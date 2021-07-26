В России у должников будут изымать загранпаспорта
Правительство РФ одобрило предложенный МВД законопроект, который наделяет судебных приставов правом изымать загранпаспорта у должников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Полномочиями изымать паспорта законопроект, подготовленный МВД, наделяет судебных приставов. Вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести до него эту информацию.
Получить загранпаспорт обратно должник сможет в миграционной службе после того, как выполнит свои долговые обязательства. Однако это займет определенное время.
На начало 2021, года в списке должников, которым закрыт выезд из РФ числятся более 3,8 миллиона человек. По данным российских властей, чаще всего ограничения на выезд применяется к гражданам, имеющим задолженность по алиментам, кредитам и за услуги ЖКХ.
