В России у должников будут изымать загранпаспорта

Правительство РФ одобрило предложенный МВД законопроект, который наделяет судебных приставов правом изымать загранпаспорта у должников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Полномочиями изымать паспорта законопроект, подготовленный МВД, наделяет судебных приставов. Вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести до него эту информацию.

Получить загранпаспорт обратно должник сможет в миграционной службе после того, как выполнит свои долговые обязательства. Однако это займет определенное время.

На начало 2021, года в списке должников, которым закрыт выезд из РФ числятся более 3,8 миллиона человек. По данным российских властей, чаще всего ограничения на выезд применяется к гражданам, имеющим задолженность по алиментам, кредитам и за услуги ЖКХ.