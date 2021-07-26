РУС
В России у должников будут изымать загранпаспорта

Правительство РФ одобрило предложенный МВД законопроект, который наделяет судебных приставов правом изымать загранпаспорта у должников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Полномочиями изымать паспорта законопроект, подготовленный МВД, наделяет судебных приставов. Вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, довести до него эту информацию.

Получить загранпаспорт обратно должник сможет в миграционной службе после того, как выполнит свои долговые обязательства. Однако это займет определенное время.

На начало 2021, года в списке должников, которым закрыт выезд из РФ числятся более 3,8 миллиона человек. По данным российских властей, чаще всего ограничения на выезд применяется к гражданам, имеющим задолженность по алиментам, кредитам и за услуги ЖКХ.

Топ комментарии
+14
А В Украине с долгами не выпускают за границу. Так в чем разница? С кого смеяться? Возьмите любые законы в Украине они скопированы с Рашки.
27.07.2021 00:00 Ответить
+8
Ні, ти абсолютно правий! Забороною боржникам виїзжати за кордон наші чиновники порушують конституційне право громадян на вільне пересування, тобто порушують Конституцію України.
27.07.2021 00:37 Ответить
+5
90% сруких в кредитах которые не никогда смогут оплатить, а так да Украина виновата, США подтвердит )))
26.07.2021 23:59 Ответить
90% сруких в кредитах которые не никогда смогут оплатить, а так да Украина виновата, США подтвердит )))
26.07.2021 23:59 Ответить
А В Украине с долгами не выпускают за границу. Так в чем разница? С кого смеяться? Возьмите любые законы в Украине они скопированы с Рашки.
27.07.2021 00:00 Ответить
никогда не хвали кацапа
а то он сразу подумает что ты его брат
и полезет за пазуху,
чтобы взять камень
27.07.2021 00:06 Ответить
А я никого не хвалю. Или где ты ето увидел? А вот за то что я не замалчиваю правду ты меня к кацапам прировнял? А разве правду говорить ето не по европейски? Или если меня государство грабит я должен молчать как холоп?
27.07.2021 00:18 Ответить
Ні, ти абсолютно правий! Забороною боржникам виїзжати за кордон наші чиновники порушують конституційне право громадян на вільне пересування, тобто порушують Конституцію України.
27.07.2021 00:37 Ответить
Более того, в Правах человека четко прописанная норма. где запрещают ограничение свободы за долги ! Ограничения свободы перемещение - 1000% НЕ ЗАКОННО !
27.07.2021 08:07 Ответить
только по алиментам
27.07.2021 01:22 Ответить
В Израиле тоже самое
27.07.2021 09:08 Ответить
тут ты утоняй, долги и судовые производства, ну а в целом запрет на выезд решается только в судовом порядке, ну по крайней мере в Украине!
28.07.2021 00:52 Ответить
хм.. та **** те паспорта !!! 90% кацапо-фауны за пределы своего аула никуда ни ездили ...
27.07.2021 00:02 Ответить
Зато оставшиеся десять процентов разъехались на весь мир,разносить свое бешенство ватки. Везде как собак
27.07.2021 08:58 Ответить
i вiддавати дамбасятам
27.07.2021 00:18 Ответить
я думаю этих загранаусавйсов на мордовии и так немного. поэтому нужно забирать их у всех кассабов. пусть сидят у себя на мордовских болотах и гордятся вяличием.
27.07.2021 00:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LYWqGFXQC-U ЧЕМ БОЛЬШЕ МOЩЕЙ -ТЕМ АPMИЯ МОЩНЕЙ
27.07.2021 00:59 Ответить
Что у них что у нас изымают паспорта по решению суда через судебных приставов.Просто так никто свою задницу особенно приставы не подымут.
27.07.2021 01:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/97774 Контрабандистом тоже только по суду, или... по решению Данилова
27.07.2021 01:55 Ответить
Пля, подсказали Зеле, сейчас Данилов безвиза, за коммуналку лишать будет... А там капец....
27.07.2021 01:51 Ответить
копирование
27.07.2021 03:31 Ответить
Наші падли теж саме зроблять. Сучі колектори не тільки телефонами діставать будуть і гроші з карти знімать, а й паспорти забирать. І все ще законно і мєнти їм в поміч.
27.07.2021 06:09 Ответить
Россия- страна мечты долбодятлов.
27.07.2021 06:27 Ответить
в Украине обязывают платить за услуги без договора итд,
чем тут лучше ?
27.07.2021 06:52 Ответить
 
 