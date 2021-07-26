УКР
У Росії у боржників вилучатимуть закордонні паспорти

Уряд РФ схвалив запропонований МВС законопроєкт, який наділяє судових приставів правом вилучати закордонні паспорти у боржників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Повноваженнями вилучати паспорти законопроєкт, підготовлений МВС, наділяє судових приставів. Вводиться обов'язок для всіх органів, які прийняли рішення про заборону виїзду за кордон щодо конкретного громадянина, довести до нього цю інформацію.

Отримати закордонний паспорт назад боржник зможе в міграційній службі після того, як виконає свої боргові зобов'язання. Однак це займе певний час.

На початок 2021 року в списку боржників, яким закрито виїзд з РФ числяться понад 3,8 мільйона осіб. За даними російської влади, найчастіше обмеження на виїзд застосовується стосовно громадян, які мають заборгованість з аліментів, кредитів і за послуги ЖКГ.

А В Украине с долгами не выпускают за границу. Так в чем разница? С кого смеяться? Возьмите любые законы в Украине они скопированы с Рашки.
27.07.2021 00:00 Відповісти
Ні, ти абсолютно правий! Забороною боржникам виїзжати за кордон наші чиновники порушують конституційне право громадян на вільне пересування, тобто порушують Конституцію України.
27.07.2021 00:37 Відповісти
90% сруких в кредитах которые не никогда смогут оплатить, а так да Украина виновата, США подтвердит )))
26.07.2021 23:59 Відповісти
90% сруких в кредитах которые не никогда смогут оплатить, а так да Украина виновата, США подтвердит )))
26.07.2021 23:59 Відповісти
27.07.2021 00:00 Відповісти
никогда не хвали кацапа
а то он сразу подумает что ты его брат
и полезет за пазуху,
чтобы взять камень
27.07.2021 00:06 Відповісти
А я никого не хвалю. Или где ты ето увидел? А вот за то что я не замалчиваю правду ты меня к кацапам прировнял? А разве правду говорить ето не по европейски? Или если меня государство грабит я должен молчать как холоп?
27.07.2021 00:18 Відповісти
27.07.2021 00:37 Відповісти
Более того, в Правах человека четко прописанная норма. где запрещают ограничение свободы за долги ! Ограничения свободы перемещение - 1000% НЕ ЗАКОННО !
27.07.2021 08:07 Відповісти
только по алиментам
27.07.2021 01:22 Відповісти
В Израиле тоже самое
27.07.2021 09:08 Відповісти
тут ты утоняй, долги и судовые производства, ну а в целом запрет на выезд решается только в судовом порядке, ну по крайней мере в Украине!
28.07.2021 00:52 Відповісти
хм.. та **** те паспорта !!! 90% кацапо-фауны за пределы своего аула никуда ни ездили ...
27.07.2021 00:02 Відповісти
Зато оставшиеся десять процентов разъехались на весь мир,разносить свое бешенство ватки. Везде как собак
27.07.2021 08:58 Відповісти
i вiддавати дамбасятам
27.07.2021 00:18 Відповісти
я думаю этих загранаусавйсов на мордовии и так немного. поэтому нужно забирать их у всех кассабов. пусть сидят у себя на мордовских болотах и гордятся вяличием.
27.07.2021 00:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LYWqGFXQC-U ЧЕМ БОЛЬШЕ МOЩЕЙ -ТЕМ АPMИЯ МОЩНЕЙ
27.07.2021 00:59 Відповісти
Что у них что у нас изымают паспорта по решению суда через судебных приставов.Просто так никто свою задницу особенно приставы не подымут.
27.07.2021 01:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/97774 Контрабандистом тоже только по суду, или... по решению Данилова
27.07.2021 01:55 Відповісти
Пля, подсказали Зеле, сейчас Данилов безвиза, за коммуналку лишать будет... А там капец....
27.07.2021 01:51 Відповісти
копирование
27.07.2021 03:31 Відповісти
Наші падли теж саме зроблять. Сучі колектори не тільки телефонами діставать будуть і гроші з карти знімать, а й паспорти забирать. І все ще законно і мєнти їм в поміч.
27.07.2021 06:09 Відповісти
Россия- страна мечты долбодятлов.
27.07.2021 06:27 Відповісти
в Украине обязывают платить за услуги без договора итд,
чем тут лучше ?
27.07.2021 06:52 Відповісти
 
 