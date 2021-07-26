Проїзд платними автобанами коштуватиме максимум 0,133 євро за кілометр, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури працює над реалізацією проєктів будівництва шести автомобільних доріг, які будуть зведені у співпраці з приватними інвесторами.

Про це Суспільному у відповідь на запит повідомила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії наступних доріг:

M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03 – Бориспіль-Полтава;

M-14 – Херсон-Миколаїв;

M-06 – Київ-Житомир-Рівне;

M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;

M-04/H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

"Повідомляємо, що реалізація зазначених об’єктів відповідає Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року №1581-р.", – зазначила Юрченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін встановив вартість проїзду платними дорогами України. ДОКУМЕНТ

При цьому уряд затвердив максимальну вартість користування дорогами на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, що станом на 26 липня відповідає сумі від 73 копійок до 4 гривень 14 копійок.

"Постановою Кабінету міністрів від України від 23 грудня 2020 року №1312 затверджено максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, який становить, в залежності від категорії транспортного засобу, від 0,023 євро за кілометр до 0,133 євро за кілометр", – підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури презентувало шість ділянок доріг для потенційних пілотних проєктів державно-приватного партнерства, які реалізують в рамках першої програми такого партнерства у дорожній галузі.

Міністерство розробляє проєкт спільно з Укравтодором, Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) в Україні.

Заплановані автошляхи мають сполучити 10 областей України, їхня загальна довжина сягне 1500 кілометрів. На дорогах планують провести реконструкцію, поточний та капітальний ремонт.