяг"....
中国人民解放军海军辽宁舰, пі
за 20 млн. долларов вместе с вагоном документации.
Теперь КИТАЙ сдал по этому даровому проекту уже КАРЛ третий авианосец !
так вот вы какие , успешные бизнесмены в Украине ....мля.
До современного авианосца ему как полным ходом до Марса.
Украина в 1998 г. продала недостроенный «Варяг» (спущен на воду 25 ноября 1988 г.,
длина - 304 м,
ширина - 38 м
(75 м полетная палуба);
экипаж - 1980 человек,
скорость - 29 узлов (54 км/ч); авиация - 24 вертолета и до 27 самолетов класса Су-33, Су-25) за 23 млн долларов, аргументируя это тем, что торговался не сам корабль, а груда металлолома......
На кого рассчитан этот бред?
Літак будь-якої моделі складається із безлічі компонентів, які виготовляються різними заводами.
При совку багато компонентів вироблялось на заводах совка за межами України.
Замість країни-агресора тепер нам компоненти поставляють імениті світові виробники. І це правильно.
Протокол о намерениях?