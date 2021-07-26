УКР
Проїзд платними автобанами коштуватиме максимум 0,133 євро за кілометр, - Мінінфраструктури

Проїзд платними автобанами коштуватиме максимум 0,133 євро за кілометр, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури працює над реалізацією проєктів будівництва шести автомобільних доріг, які будуть зведені у співпраці з приватними інвесторами.

Про це Суспільному у відповідь на запит повідомила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії наступних доріг:

M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03 – Бориспіль-Полтава;

M-14 – Херсон-Миколаїв;

M-06 – Київ-Житомир-Рівне;

M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;

M-04/H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

"Повідомляємо, що реалізація зазначених об’єктів відповідає Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року №1581-р.", – зазначила Юрченко.

При цьому уряд затвердив максимальну вартість користування дорогами на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, що станом на 26 липня відповідає сумі від 73 копійок до 4 гривень 14 копійок.

"Постановою Кабінету міністрів від України від 23 грудня 2020 року №1312 затверджено максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, який становить, в залежності від категорії транспортного засобу, від 0,023 євро за кілометр до 0,133 євро за кілометр", – підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури презентувало шість ділянок доріг для потенційних пілотних проєктів державно-приватного партнерства, які реалізують в рамках першої програми такого партнерства у дорожній галузі.

Міністерство розробляє проєкт спільно з Укравтодором, Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) в Україні.

Заплановані автошляхи мають сполучити 10 областей України, їхня загальна довжина сягне 1500 кілометрів. На дорогах планують провести реконструкцію, поточний та капітальний ремонт.

Топ коментарі
+68
офигенно!.. строят за деньги налогоплательщиков и за кредиты, которые будут возвращать налогоплательщики.. и с них еще будут брать плату за проезд по этим дорогам..
Вы там в конец охренели?
показати весь коментар
26.07.2021 22:01 Відповісти
+40
До того ж у вартості пального вже є дорожній збір. По зеленому!!!
показати весь коментар
26.07.2021 22:05 Відповісти
+30
Отже, харків`янин, що бажає приїхати у столицю України на День незалежності має викласти лише за поїздку більше 2000 грн. Що з цього виходить - приховане обмеження в можливості переміщуватися дорогами національного значення, які побудовані за рахунок "Великого будівництва". А це є корупція, бо кошти йшли з бюджету України, тобто з наших з Вами кишень.
показати весь коментар
26.07.2021 22:03 Відповісти
_Да, земунисты лихорадочно строят тоталитаризм, концлагерь с тотальным контролем народа бандитами, называемыми власть. По кетайским лекалам. Лопоухий народ равнодушно, индиффирентно на это смотрит и похлопывает ослиными ушами - отгоняет мух.
показати весь коментар
26.07.2021 22:58 Відповісти
Мудрый норот подавляющим большинством сам себе все это и выбрал. **** скиглить?
показати весь коментар
26.07.2021 23:05 Відповісти
Народ никогда ничего не решал, кроме некоторых реально демократических выборов, на которых народ, как любое большинство _всегда_обязательно_примет_неправильное_решение.
Большинство _всегда_ ошибается если выбор является свободным.
Не верите - могу показать на деньгах
А вот что делать дальше, очень большой вопрос, у мня на него нет хороших ответов.
показати весь коментар
27.07.2021 01:39 Відповісти
Але ж весело ж то як, і по-приколу...
показати весь коментар
26.07.2021 22:33 Відповісти
Я бы еще понял за что платить если бы новую дорогу построил частный инвестор. А так получается дороги отремонтируют за бюджетный счет и будут сдирать деньги за проезд, и это при том что каждый водитель оплатил этот ремонт покупая бензин на заправках.
показати весь коментар
26.07.2021 22:56 Відповісти
Именно так бандиты обычно и действуют.
показати весь коментар
26.07.2021 22:59 Відповісти
Что за бред?!Дорога Борисполь-Полтава уже построена?!Государство влило десятки миллиардов кредитных средств в эту трассу а теперь на блюдечке кому то её передаст,класс…
Твари,стройте с нуля в чистом поле за частные средства к вам и вопросов не будет
показати весь коментар
26.07.2021 23:06 Відповісти
_Нахера бандитам такой долгоиграющий головняк? С ума вы сошли с такими шыкарными идеями!
показати весь коментар
26.07.2021 23:10 Відповісти
Эти Зегандоны раскурочат всю Украину.
А Пороху потом порядок после них наводить - что на дорогах, что с законами!
показати весь коментар
26.07.2021 23:07 Відповісти
Проїзд платними автобанами коштуватиме максимум 0,133 євро за кілометр, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 3986
показати весь коментар
26.07.2021 23:09 Відповісти
Нічого було вже просирати...
показати весь коментар
27.07.2021 08:51 Відповісти
А тебе из мордора лучше видно?
показати весь коментар
27.07.2021 09:00 Відповісти
та ты шо. серьезно? нечего?
никаких достижений не случилось для тебя лично с 2014 по 2019?
тех, которые сейчас просраны бездарно быдлом
показати весь коментар
27.07.2021 10:06 Відповісти
При всьому моєму патріотизму, сьогоднішня Україна лише бліда копія УРСР кінця 80-х. Більшість країн світу за цей час пішли далеко вперед у своєму розвитку. У нас же деградація майже по всим показникам.Я не за совок,я за прогрес.
показати весь коментар
27.07.2021 10:39 Відповісти
Ты вообще в Украине при совке пожил хоть немного с уже сознательной головой?
Какие показатели?
В начале и в конце 80-х было проблемой:
- прийти в магазин и купить унитаз
- прийти в магазин и купить смеситель в ванную
- ... велосипед
- ... коньки на детский размер ноги
- ... магнитофон
- ... цветной телевизор
- ... молоко - очередь надо занимать в 6:30 утра
и список этот бесконечен!
По сравнению с 2021, качество жизни в 80-х это просто ноль.
Какие показатели?
показати весь коментар
27.07.2021 12:51 Відповісти
Зомбанутий, що ти взагалі знаєш про УРСР тих часів?
За весь час соціалізму Україна один!!! лише раз зібрала рекордний врожай зернових у 52 млн т, наразі збираємо стабільних 70 млн т і аграрії кажуть що це ще не максимум.
При СРСР неможливо було ані заробити гроші ані їх нормально витратити. Квартири не купувались та не продавались - їх лише можна було отримати від підприємства чи від держави якщо пощастить - люди все життя стояли у черзі на квартиру. Багато хто все життя прожив у гуртожитках з 1 санузлом та кухнею на поверх.
Дятле, не ганьби власну сім'ю подібними заявами!
показати весь коментар
27.07.2021 13:23 Відповісти
Є маленький підсолоджувач у вигляді типу ринкової економіки. Але то плюс для тих у кого великі гроші.А квартири люди отримували просто за роботу на підприємствах. Не на всіх і не одразу.А як зараз працівнику магазину або заводу розжитися власним житлом? А про зерно радіти ні за що.Всі здобутки за рахунок кратного зменшення виробництва інших культур крім соняшника.І виснаження та забруднення хімічними добривами наших чорноземів, бо корів майже вирізали. Можете й далі собі думати, що я розганяю зраду, але прийняття того факту, що ти в жопі,це перший крок з виходу з неї. І ця жопа настала далеко не 2 роки тому.
показати весь коментар
27.07.2021 20:07 Відповісти
Я вже мовчу про машинобудування і взагалі несировинні галузі.ЖОДНОГО нового заводу ну побудовано! Зате розгромлено... Ті ваші Пецині досягнення - навіть не один крок вперед після 10 назад. За 5 років справжні державні діячі встигають переломити ситуацію і отримати перші дійсно вагомі результати.
показати весь коментар
27.07.2021 21:28 Відповісти
Тогда простой сыр нужно было привозить с оказией с Одесы, отстояв за 300 граммов огромную очередь. А тушка цыпленка с боем доставалась и потом хранилась в морозилке только на новогодний стол! Джинсы стоили как почти месячная зп шахтера (Кривой Рог). В аптеках только йод,зеленка и бинт.
А они тут рассказывают о расцвете.
показати весь коментар
27.07.2021 17:42 Відповісти
международная поддержка в войне с росией, безвиз, томос, лоукосты, рост ВВП из года в год , стабилизация доллара после махинаций Коломойского с Приватом в 2014, прибыльные гос предприятия , обеспечение армии всем необходимым по стандартам НАТО, от питания до оружия. А так да, нічого просирати.
показати весь коментар
27.07.2021 10:48 Відповісти
Почитайте выше, думаю мы бесседуем со школьником или со студентом, но про совок он точно ничего не знает, он родился гарантировано после 90-го года.
показати весь коментар
27.07.2021 12:53 Відповісти
Ага, "самый вкусный в мире пломбир по 22 копейки"
показати весь коментар
27.07.2021 17:44 Відповісти
Дороги державного призначення , побудовані на наші з вами податки і за кредитні кошти, які ми будемо віддавати ,не можуть бути платними !!! Альтернативні дороги , побудовані приватними фірмами за власні кошти - так. А то ці злодії від влади скоро нам податок на повітря введуть під видом збереження екології і збільшення нашого добробуту. З жахом чекаємо осені і анонсованих комунальних тарифів. Що ще зелене сміття придумає для "покращення " нашого життя. Своє вони уже покращили.
показати весь коментар
26.07.2021 23:11 Відповісти
Люблю м-07 По ней когда-то и уехал.
показати весь коментар
26.07.2021 23:23 Відповісти
Людям дешевле будет скинуться на снайперов и устранить этот головняк.
показати весь коментар
26.07.2021 23:26 Відповісти
"мечты-мечты" (С)
показати весь коментар
27.07.2021 01:39 Відповісти
Наши Уроды переплюнули даже Лукашонку. На Беларашке автобаны для жителей Беларуси бесплатные. У нас за что ни возьмись всех переплюнули и ценами и налогами и беспределом.
показати весь коментар
26.07.2021 23:27 Відповісти
олия
показати весь коментар
27.07.2021 02:44 Відповісти
У білорасєї не має автобанів, там платні дороги які і близько не схожі на автобани)) Вони дійсно безкоштовні для членів азійського саюзу але у білорасєян є дуже не маленький дорожній збір, так що не приводь у приклад білорасєю яку ти зовсім не знаєш...
показати весь коментар
27.07.2021 09:37 Відповісти
Круто, это получается за наш счет отремонтируют дороги а потом мы должны платить за проезд по ним. Раньше просто воровали на ремонтах дорог но эти мрази пошли дольше. Теперь помимо воровства еще и с проезда будут карманы набивать.
показати весь коментар
26.07.2021 23:28 Відповісти
Бориспіль-Полтава і Київ-Рівне і так чудові траси. Нах їх дублювати?
А от Рівне-Львів, напртклад, вже гірше.
показати весь коментар
26.07.2021 23:32 Відповісти
Их не будут дублировать, только подремонтируют и поставят рамки по сбору денег.
показати весь коментар
26.07.2021 23:39 Відповісти
4 грн за кілометр, це дорожче ніж пальне.
показати весь коментар
26.07.2021 23:33 Відповісти
Бандитам похер! Не врубаешься?
показати весь коментар
26.07.2021 23:55 Відповісти
интересует только одно - на какой именно теме нарид взорвётся?
показати весь коментар
27.07.2021 00:37 Відповісти
взорвётся и смитёт?
показати весь коментар
27.07.2021 01:24 Відповісти
Этот народ сожрут чавкая, особенно таксисты точно поднимут цены уже завтра утром!
показати весь коментар
27.07.2021 02:12 Відповісти
да ни какой сотрут нас на ноль умножат
показати весь коментар
27.07.2021 02:58 Відповісти
Проїзд платними автобанами коштуватиме максимум 0,133 євро за кілометр, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 2609
показати весь коментар
27.07.2021 00:41 Відповісти
Похоже, что автобаны в Украине строятся, чтобы можно было быстро уехать из страны.
показати весь коментар
27.07.2021 00:44 Відповісти
короче дорога Харьков-Киев подорожает вдвое
сейчас почти $100 на бензин а будет еще сотка за дорогу
самолетом дешевле
показати весь коментар
27.07.2021 04:22 Відповісти
Зачем ты дал наводку? Теперь подорожает и самолёт.
показати весь коментар
27.07.2021 07:22 Відповісти
в проигрыше не будет никого- зелень поимеет на дорогах, а беня на самолетах.
показати весь коментар
27.07.2021 09:41 Відповісти
Это я дал маху, то есть МАУ 😬
показати весь коментар
27.07.2021 10:08 Відповісти
....скоро опять: как казаки ехали за солью (на волах, блд, по бездорожью, о, народ - в голове одни зеленые воши, гниды, блохи и жуки с червями)
показати весь коментар
27.07.2021 05:28 Відповісти
Які такі кАзакі?
показати весь коментар
27.07.2021 06:44 Відповісти
упс, точно, ляпаса дал... козаки
показати весь коментар
27.07.2021 06:49 Відповісти
Больше всех должны быть счастливы жители сел, прилегающих к платным трассам)) клоуны вообще видели как именно технически обустроены платные трассы в мире? На них есть только свободные съезды, все въезды перекрыты пунктами оплаты - прикиньте как одним утром селяне проснутся, а выезд из села платный)))
показати весь коментар
27.07.2021 05:30 Відповісти
Есть села разделенные трассой.
Переехать через трассу на другую половину села - тоже платно!
показати весь коментар
27.07.2021 08:16 Відповісти
зеСКОТСТВО
показати весь коментар
27.07.2021 07:31 Відповісти
Ай какие малодцы...в евро они посчитали..
А зарплаты и пенсии когда начнете в евро выплачивать???
показати весь коментар
27.07.2021 08:08 Відповісти
В Германии, за проезд по автобану, грузовики платят меньше!
показати весь коментар
27.07.2021 08:21 Відповісти
так вот оно какое, велике крадивництво...
строить дороги за счёт народа, а потом с этого народа ещё и деньги драть что б он мог проехать по этой дороге
ну зеленский.. ну махинатор
показати весь коментар
27.07.2021 08:33 Відповісти
Головне, що не Порох.... Так зелебобіки?
показати весь коментар
27.07.2021 08:50 Відповісти
Якось не логічно.
Якщо ти збудував газому мережу, то ти платиш газовій компанії за те, що вона транзитом жене газ по твоїй трубі.
Отже і тут вони повинні платити мені за те, що я їжджу їхніми дорогами.
показати весь коментар
27.07.2021 08:54 Відповісти
1500 км проехал и нету минимальной зарплаты.
показати весь коментар
27.07.2021 09:22 Відповісти
А ти не їзди) якщо у тебе мінімальна зарплата...)))
показати весь коментар
27.07.2021 09:40 Відповісти
Проїзд платними автобанами коштуватиме максимум 0,133 євро за кілометр, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 7679
показати весь коментар
27.07.2021 10:15 Відповісти
Проїзд платними автобанами коштуватиме максимум 0,133 євро за кілометр, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 6751
показати весь коментар
27.07.2021 10:20 Відповісти
Неплохие цены .почти как в бельгии.а зарплаты у бельгийцев больше 2 косарей евро )))
показати весь коментар
27.07.2021 13:44 Відповісти
дороги еще нет, но такса уже есть
дороги построят, возможно,... за наши деньги, что б мы потом платили едя по ним)
могут строить на кредитные средства, тогда еще и % отдавать будем и все остальное)
ладно б частные инвестиции, ок... но млять скинуться нам всем что с нас дерли потом еще это гениально)
показати весь коментар
27.07.2021 21:50 Відповісти
