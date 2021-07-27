ДТП у Польщі: в лікарні помер другий постраждалий громадянин України

У Польщі помер другий постраждалий після ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter і легкового автомобіля Nissan, яка сталася в суботу вранці поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства в центрі Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць.

"На жаль, у лікарні помер другий українець, постраждалий у ДТП за участю українського мікроавтобуса минулої суботи",- повідомив Куць.

Він додав, що про смерть чоловіка вже поінформували родичів. Вирішується питання транспортування тіла додому.

За його словами, троє інших постраждалих громадян України перебувають у лікарнях. Вони мають медичну страховку, необхідну для тривалого лікування.

Справа ДТП українського мікроавтобуса перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ГКУ у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 українців госпіталізовано через ДТП за участю мікроавтобуса в Польщі. Аварію спричинила п'яна водійка, - місцеві ЗМІ

Як повідомлялося, ДТП сталася приблизно о 7:20 (за київським часом) 24 липня. Водійка автомобіля Nissan виїхала на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з Volkswagen Transporter. У мікроавтобусі перебували дев’ять осіб, зокрема сім громадян України віком 37-54 роки, які працюють у будівельній фірмі. У лікарні під час операції помер 37-річний українець.

Згодом з’ясувалося, що 36-річна жінка, яка керувала легковим автомобілем, мала у крові чотири проміле алкоголю. Її затримали. Місцева прокуратура висунула жінці звинувачення у доведенні до катастрофи у наземному русі. Їй загрожує до 18 років ув'язнення