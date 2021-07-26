У Росії у боржників вилучатимуть закордонні паспорти

Уряд РФ схвалив запропонований МВС законопроєкт, який наділяє судових приставів правом вилучати закордонні паспорти у боржників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Повноваженнями вилучати паспорти законопроєкт, підготовлений МВС, наділяє судових приставів. Вводиться обов'язок для всіх органів, які прийняли рішення про заборону виїзду за кордон щодо конкретного громадянина, довести до нього цю інформацію.

Отримати закордонний паспорт назад боржник зможе в міграційній службі після того, як виконає свої боргові зобов'язання. Однак це займе певний час.

На початок 2021 року в списку боржників, яким закрито виїзд з РФ числяться понад 3,8 мільйона осіб. За даними російської влади, найчастіше обмеження на виїзд застосовується стосовно громадян, які мають заборгованість з аліментів, кредитів і за послуги ЖКГ.

