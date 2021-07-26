Украинские самолеты хотят собирать в Канаде: "Антонов" создал компанию

Госпредприятие "Антонов" создало дочернее предприятие "Антонов-Канада", чтобы выпускать самолеты Ан-74ТК-200 для международных рынков.

Об этом сообщает "Укроборонпром", информирует Цензор.НЕТ.

Самолеты планируют собирать на мощностях в Украине и Канаде. В частности, эти Ан-74 хотят продавать в Северную Америку.

Сейчас происходит проектирование ряда модификаций самолета. Их хотят привести в соответствие требованиям сертификации Канадского авиационного управления.

"Компания Антонов-Канада была создана для продвижения на международный рынок самолетов, разработанных и изготовленных на ГП "Антонов". Первоочередной задачей компаний является организация сотрудничества и налаживания работы конструкторского бюро по исследованиям и разработкам, предварительным обработкам и испытаниям", – заявили в Укроборонпроме.

Читайте: На заседании СНБО принято решение о развитии авиастроительной отрасли, - Данилов

В этих Ан-74 планируют "максимально использоваться новейшие перспективные авиационные технологии". Среди них – стеклянная кабина (панель кабины пилотов с электронными дисплеями вместо механических указателей).Также планируют разработать ряд модификаций Ан-74 для гражданского и специального назначения.