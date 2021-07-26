РУС
Украинские самолеты хотят собирать в Канаде: "Антонов" создал компанию

Украинские самолеты хотят собирать в Канаде: "Антонов" создал компанию

Госпредприятие "Антонов" создало дочернее предприятие "Антонов-Канада", чтобы выпускать самолеты Ан-74ТК-200 для международных рынков.

Об этом сообщает "Укроборонпром", информирует Цензор.НЕТ.

Самолеты планируют собирать на мощностях в Украине и Канаде. В частности, эти Ан-74 хотят продавать в Северную Америку.

Сейчас происходит проектирование ряда модификаций самолета. Их хотят привести в соответствие требованиям сертификации Канадского авиационного управления.

"Компания Антонов-Канада была создана для продвижения на международный рынок самолетов, разработанных и изготовленных на ГП "Антонов". Первоочередной задачей компаний является организация сотрудничества и налаживания работы конструкторского бюро по исследованиям и разработкам, предварительным обработкам и испытаниям", – заявили в Укроборонпроме.

Читайте: На заседании СНБО принято решение о развитии авиастроительной отрасли, - Данилов

В этих Ан-74 планируют "максимально использоваться новейшие перспективные авиационные технологии". Среди них – стеклянная кабина (панель кабины пилотов с электронными дисплеями вместо механических указателей).Также планируют разработать ряд модификаций Ан-74 для гражданского и специального назначения.

Канада (2139) самолет (3691) ГП "Антонов" (142)
Топ комментарии
+23
Владні блазні так і не відновили виробництво літаків в Україні.
26.07.2021 21:52 Ответить
+17
В Україні збирати літаки проблематично?
26.07.2021 21:48 Ответить
+16
Хуже не будєт сказали лохи і обрали кловуна на ровері.
26.07.2021 21:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Худобі вкладують між роги, що злидні це не так страшно )) хужє нє будєт ))

Худоба не розуміє, що по тому самому місцю, між роги, і буде свого часу нанесений останній удар кувалдою... Не для м'яса, а тому що непотрібна стане
26.07.2021 21:59 Ответить
Виведення виробництва з України це злочин!
26.07.2021 22:13 Ответить
До речі - це робиться і стараннями тебе теж!
26.07.2021 22:24 Ответить
Гладковский воодушевлённо рапортовал в 2016-м году : "Но главное - Антонов за год полностью отказался от поставок комплектующих из России. Сегодня Украина может самостоятельно производить самолеты без участия России, хотя еще недавно доля российских компонентов превышала 50%". С тех пор и по сей день "Антонов" не выпустил ни одного самолёта.
27.07.2021 00:34 Ответить
бо там влада Квебеку дає 100 млн. долярів на будівництво заводу - а в нас ніхто нічого не дає
26.07.2021 21:53 Ответить
Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 7878
26.07.2021 22:09 Ответить
А как же Харьковский Авиазавод -
так и будет ходить народ в злыднях -сдавая рабочие корпуса за бесценок в аренду.
А ведь выпускал серьезные борта -
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fd%2Fdf%2FRussian_Air_Force_Tupolev_Tu-134UBL_%2528RF-65733%2529_on_final_approach_at_Abakan_Airport.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583-134%25D0%25A3%25D0%2591%25D0%259B&tbnid=m-rdG6wdezyQ0M&vet=12ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb..i&docid=82jFtvh75GQrwM&w=1500&h=998&q=%D0%A2%D1%83%20134%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%A3%2022&ved=2ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fd%2Fdf%2FRussian_Air_Force_Tupolev_Tu-134UBL_%2528RF-65733%2529_on_final_approach_at_Abakan_Airport.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583-134%25D0%25A3%25D0%2591%25D0%259B&tbnid=m-rdG6wdezyQ0M&vet=12ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb..i&docid=82jFtvh75GQrwM&w=1500&h=998&q=%D0%A2%D1%83%20134%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%A3%2022&ved=2ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8QMygAegQIARBb https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2583-134%25D0%25A3%25D0%2591%25D0%259B&psig=AOvVaw0TlT0RwFXitxH_Lt7oHNh2&ust=1627414474133000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjr5Kq-vYHyAhXEsCoKHZ2WDb8Qr4kDegQIARBc Ту-134УБЛ производства ХАИ.Тренировочник ТУ 22...Фарисеи. А квалифицированные рабочие в к-ве 240 челов во главе с гл. инженером теперь собирают мировой товар в Азербайджане .
Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 2809
26.07.2021 22:39 Ответить
...производства ХАИ... ©
Хіба ХАІ (Харківський авіаційний інститут - вищий навчальний заклад) може виробляти літаки?
показать весь комментарий
27.07.2021 07:15 Ответить
.Уважаемый Фрол -
просто описка . А ключевое с л о в о - " хочет" , а финансирования - н е т .
ХАЗ -МВД хочет купить новые самолеты у ГП "Антонов" и Харьковского авиазавода

11.06.2021, 17:00

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/mvs-hochet-kupit-shest-samoletov-u-gp-antonov-i-harkovskogo-aviazavoda https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/mvs-hochet-kupit-shest-samoletov-u-gp-antonov-i-harkovskogo-aviazavoda

Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 2058
27.07.2021 18:04 Ответить
Дякую, Мила.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:41 Ответить
27.07.2021 22:04 Ответить
"Антонову" надоїло годувать "доярів" київських Тепер перевезуть спеціалістів у Канаду, а "сосунам" київським покажуть дулю з маком!
показать весь комментарий
26.07.2021 21:50 Ответить
Только если там откроют завод они перетянут туда всех!!!!!!!!!!!! Они не лучше китайцев!!!!!!!!! А здесь возникнет ЖК Антонов, для дебилов
26.07.2021 22:20 Ответить
Темболее агенты кремля во власти,палки в колеса обееми руки пихают.
26.07.2021 22:35 Ответить
Канада це Небесна Україна!
показать весь комментарий
26.07.2021 21:50 Ответить
радше запасна...
26.07.2021 22:16 Ответить
Вдале розташування двигунів. У інших літаків вони під крилом і засмоктують різне сміття з летовища.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:52 Ответить
таке розташування вдале тільки для коротких грунтових аеродромів - а для комерційних аеропортів тільки лишня незручність в обслуговуванні
26.07.2021 21:57 Ответить
Завжди знайдеться якийсь проффесор який скаже навпаки.
26.07.2021 22:08 Ответить
так двигун обдуває крило зверху і підйомна сила збільшується...когось іменем ефект називається...
у ан32/132 шось таке саме...ту завжди є спєци: побачать - поправлять
26.07.2021 22:05 Ответить
вы ошибаетесь.
26.07.2021 22:07 Ответить
Нет. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 эффект Коанда : О. К. Антонов образно описывал сотрудникам, как «могучий поток газов, с большой скоростью вытекающий из сопла реактивного двигателя, пройдёт над крылом, создавая дополнительную подъёмную силу».
26.07.2021 22:12 Ответить
пройдёт над крылом, создавая дополнительную подъёмную силу - ключові слова...

додатковий потік різних газів, головне - "над крилом"...у гвинтового літака - просто потік стисненого повітря
26.07.2021 22:21 Ответить
?
26.07.2021 22:26 Ответить
це так віддячив за ім,я ефекту
26.07.2021 22:30 Ответить
26.07.2021 22:36 Ответить
Интересно, шо сейчас происходит с А-22 Foxbat?

https://en.wikipedia.org/wiki/Aeroprakt_A-22_Foxbat Aeroprakt A-22 Foxbat
26.07.2021 21:53 Ответить
замість нього вже давно випускається А-32 https://uk.wikipedia.org/wiki/Aeroprakt_A-32 Aeroprakt_A-32
показать весь комментарий
26.07.2021 22:03 Ответить
Супер.
26.07.2021 22:06 Ответить
Боже!.. бережи королеву!
26.07.2021 21:58 Ответить
Порошенко привлекал инвестиции в Украину, зеленский делаёт все, что б не было инвестиций, что б даже тот бизнес, который уже есть в Украине бежал отсюда... что б бежали специалисты и вообще все люди... зеленский выполняет план путина по освобождению Украины от украинцев...
26.07.2021 21:58 Ответить
Саме так!!!Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку Україні!!! Сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
26.07.2021 22:07 Ответить
Скорее это план жыдов по освобождению украины от украинцев!
26.07.2021 22:11 Ответить
Не верю. И вы не верьте. Канадскому "Bombardier" не нужны конкуренты от слова совсем.
26.07.2021 22:00 Ответить
Зато "топ-менеджерам" ГОСпредприятия "Антонов" идея нагреть лапы на СП в Канаде конечно по душе. Как делать самолёты он давно забыли, но как пилить помнят.
26.07.2021 22:05 Ответить
В узкой нише транспортных самолетов с коротким взлетом-посадкой с грунтовых аэродромов, разработанных для условий крайнего Севера, они Антонову не конкуренты. А с учетом намечающейся холодной войнушке с кацапами в Арктике, спрос будет.
26.07.2021 22:05 Ответить
Это понятно. Такие проекты существуют для одного - перетащить к себе нужных инженеров.
26.07.2021 22:07 Ответить
Для этого подписываются соответствующие договора. Разработка и сертификация в Киеве, изготовление планера в Киеве, монтаж двигателей и авионики совместно. Проектная документация не передается.
26.07.2021 22:09 Ответить
Неужели эти совместные проекты с арабами, бразильцами, перуанцами вас ничему не научили? Надежда может быть только на себя. Просто делайте самолёты - санкций нет против "Антонова" - любая комплектуха доступна.
26.07.2021 22:14 Ответить
Изготавливать самим без кооперации невозможно. Что бы попасть на рынок Канады и США, нужно пройти сертификацию и построить сеть сервиса. У Антонова нет на это средств. Не зря на почве сбыта объединяются Боинг и Эмбраер, французские и итальянские компании, французские и британские, испанская Саsa, https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_Military Airbus и индонезийцы.
26.07.2021 22:31 Ответить
Вас разведут и уничтожат. Эйрбас с Боингом бьются на смерть, также как Эмбраер и Бомбардье. Производство авиатехники не тот рынок, где Антонову окажут дружескую помощь.
26.07.2021 22:35 Ответить
ось свіже відео про АН-70
https://www.youtube.com/watch?v=S9US6jKyOSc&ab_channel=MYUANEWS
26.07.2021 22:26 Ответить
да.
26.07.2021 22:08 Ответить
Нет. Разные ниши.
26.07.2021 22:13 Ответить
Давно пора авионику нормальную ставить на такого класса самолёты. А то самолёт стоит 15 миллионов долларов, если добавить туда оборудования Garmin на 200 000$ то такие самолёты будут как пирожки расхватывать. Только не понятно по какой причине не получается её в Украине ставить.
26.07.2021 22:01 Ответить
самолет, даже самый хороший , это 1/4 дела. нет у антонова шансов
26.07.2021 22:11 Ответить
есть.
26.07.2021 22:14 Ответить
..а как Вы думаете...что ставят сейчас даже на устаревшие самолёты типа Ил-76 .. пятидесятилетние Ан-12 ..Ан-124..? Или Вы думаете что на Ан-12 и Ан-124 ..которые допущены к полётам в Европе США и Австралии не стоит вездесущий Garmin!?)))) Да его там поставили уже с десяток лет назад... Это обязательное условие для эксплуатации ЛЮБОГО!!! самолёта в Европейском и американском ВП. Да и самолёты стоят ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже 15 млн. Если рассейский Говно Джет -100 с себестоимостью производства в 38 млн. долларов пытаются продать за 15 млн. и его никто и близко видеть не хочет..то это не значит..что 15 млн. это цена самолёта. И никто ничего расхватывать не будет...
27.07.2021 02:07 Ответить
Султан Эрдоган строит Корвет и несколько быстроходных катеров для погранцов Украины...для Украины...Мавзолейное быдло...,поплачьте ваша подлодка КУРСК давно не в тренде...бараны пля...Байрактары Эрдогана вам в Дупу...
26.07.2021 22:02 Ответить
Страну просто уничтожает свое гробят превращают в пустыню
26.07.2021 22:04 Ответить
Так забажав мудрий наріт.
26.07.2021 22:13 Ответить
а робочих літаками на роботу в Квебек з Києва
26.07.2021 22:06 Ответить
КБ Антонов заключил контракты с NASA и компанией Илана Маска...,еще 3 года назад,работа по доставке на Мыс Канаверал ракет Илана Маска идет полным ходом...,космодромы Байконур,Восточный и Капустин ЯЧр и вам в дупло...Мавзолейные...болваны...
26.07.2021 22:07 Ответить
я так понял:
наши сборщики самолётов- уже усе в Польще
и собирають- трускавку!
26.07.2021 22:08 Ответить
увы да. остались пенсионеры. авиастроению жить не долго. Завод это не стены и станки, завод это люди. Коммунисты в 30 это понимали, и тратили на образование 12% бюджета.
26.07.2021 22:18 Ответить
Те кто не живет в Украине паляться на Цензоре с 1 раза...,не знать контракты военных США Турции Литвы и Польши с Украиной за последние 5 лет..это даже не позор...,вы Крысы из РАБссии хоть и под украинским прапором на цензоре...
26.07.2021 22:12 Ответить
В Україні не вигідно виготовляти літаки, автомобілі, кораблі і все інше тому що при владі 30 років одні злодії, хабарники і інша сволота яка заважає жити простому народу.
А нарід мудрий не втомлюється цих паскуд вибирати.
26.07.2021 22:18 Ответить
выход?
26.07.2021 22:19 Ответить
КБ Антонов а по факту АН-124 доставил уникальный большегрузный товар на Филиппины...,видео посадки самолета есть даже в Ютьюбе...
26.07.2021 22:19 Ответить
тут ціла низка таких відео, знятих у процесі роботи екіпажів АН-124, АН-225

https://www.youtube.com/watch?v=3Kk-DGhXcx8&t=2s&ab_channel=DmytroAntonov
26.07.2021 22:23 Ответить
КБ Антонов кость в горле Мавзолейных Мудаков Путлера...потому и понос ваш СкреПОНОСный понятен...Бараны плин...
26.07.2021 22:22 Ответить
Трансформатор весом 180 тонн из Хорватии КБ Антонов доставил на Филиппины... Поплачтьте Мавзолейные...
26.07.2021 22:24 Ответить
ой божечки, трансформатор да в Филиппины, 180 тонн, это однозначно перемога с 1988 года. Поновее перемоги найди, клоун
26.07.2021 23:28 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C) Ляонін (авіаносець) -
Укрпаинский " Варяг"....

中国人民解放军海军辽宁舰, пі

Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 5397
26.07.2021 23:46 Ответить
Подлодка КУРСК утонула,а главный ПлавДОК РАБссии во время ремонта авианосца Адмирал Кузнецов,утонул в Мурманске...РАБссия СкреПОНОСная круче Британии США и Турции вместе взятых...
26.07.2021 22:29 Ответить
А авианосец " Варяг" продан президентом - баянистом на Байконуре кучмой по цене 3-х вип " Мерседесов -
за 20 млн. долларов вместе с вагоном документации.
Теперь КИТАЙ сдал по этому даровому проекту уже КАРЛ третий авианосец !
так вот вы какие , успешные бизнесмены в Украине ....мля.
Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 576
26.07.2021 22:45 Ответить
Ну, вааще-то это не авианосец, а авианесущий винтажный крейсер.
До современного авианосца ему как полным ходом до Марса.
26.07.2021 23:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/50367 - изучайте историю создания авианосцев.

Украина в 1998 г. продала недостроенный «Варяг» (спущен на воду 25 ноября 1988 г.,
длина - 304 м,
ширина - 38 м
(75 м полетная палуба);
экипаж - 1980 человек,
скорость - 29 узлов (54 км/ч); авиация - 24 вертолета и до 27 самолетов класса Су-33, Су-25) за 23 млн долларов, аргументируя это тем, что торговался не сам корабль, а груда металлолома......

Українські літаки хочуть збирати в Канаді: "Антонов" створив компанію - Цензор.НЕТ 6285
26.07.2021 23:44 Ответить
Это аналог "Кузи" - грозы всех морей.
27.07.2021 07:25 Ответить
Украина и Турция заключили несколько военных контрактов на постройку кораблей и Байрактаров с крутым дроном нового поколения АКИНЧИ...Фишка в том что братья БАЙРАКТАР договорились строить это все 50 на 50.... ,причем все двигатели для обоих дронов изготовят в УкраинеПоплачте Мавзолейные...
26.07.2021 22:35 Ответить
Да ладно нагнетать, в Квебеке с авиастроением и без Антонова все нормально. Так что технологии и авионика скорее в Украину потекут. А если пойдут контракты то и в Украине завод поднимется. Вообщем если выгорит, то вин-вин. А переживать лучше за завод Океан которы **** православная банкротит.
26.07.2021 22:43 Ответить
Канада закроет Bombardier Inc. и далее по тексту...
На кого рассчитан этот бред?
26.07.2021 22:54 Ответить
Наверное на тех, кто до сих пор верит в канадский космодром.
26.07.2021 22:57 Ответить
Я то-ж думаю что скорее всего не взлетит. Просто в коментах переживают что обкрадут и все пропало. Бояться надо того что завод тихо загнется, а не кооперации. Лучше есть торт с друзьями чем говно одному
26.07.2021 23:00 Ответить
Світова практика - розподіляти виробництво там, де вигідно. З точки зору і логістики, і наявності кваліфікованих виробників, і культури виробництва, і адекватних податків.
Літак будь-якої моделі складається із безлічі компонентів, які виготовляються різними заводами.
При совку багато компонентів вироблялось на заводах совка за межами України.
Замість країни-агресора тепер нам компоненти поставляють імениті світові виробники. І це правильно.
26.07.2021 23:15 Ответить
динамо бежит
26.07.2021 23:23 Ответить
хотеть не вредно... постоянно хотят, планируют, думают... а результата нуль.
27.07.2021 03:43 Ответить
Готовят вылет семей.
27.07.2021 05:46 Ответить
Ей богу... Комменты как будто из детских садов Украины... КБ Антонов всем мешает и никому не нужен... Это же конкурент... А что делают с конкурентами? Правильно, их уничтожают. Процес уничтожения будет подается в красивой обертке... Где мозги у власти и народа, который выбрал эту власть?
27.07.2021 05:56 Ответить
Сматывают удочки. Теперь Антонов станет кем-то вроде Сикорского.
27.07.2021 06:01 Ответить
Сикорскому было проще... У него рынок был свободный. А Антонов хочет зайти на уже занятую поляну.
27.07.2021 06:14 Ответить
Позволю не согласиться с Вами... Умирают от старости или болезни. На мой взгляд авиастроение убили.
27.07.2021 06:41 Ответить
Дааа! Работать в Украине некому и рискованно. Зелень и зебилы работать не хотят и не умеют. Тут останется казино, диснейленд,голливуд и какая разница. Абыдно!
27.07.2021 07:30 Ответить
Бла-бла-бла... Хотят, могут, надо, умеют .... ну, и где всё это? Где ваши хвалёные самолёты, машины. Где украиский продукт? Опять обделались!
27.07.2021 08:27 Ответить
Завод в Канаде уже начали строить?
27.07.2021 08:28 Ответить
правильно пусть канадцы работают и живут. а тут 20 аграриев с рабами будут выкачивать воду и делать из Украины Сахару.....
27.07.2021 09:32 Ответить
при зеленій владі Україна - країна казок, чим далі, тим страшніше.
27.07.2021 09:45 Ответить
"дякуєм" 73% зебілам.
27.07.2021 09:47 Ответить
А в Саудовской Аравии завод уже потерял актуальность?
Протокол о намерениях?
27.07.2021 18:30 Ответить
 
 