ДТП в Польше: в больнице умер второй пострадавший гражданин Украины

В Польше скончался второй пострадавший после ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan, которое произошло в субботу утром вблизи города Радомско Лодзинского воеводства в центре Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць.

"К сожалению, в больнице умер второй украинец, пострадавший в ДТП с участием украинского микроавтобуса в минувшую субботу", - сообщил Куць.

Он добавил, что о смерти мужчины уже проинформировали родственников. Решается вопрос транспортировки тела домой.

По его словам, трое других пострадавших граждан Украины находятся в больницах. У них есть медицинская страховка, необходимая для длительного лечения.

Дело ДТП украинского микроавтобуса находится на контроле посольства Украины в Варшаве, ГКУ в Кракове, Департамента консульской службы МИД Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 7 украинцев госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Польше. Аварию спровоцировала пьяная женщина-водитель, - местные СМИ

Как сообщалось, ДТП произошло примерно в 7:20 (по киевскому времени) 24 июля. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Transporter. В микроавтобусе находились девять человек, в том числе семь граждан Украины в возрасте 37-54 лет, которые работают в строительной фирме. В больнице во время операции умер 37-летний украинец.

Впоследствии выяснилось, что 36-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, имела в крови четыре промилле алкоголя. Ее задержали. Местная прокуратура выдвинула женщине обвинения в доведении до катастрофы в наземном движении. Ей грозит до 18 лет заключения.