Проїзд платними автобанами коштуватиме максимум 0,133 євро за кілометр, - Мінінфраструктури
Міністерство інфраструктури працює над реалізацією проєктів будівництва шести автомобільних доріг, які будуть зведені у співпраці з приватними інвесторами.
Про це Суспільному у відповідь на запит повідомила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії наступних доріг:
M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;
M-03 – Бориспіль-Полтава;
M-14 – Херсон-Миколаїв;
M-06 – Київ-Житомир-Рівне;
M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;
M-04/H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.
"Повідомляємо, що реалізація зазначених об’єктів відповідає Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року №1581-р.", – зазначила Юрченко.
При цьому уряд затвердив максимальну вартість користування дорогами на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, що станом на 26 липня відповідає сумі від 73 копійок до 4 гривень 14 копійок.
"Постановою Кабінету міністрів від України від 23 грудня 2020 року №1312 затверджено максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, який становить, в залежності від категорії транспортного засобу, від 0,023 євро за кілометр до 0,133 євро за кілометр", – підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, у жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури презентувало шість ділянок доріг для потенційних пілотних проєктів державно-приватного партнерства, які реалізують в рамках першої програми такого партнерства у дорожній галузі.
Міністерство розробляє проєкт спільно з Укравтодором, Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) в Україні.
Заплановані автошляхи мають сполучити 10 областей України, їхня загальна довжина сягне 1500 кілометрів. На дорогах планують провести реконструкцію, поточний та капітальний ремонт.
